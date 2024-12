Ryan Chen: Osvežitev potapljanja z invalidnostjo

Ryan Chen, rojen in odraščal v Los Angelesu, je odraščal zavezan združevanju svoje izobrazbe s telesno dejavnostjo, naj gre za zimske športe ali borilne veščine Kendo – tisti, ki uporablja bambusove meče in zaščitne oklepe. Nosilci črnega pasu so tekmovali na državni ravni v ZDA in na Japonskem.

Svojega bodočega poslovnega partnerja Kenta Yoshimuro je srečal na Univerzi Kalifornije v San Diegu, ko je bil star 19 let leta 2009, in postala sta trdna prijatelja. To je bilo tudi leto, ko je Chen med deskanjem na snegu utrpel uničujočo poškodbo hrbtenjače, zaradi česar je bil paraliziran od pasu navzdol.

Nato je diplomiral tako iz ekonomije kot iz kemije, a svojega navajenega aktivnega življenjskega sloga ni mogel opustiti in se usmeril v parašport. Treniral je dirke na invalidskih vozičkih in postal del paraolimpijske ekipe ZDA, Yoshimura pa je postal del japonske olimpijske ekipe v judu.

Nato sta leta 2013 prijatelja odkrila potapljanje. »Spoznal sem, da imam samo eno življenje, ki ga moram živeti, in kljub moji paralizi je bil še vedno ogromen svet, ki ga moram raziskati,« pravi. »Vedno sem imel občutek za avanturo in potapljanje mi je ponudilo edinstven način potovanja, odkrivanja in doživljanja narave v njeni najčistejši obliki.

»S Kentom sva skupaj pridobila certifikat. Videl sem popust pri Grouponu in Kent je bil moj najboljši prijatelj, ki je vsemu vedno rekel da. V dveh tednih smo bili certificirani potapljači PADI!«

Kar je dobro. Certifikate prijateljev so pridobili tistega aprila na plaži Venice Beach v Los Angelesu in hitro je sledil certifikat Advanced Diver.

Chen (desno) in Yoshimura se sprostita na krovu

To je bilo, preden je PADI formaliziral prilagodljivo usposabljanje potapljačev, ki ga ponuja danes, čeprav se zdi, da so bile prilagoditve, ki so bile takrat na voljo, več kot primerne za Chenove potrebe. »Mislim, da sem bil prvič hkrati navdušen in nervozen, ko pa smo bili v vodi in smo opravili ves trening, sem se počutil zelo udobno.

»Najbolj kul občutek na svetu je tisti prvi vdih pod vodo. Čutiš, da imaš supermoč. Bilo je bolje, kot sem pričakoval. Poleg tega trpim zaradi hude živčne bolečine zaradi svoje paralize, biti pod vodo in dihati pa je skoraj meditativno – ko se potapljam, se počutim brez teže in me ne boli.”

Samozavestni v vodi

Na vprašanje, katere vidike je najtežje obvladati, Chen pravi: »Snemanje maske pod vodo in njeno čiščenje. Mislim, da sem se po približno 10 potopih v vodi začel počutiti samozavestno.” Inštruktorji, ki jih opisuje kot »super empatične. Mislim, da morajo inštruktorji potapljanja na splošno ljubezen kaj delajo."

Chen bo kmalu zdrsnil v morje

Prvi potop v odprti vodi je bil na otoku Catalina v južni Kaliforniji: »Čudoviti gozdovi alg in to nas je spodbudilo – med nama s Kentom sva se lahko potapljala na številnih mestih po svetu, od Nove Zelandije do Japonske in Tajske. na Karibe."

Najljubši kraji do danes so bili Havaji in Nova Zelandija ter cenotes Mehike, na seznamu pa sta Tahiti in Indonezija. Nikjer ni prepovedano in prijatelja se skušata potapljati kot del svojih pogostih poslovnih potovanj "in se stisneta pri potapljanju, kjerkoli se le da!"

Med temi potovanji se zdi, kot pravi Chen, da so tavali po mavrični poti in poročali, da na lokacijah potapljanja niso naleteli na nobene ovire, vse dokler se uporablja dobro vnaprejšnje načrtovanje, s trudom, vloženim v raziskovanje in kontaktiranje najprimernejše potapljaške trgovine za vsako območje. Vedno so se počutili dobrodošle in niso poročali o negativnih izkušnjah.

Kmalu po tem, ko sta postala potapljača, sta Chen in Yoshimura izdelala izdelek na osnovi zelenega čaja s kofeinom, imenovan NeuroGum, ki mu je sledil NeuroMints. Menili so, da je »wellness« slaščičarna zdrav način za ohranjanje ravni energije.

Izdelki so bili financirani z množičnim financiranjem, ocenjeni Shark Tank (ZDA Zmaji Den) in začel privabljati večje vlagatelje. Danes so na voljo v približno 12,000 trgovinah na spletu.

Ryan Chen

Chen je finančni direktor podjetja Yoshimura's CEO, postal pa je tudi navdušen vlagatelj, pogosto v prehrambene izdelke. Imenovan je bil med elito Forbes Seznam 30 Under 30 v letu 2019.

Terapija s potapljanjem

Kar je Chena presenetilo pri potapljanju, je, kako terapevtsko je. »Potapljali smo se na Novi Zelandiji kot del našega partnerstva PADI in videli smo nekaj neverjetnih divjih živali. Takrat je mojstrica potapljanja Caroline rekla: 'Ocean nima ograj' in mislil sem, da je res kul. Resnično lahko vidite divje živali v njihovem pravem habitatu. Ne v akvariju ali živalskem vrtu, ampak njihov pravi dom.”

Takšne izkušnje so spodbudile Chenovo zanimanje za okolje. »Moje zanimanje za naravovarstvo se je močno povečalo med mojo potjo soustanovitelja Neura. Tesno sodelovanje z dobaviteljskimi verigami mi je dalo vpogled v vpliv proizvodnje in odpadkov na okolje iz prve roke. To razumevanje je poglobilo moje zavedanje o nujni potrebi po trajnosti.

Chen pod vodo

"Spoznal sem, da smo na kritični točki za človeštvo – na kateri moramo sprejeti odločne ukrepe za zmanjšanje odpadkov, zaščito ekosistemov in ustvarjanje bolj trajnostne prihodnosti za vse in vse na tem planetu."

Ti pomisleki so privedli do današnjega odnosa z dobrodelno organizacijo PADI AWARE. »To je bilo absolutno najboljše partnerstvo! Med potapljanjem leta 2013 smo prišli na idejo o Neuro funkcionalnem žvečilnem gumiju in kovnicah. Hitro naprej do tega partnerstva in donacija za ohranjanje oceanov je bila uresničitev sanj.«

Povezava pomeni, da gre 20 % prihodkov od prodaje omejene izdaje pločevink Neuro z oceansko tematiko in komercialne znamke v PADI Aware Foundation.

Kaj Ryan Chen trenutno najbolj uživa pri potapljanju? »Mislim, da sem v sedanjosti. Živimo v hitrem svetu, s toliko motečih dejavnikov s tehnologijo. Potapljanje vam omogoča, da se osredotočite na zdaj in cenite mater naravo.

Površinski interval

»Potapljanje me je spremenilo, tako čustveno kot socialno, še posebej po poškodbi hrbtenjače. Postalo je močno orodje za zdravljenje, ki mi je omogočilo, da se ponovno povežem z občutkom avanture in raziščem svet na nov način.

»Še bolj posebno je to, da izkušnjo delim z najboljšim prijateljem in jo predstavim drugim. Pomagal sem certificirati veliko ljudi, vključno s svojo punco in bližnjimi prijatelji, ki so skupaj ustvarili nepozabne spomine.

»Potapljanje je bilo tudi vir navdiha – imelo je ključno vlogo pri sprožitvi ideje za NeuroGum. Je več kot le rekreacijska dejavnost; je temelj moje osebne in poklicne poti.«

Mladi velikan

Za PADI-jev teden prilagodljivega potapljanja (spodaj) Člani agencije za usposabljanje in AmbassaDivers so bili naprošeni, da se potrudijo nominirati druge, za katere bi želeli, da se začnejo potapljati. »Člane zasedbe Young the Giant priporočam, da pridobijo certifikat PADI Scuba Diving,« pravi Chen.

Young The Giant – novi rekruti za potapljanje?

Kalifornijska alternativna rock skupina praznuje 20 let delovanja, on pa jih spremlja že od leta 2011. Obstaja nenavadna fotografija, na kateri v invalidskem vozičku deska po množici, medtem ko igrajo na rock festivalu.

»Pravkar smo izdali naše posebna izdaja Neuro tin z njimi, ki slavi njihov drugi album Mind Over Matter [iz leta 2013]. Album govori o duševnem zdravju in premagovanju ovir – prav pri tem mi je potapljanje pomagalo.

"Želim, da iz prve roke izkusijo jasnost in umirjenost, ki jo doživiš pod vodo, saj vem, da jih bo šport potapljanja navdihnil na enak način, kot je njihova glasba navdihnila mene."

»Potapljanje ponuja občutek breztežnosti, ki je ena najbližjih izkušenj občutku bivanja v vesolju. Ko ste pod vodo, vzgon, ki ga ustvari voda, podpira vaše telo, zaradi česar se počutite, kot da lebdite brez napora.

»Mislim in upam, da bo prilagodljivo potapljanje vedno bolj dostopno več ljudem. Upam, da bo na voljo več nepovratnih sredstev, ki bodo pritegnila več ljudi v vodo.«

Pogled na naslednji potop