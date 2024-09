Potapljanje na oddaljeni lokaciji, varnost na krovu – in osnovni projekt razbitine Truk Lagoon

Ljubitelj potapljanja na razbitine in izjemni podvodni fotograf Pete Mesley bo imel dva nepogrešljiva predavanja na glavnem odru v Sydneyju. GO Diving Show ANZ konec meseca.

Peteova strast do potapljanja se je začela v hladnih angleških vodah pred več kot 33 leti. Tu je nastal njegov 'Lust for Rust' in od takrat naprej se je posvetil raziskovanju, iskanju, potapljanju in fotografiranju razbitin.

Z več kot 7,000 in več urami izkušenj v vodi v več kot 29 različnih državah je Pete polno zaposlen v potapljaški industriji od leta 1991. Pete je poleg tega, da je direktor tečaja PADI, tudi tehnični potapljač Inštruktor Trener. Pete je predvsem eden izmed najbolj izkušenih tehničnih potapljačev in inštruktorjev na južni polobli.

Pete je zelo uspešen potapljaško potovanje podjetje Lust4Rust in Shock&Awe Big Animal Diving Excursions se osredotoča na vodenje izkušenih potapljačev na specializirane potapljaške lokacije po vsem svetu. Kraji, kot so laguna Truk, Salomonovi otoki, atol Bikini, Velika jezera, Šrilanka, Palau, Južni Pacifik in NZ.

Njegove izkušnje segajo tudi v filmsko in znanstveno industrijo. Pete si je prislužil tudi štipendijo v zaželenem Klubu raziskovalcev.

Dobro objavljen in zelo uspešen podvodni fotograf Pete ima apetit po iskanju novih krajev, novih razbitin in pustolovščin ter njihovem dokumentiranju. Njegov zadnji projekt je 3D modeliranje vseh razbitin Truk Lagoon v Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Pri kartiranju največjega niza razbitin na svetu je že več kot na polovici.

www.lust4rust.co

Peteovi pogovori na glavnem odru bodo:

Potapljanje na oddaljeni lokaciji in varnost na deski za vodo – bistvene stvari, ki jih morate vedeti!

V zadnjem desetletju se je zgodilo ogromno potopitev deske s potopom. Preveč! Nekatere usodne. Zakaj? Preučujemo, katera vprašanja morate zastaviti operaterjem, da vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev, ali boste tvegali svoje življenje z njimi ali ne. Preučujemo možne "rdeče zastavice" pri tem, na kaj moramo biti pozorni. Dal vam bom tudi nekaj namigov o tem, kako se najbolje pripraviti na potovanja na oddaljeno lokacijo, vitalno opremo za vzdrževanje življenja in ustrezne priprave, da ne boste ujeti nepripravljeni. Ker sem bil osebno priča takšnemu potopu, vam bom povedal, kako sem se spopadel s takim dogodkom.

Osnovni projekt razbitine Truk Lagoon

Z uporabo fotogrametričnih tehnik smo se odločili dokončati popolno in celovito 3D modeliranje osnovne linije vseh potapljaških razbitin lagune Truk (laguna Chuuk). Pridobitev tega bistvenega izhodišča bo pomagala zavarovati prihodnost Truka, bogato zgodovino tega območja pa še dolgo po tem, ko so vse razbitine razpadle. To je le 1. faza projekta. Ko bodo vse razbitine zmodelirane, jih nameravajo predelati vsakih pet let. Upajmo, da nam bo to dalo boljši vpogled v poznavanje stopnje propadanja razbitin. Razpravljali bomo o prihodnjih fazah, da bi, upajmo, pomagali pri razvoju turizma v Chuuku v prihodnosti.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govornikov z vsega sveta, kot tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR do poskusnih potopov , predstavitveni bazen, morske deklice in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.