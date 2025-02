Projekt Big Blue Bag Montyja Hallsa

Televizijski voditelj, pisatelj in pustolovec Monty Halls bo obiskovalcem predstavil GO potapljaški šov marca v svojo Big Blue Bag državljanski znanstveni projekt ohranjanja morja.

Monty je nekdanji častnik kraljevih marincev, ki je delal za Nelsona Mandelo med mirovnim procesom v zgodnjih devetdesetih letih. Zapustil je marince, da bi nadaljeval kariero v odpravah, potovanja novinarstvo in biologijo, pridobiti diplomo prvega razreda in pridobiti naziv morski biolog.

Svojo diplomo je financiral z vodenjem odprav, med katerimi je bila najbolj opazna vodenje večnacionalne ekipe pri odkritju potopljenega mesta ob indijski obali leta 2002. V tem obdobju je vodil tudi štiri odprave v južno Afriko, tri v Malavi do raziskati ekosistem jezera in raziskati divji lov na planoti Nyika, eden pa v Južno Afriko, da se potaplja in išče dokaze o prazgodovinskih naselbinah v jamskih sistemih ob rtu. Za svoje delo je prejel Bishovo medaljo za zasluge pri raziskovanju s strani Scientific Exploration Society.

Leta 2003 je Monty ustanovil lastno ekspedicijsko podjetje, ki je v naslednjih štirih letih opravilo štiri obhode sveta in iskalo največja srečanja v oceanu. To je nanj pritegnilo pozornost televizijskih producentov, saj so ga lovili kot tekmovalca v vodilni oddaji Superhumans na Channel 4, preizkusu elitnih izvajalcev, ki tekmujejo v nizu izzivov, ki jih je zasnoval testni center QinetiQ. Monty je zmagal na tem tekmovanju in zahteval je, da predstavi nadaljnje serije za Channel 4, National Geographic, History Channel, Channel 5 in BBC.

Najbolj znan je po svojih treh serijah BBC2 Great Escapes, kjer je živel na zahodni obali Škotske in Irske s svojim psom Reubenom. Predstavil je tudi večkrat nagrajeno serijo Veliki koralni greben.

Monty je napisal več knjig in redno piše za revije in časopise, mnogi od njih izražajo svoje navdušenje nad naravnim svetom. Je tudi veleposlanik različnih naravovarstvenih skupin in Univerza Plymouth mu je podelila častni doktorat.

Velika modra torba

Velika modrina Bag Projekt je zasnovan tako, da opolnomoči posameznike vseh starosti in družbenih slojev, da neposredno prispevajo k zaščiti vodnih poti in oceanov. Udeleženci/skupnosti bodo prejeli posebej oblikovano 'Big Blue Bag', ki vsebuje preproste protokole, ki jim omogočajo zbiranje pomembnih podatkov o zdravju morja, vključno z onesnaženjem z mikroplastiko, biotsko raznovrstnostjo vrst, temperaturo vode in obalnimi odpadki. Zbrani podatki bodo naloženi v globalno zbirko podatkov z odprtim dostopom, kar bo prispevalo k ključnim raziskavam, ki so osnova prizadevanjem za ohranjanje po vsem svetu.

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edini potrošniški potop in potovanja oddaja v Združenem kraljestvu – vrača se v NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, poučnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisatelj in večni priljubljeni Monty Halls, dr. Timmy Gambin, ki bo razpravljal o bogatem pomorskem in dediščina iz vojnega časa in dinamičen duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svoji nedavni odpravi Buteng v Indoneziji – spet so na voljo odri za britansko potapljanje, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe. Andy Torbet bo ponovno nastopil kot MC na glavnem odru in predstavil izzive snemanja tehničnega potapljanja za TV-oddaje.

Skupaj z odri je na voljo množica interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, ogromen bazen za poskusno potapljanje, poglobljeni tehnološki potop v razbitine navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za oblaganje, cona morske biologije in, novo za leto 2025, vaša priložnost, da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi "razbitinami" – vse razpršena med vedno večjim naborom stojnic turističnih skupnosti, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers. Kliknite tukaj da se registrirate za svojo priložnost za tekmovanje.

