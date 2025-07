Potapljanje: industrija vredna 20 milijard dolarjev

Obseg prihodkov od rekreativnega potapljanja je bil prvič količinsko opredeljen v mednarodni študiji – in avtorji pravijo, da najvišja številka več kot 20 milijard ameriških dolarjev (okoli 15 milijard funtov) zagotavlja pomembno ekonomsko spodbudo za ohranjanje morja.

Študija je razkrila tudi, koliko potapljanja se zdaj odvija znotraj zaščitenih morskih območij (MPA) – in koliko potapljaških strokovnjakov je domačinov iz držav, v katerih delajo.

Potapljanje vsako leto prispeva med 8.5 in 20.4 milijarde dolarjev k svetovnemu gospodarstvu, pravi morski biolog Octavio Aburto-Oropeza z oceanografskega inštituta Scripps na Univerzi v Kaliforniji v San Diegu, ki je soavtor študije. Ocenjuje se, da ta dejavnost podpira do 124,000 delovnih mest v 170 državah.

Nova študija, ki naj bi zagotovila prvo celovito oceno svetovnega gospodarskega vpliva potapljaške industrije, je del ... Atlas AquaticaA Oceansko desetletje ZN projekt, ki ga vodi Aburto-Oropeza. Upa, da bodo ugotovitve pomagale organizirati sektor, da bi mu dali večji politični glas za ohranjanje narave.

Čeprav je oceanski turizem že prepoznan kot gospodarska sila, pa poseben prispevek potapljanja na dah prej ni bil raziskan na svetovni ravni, pravijo avtorji. Zaradi te opustitve so zagovorniki ohranjanja oceanov težko navedli gospodarske koristi potapljanja.

»Lahko jadrate ali surfate nad mrtvim oceanom, toda potapljači opazijo, če ni rib – to je v resnici dejavnost, ki je odvisna od zdravja sistema,« poudarja soavtor študije Fabio Favoretto, koordinator Atlas Aquatica in podoktorski raziskovalec na Scripps. »To je pozitivno za ohranjanje narave, saj potapljače naredi zaveznike.«

Potapljanje v zaščitenih morskih območjih

Večje ohranjanje oceanov lahko poveča prihodke od potapljanja, saj privabi več potapljačev, ki so pripravljeni plačati višje cene za srečanje z bolj raznolikim in številnim morskim življenjem, ki ga omogočajo ohranitveni ukrepi, kot so pokazale prejšnje raziskave. Naklonjenost potapljačev do zaščitenih morskih območij podpirajo tudi podatki, ki kažejo, da se približno 70 % vseh potopov na morju zgodi na teh območjih.

Leta 2021 sta Aburto-Oropeza in sodelavci objavila študijo, v kateri je ugotovila, da potapljaški turizem v Mehiki letno ustvari 725 milijonov dolarjev – skoraj toliko kot celotna ribiška industrija v državi.

Raziskovalci so zamisel razširili na raziskovanje prihodkov na svetovni ravni in za novo študijo sestavili seznam več kot 11,500 potapljaških operaterjev iz 170 držav, pri čemer so uporabili podatke iz Google Zemljevidov in agencije za usposabljanje potapljačev PADI ter potrdili bazo podatkov z lokalnimi strokovnjaki. na spletu Anketa je nato zbrala odgovore 425 podjetij iz 81 držav.

Ekonomsko analizo je vodil Andrés Cisneros-Montemayor z Univerze Simon Fraser v Kanadi, ki je na podlagi teh odgovorov izračunal denar, ki ga od 9 do 14 milijonov rekreativnih potapljačev po vsem svetu letno porabi neposredno za potapljaške dejavnosti, pa tudi posredne izdatke, kot so hoteli, hrana in prevoz.

Za ekstrapolacijo globalnega gospodarskega vpliva je bilo uporabljeno statistično modeliranje. To je pokazalo, da neposredna poraba za potapljaške dejavnosti ustvari med 900 milijoni in 3.2 milijarde dolarjev letno, pri čemer znesek 20.4 milijarde dolarjev vključuje posredno porabo.

Študija je tudi pokazala, da je 80 % zaposlenih v potapljaški industriji lokalnih ali nacionalnih prebivalcev in da so potapljaški operaterji globoko zaskrbljeni zaradi degradacije okolja. Večina jih je poročala o negativnih spremembah na potapljaških lokacijah, ki so jih obiskali v zadnjem desetletju.

Naravni zavezniki

»Za razliko od množičnega turizma, ki lahko škoduje lokalnim skupnostim in morskemu okolju, je potapljaški turizem, če je dobro upravljan, lahko ekonomsko uspešen, družbeno pravičen in okoljsko trajnosten,« pravi Anna Schuhbauer, vodilna avtorica študije in znanstvenica za ribištvo na Univerzi v Britanski Kolumbiji.

»Potapljačji so naravni zavezniki pri prizadevanjih za ohranjanje narave, saj jim je mar za zdrave ekosisteme in bogato morsko življenje nekaj posebnega.«

Raziskovalci zdaj priporočajo standardizacijo sistemov spremljanja v celotni industriji, formalno vključitev potapljačev v odločitve o upravljanju morja in priznanje ekoturizma kot osrednje komponente trajnostnih oceanskih ali "modrih" gospodarstev.

Prav tako podpirajo prizadevanja potapljaških operaterjev, da se organizirajo v zadruge z enotnim političnim glasom prek pobude Atlas Aquatica, ki že podpira pilotne projekte v Mehiki in Italiji.

V raziskavi so sodelovali tudi raziskovalci z Univerze Jamesa Cooka (Avstralija), Marisol Plascencia de La Cruz iz Centra (Mehika), National Geographic Society, Univerze North-West (Južna Afrika), Ørsted (Danska), Univerze UC Santa Barbara, Univerze v Pretorii (Južna Afrika) in Univerze v Washingtonu. študija, ki je bil pravkar objavljen v reviji Poročila o celicah Trajnost.

