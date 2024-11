Misija Blue Planet: Astronavt na potapljanju

Morda se je že upokojila od prejšnjega življenja v orbiti, a vesoljka in potapljačica NICOLE STOTT je še vedno na misiji – da nas vse osvešča o bistvenih povezavah med vesoljem in našim vodnim svetom. Pogovarja se s Stevom Weinmanom

Gostje na otoku COMO Cocoa Island na Maldivih so bili pred kratkim veseli, da se jim je pri potopih pridružil nihče drug kot veteran astronavt – nekdo, ki je v svojem času izkusil vse, od naplavljenih potopov prek potapljanja na sedežu do vesoljskih sprehodov.

Celo vsa ta desetletja vesoljske dobe, v času, ko premožni državljani opravljajo svoja bežna potovanja onkraj ničelne gravitacije, so poklicni vesoljci in vesoljke še vedno redka vrsta.

Nicole Stott pa je uživala v potapljanju na grebenu v Indijskem oceanu in v novi priložnosti za razpravo o svoji najljubši temi: o številnih povezavah med oceani in vesoljem.

COMO Cocoa Island, lokacija za nedavni otoški astronavtski tabor (COMO Cocoa Island)

Letovišče na atolu Južni Male s svojimi 33 vilami nad vodo je gostilo nekaj, kar je bilo označeno kot "Otoški astronavtski kamp", pri čemer je Nicoleino bivanje rezultat partnerstva med COMO in dvojnima pobudama, ki sta ji blizu, Space For A Better World in fundacije Space For Art.

V spremstvu inštruktorjev iz potapljaškega središča PADI Cocoa Island so Nicole in gostje raziskovali mesta, kot sta greben Shambhala v bližini letovišča in Bay Reef, ki se nahaja v 12 m globoki laguni in vsebuje cvetočo paleto okvirjev za razmnoževanje koral.

Potapljači so bili naklonjeni lokalnemu morskemu življenju: pojavili so se grebenski črnoplavuti morski psi, Napoleonov morski pas, jastrebove in zelene želve, skupaj s spremljevalno zasedbo muren, orientalskih sladkoustnikov, orjaških školjk, morskih vetrnic, čistilnih kozic, rib praporcev, lionfish in metuljček.

Nicole Stott raziskuje greben (COMO Cocoa Island)

Opazovanje želve (COMO Cocoa Island)

Po potopih so gostje lahko večerjali z Nicole pod zvezdami in nadaljevali svoje razprave v noč.

»Imeli smo srečo, da smo te otoške astronavtske tabore organizirali v več ASčudovite lokacije po vsem svetu,« pravi Nicole. »Ena od stvari, ki nam je všeč pri tem delu s COMO, je, da razumejo povezavo med morjem in vesoljem – da živimo na oceanskem planetu.

»Cenijo, da si otroci, ki obiščejo njihove lokacije, zaslužijo pomembno izkušnjo, in k sodelovanju vabijo otroke iz lokalnih skupnosti. To je za nas zelo pomembno – in če lokalnih otrok ne morejo spraviti na lokacijo letovišča, imajo prednost, da nas spravijo v lokalne šole in skupnosti.

"Prav tako smo zelo hvaležni, da nam te lokacije omogočajo, da se lahko potopimo v vodo in da lahko vključimo dejavnosti ohranjanja, kot je obnova koral, sajenje mangrov in čiščenje plaž."

Lone shark (COMO Cocoa Island)

Pozno na potapljanje

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Odprta voda check-out dive together on Delray Beach.

"Ves čas sem komentiral, kako nisem mogel verjeti, da sem čakal tako dolgo, da sem se začel potapljati!"

That was half a lifetime ago. NY-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Njena kariera se je začela leta 1987, ko se je oborožena z diplomo letalskega inženirstva pridružila podjetju Pratt & Whitney kot inženirka strukturnega načrtovanja. Hitro se je pridružila NASI v Kennedyju na Floridi in leta 1998 prešla v vesoljski center Johnson v Houstonu v Teksasu.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of trening and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott, astronavtka (NASA)

Na prvi od teh misij ISS ​​je sodelovala na njenem prvem sprehodu v vesolje, bila pa je tudi zadnji član posadke odprave, ki se je vrnila na Zemljo prek raketoplana Space Shuttle. Skupaj je v vesolju preživela 104 dni.

"Vsak astronavt je potapljač"

Nicoleina kariera pri Nasi je trajala 27 let, a ko se je leta 2015 upokojila, ni imela namena sedeti – njena kombinacija vesolja in poti potapljanja jo je pustila na misiji.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Odprta voda Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Ti vključujejo številne potope v Nasinem laboratoriju za nevtralni vzgon (NBL) v Johnsonu v pripravah na ničelno gravitacijo in te vesoljske sprehode, kot tudi pridobivanje naprednih veščin v pripravah na potapljanje v nasičenosti v podvodnem raziskovalnem habitatu Aquarius na Floridi.

Nicole is prepared for a NBL trening dive (NASA)

»Dandanes je vsak astronavt potapljač – ali to postane, ko je izbran,« pravi Nicole. Velik del svojega rekreativnega potapljanja je potekal ob južnem karibskem otoku Bonaire. "Tako dostopna in tako lepa je zaradi vseh razlogov, zaradi katerih se potapljamo – barve in raznolikost življenja."

Nove izkušnje pa vedno pritegnejo in Maldivi so prišli v to kategorijo. »Zelo zanimivo mi je videti, kako različna sta lahko življenje in lepota od enega kraja do drugega na Zemlji – vedno primerjam potope s tem, kar sem doživel na Bonairu.

»Zame je tisto, zaradi česar je vsaka lokacija najljubša, ljudje, s katerimi se potapljam. Še posebej mi je všeč, ko se lahko potapljam s svojim sinom – potaplja se in to obožuje že od svojega 11. leta.” Potapljač je tudi Nicolin mož, na otoku Man rojen »vesoljski podjetnik« Christopher. Par živi v St Petersburgu na Floridi.

"Ne morem kar skočiti v svojo vesoljsko ladjo"

Misija Aquarius za raziskovanje podvodnih habitatov leta 2006 je bila za Nicole "izjemna izkušnja". Kot članica posadke pri projektu NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) je 18 dni delala na globini s petimi drugimi akvanavti.

»Nekaj ​​izjemnega je bilo živeti v 'notranjem prostoru' ter doživljati strahospoštovanje in čudeže,« razmišlja.

Nicole Stott zunaj Aquariusa med misijo NEEMO 9 (NASA)

Aquarius je bil tisti, ki je zagotovil tisto, kar se ji zdi najboljša analogija bivanju in delu v vesolju. »Ko si eno uro na globini 60 čevljev [18 m] v habitatu, je tvoje telo tako nasičeno z dušikom, da ne moreš kar varno priplavati na površje. Biti tam daljše časovno obdobje v tem ekstremnem okolju je bilo tako fizično kot psihološko tako blizu vesolju, kot ga lahko dosežeš.

»Ne moreš kar tako iti ven brez posebne opreme za preživetje – potapljaške opreme/skafandra. Če gre kaj narobe, se ne morete kar rešiti na površje – najprej morate posadko in vozilo postaviti v varno konfiguracijo, tako kot v vesolju, kjer ne morete kar skočiti v svojo vesoljsko ladjo kadar koli gre kaj narobe .

Člani posadke NEEMO 9 (NASA)

»Omejen prostor, komunikacija z vašo ekipo za nadzor misije, hrana, minimalen pristop k temu, kar je resnično potrebno za preživetje in uspeh, znanost, s katero se ukvarjamo – vse je podobno na obeh mestih. In raziskovanje, strahospoštovanje in čudenje!

"Šalimo se, da moramo živeti in delati v notranjem vesolju – obkroženi z našim planetom – da se pripravimo na življenje in delo v vesolju – kjer obdajamo planet."

'Užitek je bolečina'

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the trening onwards was a joy. “Ljubil ga je!« pravi.

V laboratoriju Neutral Buoyancy Lab je bilo »zelo kul potapljati se v pripravah na vesoljski sprehod in biti na mestu, kjer je voda tako čista, da je kot zrak, ter se potapljati okoli vesoljske postaje v bazenu.

Zunajvehikularna dejavnost nad modrim planetom (NASA)

»Potapljanje je verjetno najbližje breztežnostnemu stanju, še posebej, če se dobro potrudite, da ste za potop nevtralno plovni. Potapljanje v ligi NBL je gotovo tako dobro kot delo, kot mislim, da ga lahko opravljamo v vodi tukaj na Zemlji, vendar imate še vedno upor vode ter težo in vztrajnost vesoljske obleke.

»Delo v 300-lb [136 kg] obleki v vodi je verjetno najbolj fizično zahtevna stvar, kar sem jih kdaj počel – užitek je bolečina.

»Na srečo se vse to delo in izzivi v bazenu v vesolju soočijo s skoraj lahkim gibanjem v mikrogravitaciji – hvaležen sem, da ni obratno.

»Samo to, da se lahko potapljaš v NBL okoli strojne opreme vesoljske postaje v bazenu, te spravi v res čudovito duševno stanje in pričakovanje, kako bo lebdeti v vesoljski obleki okoli prave strojne opreme v vesolju.

»V resnici ni boljšega načina, da se seznanite z zunanjostjo vaše vesoljske ladje, vesoljske postaje in zunanje strojne opreme, kot če se z vsem tem pobližje in osebno seznanite v bazenu. Imamo kul VR laboratorij, ki prav tako pomaga.

»Zame je izvedba vesoljskega sprehoda zelo podobna potapljanju iz še enega razloga – to je ena tistih izkušenj, ki jih je pravzaprav res težko opisati, in je veliko bolj osupljiva, kot si lahko predstavljate. Oba toplo priporočam!«

Mahanje med EVA na ISS 128 (NASA)

Alarm v sili

Nicolino trening has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

»Eden mojih najponosnejših trenutkov v vesolju je bil, ko sem prvič doživel alarm za nujne primere, ki se je sprožil ob 3. uri zjutraj, in ko sem bil priča, kako lepo je naša posadka odplavala iz naših oddelkov za posadko, obračunala z vsemi in se lotila dela, da bi rešila težavo tako, kot smo jo imeli. usposobljeni za to na Zemlji.

“I think my PADI trening and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole jaha na liniji na lokaciji Aquarius (NASA)

V Londonu sem se udeležil enega prvih v načrtovanem nizu obsežnih razpravljalnih dogodkov, ki so jih organizirali Nicole in njeni sodelavci, tega v Muzeju znanosti.

Morda še v poskusni fazi se je zdelo, da je postal žrtev lastnega uspeha – na oder je privabil toliko visokokvalificiranih gostujočih govornikov, da so časovne omejitve zmanjšale možnosti za veliko smiselno razpravo med njimi.

Ko je dogodek potekal, pa se je začel zelo učinkovito kopati v zapleteno razmerje med raziskovanjem vesolja in raziskovanjem morij našega modrega planeta.

Eden od velikih zaključkov zame je bil sam obseg, v katerem zdaj raziskujemo in spremljamo oceane v najmanjših znanstvenih podrobnostih s pomočjo satelitskih pregledov. Nicole je prepričana, da vsa prizadevanja v vesolju prinašajo koristi na Zemlji, kot je opisano v njeni knjigi Nazaj na Zemljo ali »Kaj me je življenje v vesolju naučilo o našem domačem planetu in naši misiji, da ga varujemo.

Jate rib na Maldivih (COMO Cocoa Island)

Približno v istem času kot dogodek v Znanstvenem muzeju sta Nicolini dve neprofitni organizaciji sodelovali s tretjo, Življenje oceanske kulture, da prevzame velika platna na Piccadillyju s podobami morskega življenja in poziva posameznike, korporacije in vlade, »da se pridružijo boju za zaščito vitalnih ekosistemov Zemlje«.

Akvareli v vesolju

Nicole jo opisuje Prostor za boljši svet kot »povezovanje vesoljsko radovednega z vesoljsko resnim«, medtem ko je Fundacija Prostor za umetnost je posvečen "združevanju planetarne skupnosti otrok skozi strahospoštovanje in čudeže raziskovanja vesolja ter zdravilno moč umetnosti".

Nekdanji astronavt je bil pravzaprav prvi človek, ki je izdelal akvarelne slike v vesolju. »Moja umetnost je navdihnjena s strahospoštovanjem in čudenjem, ki ju doživljam povsod,« pravi.

»Pogledi na Zemljo iz vesolja, moje vesoljsko plovilo, pogledi na barvito spodnjo stran Vodnarja, neverjetna bitja, ki jih vidimo med potopom, ledene gore na Antarktiki – navdih okoli nas je neskončen. Smo na zelo namenski misiji, da navdihnemo ljudi, da razumejo, kako je vse delo, ki ga opravljamo v vesolju, v končni fazi v korist vsega življenja na Zemlji.«

Trio orlovskih žarkov (COMO Cocoa Island)

Spraševal sem se, kaj so ljudje, ki jih Nicole sreča na svojih različnih dogodkih, najbolj želeli izvedeti o vesolju in njenih izkušnjah tam?

»Predvsem potapljače zanimajo podobnosti med potapljanjem in bivanjem v vesolju. Prav tako se zdi, da se sprašujejo, zakaj porabimo več denarja v vesolju kot tukaj na našem planetu, v oceanu, za raziskovanje in reševanje naših planetarnih izzivov.

»Obožujemo te pogovore, ker nam dajejo priložnost, da spregovorimo o dejstvu, da je to, kar počnemo v vesolju, »zunaj Zemlje, za Zemljo« – da je vse, kar počnemo tam, v končni fazi namenjeno izboljšanju življenja na Zemlji.

»Iz vesolja merimo vitalne znake našega planeta – večino kritičnih informacij, ki jih potrebujemo za razumevanje stanja oceana in našega planeta na splošno – kar nam bo nato omogočilo reševanje naših največjih planetarnih izzivov.

"In potapljače, tako kot vse, zanima, kako je biti človek, ki opravlja človeški vesoljski polet."

Tanka modra črta

Modroprogasti hlastač (COMO Cocoa Island)

Je preživljanje časa v vesolju spremenilo Nicole? »Da, mislim, da ne moreš biti človek in iti v kraj, kot je vesolje, izkusiti to izjemno ugodno točko, ne da bi se spremenil na bolje,« pravi.

»Mislim, da enako velja za potapljanje. Odhod v vesolje in potapljanje – pravzaprav vsako osupljivo in čudovito izkušnjo – je treba jemati kot poziv k dejanju.

»Vzpostavite povezavo s planetom na povsem nov način. Cenite preprosto – vendar bi trdil, prepričljivo – resničnost, kdo in kje smo vsi skupaj v vesolju.

»Živimo na oceanskem planetu. Vsi smo Zemljani. Edina pomembna meja je tista tanka modra črta ozračja, ki nas vse pokriva in ščiti.

Nicole Stott se potaplja v vesolje (NASA)

»Najpomembnejši poziv k ukrepanju je, da vsi sprejmemo svojo vlogo članov posadke in ne potnikov na vesoljski ladji Zemlja – s tem imamo moč ustvariti prihodnost za vse življenje na Zemlji, ki je tako lepa, kot je videti od daleč. prostora.

»Za vse nas tukaj na Zemlji ne morem dovolj izraziti, kako neverjetno je priti pod vodo in izkusiti notranji prostor – razumeti medsebojno povezanost vsega življenja na Zemlji, izkusiti lepoto in razviti večje spoštovanje do strahospoštovanje in čudenje, ki nas obdajata vsak dan.

"Samo odpreti moramo svoja srca in misli za to in se potopiti!"

