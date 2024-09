Potapljanje: najbolj mamljiv, a najstrašnejši ekstremni šport?

S seznama 20 »ekstremnih športov« je potapljanje tisti, ki bi ga ljudje najraje poskusili, a ga ne – ker jih ne skrbi le tveganje, ampak tudi, da se pokažejo.

To je zaključek raziskave 2,000 odraslih v Veliki Britaniji, ki jo je izvedlo podjetje za kolesarska športna oblačila Endura, del Pentland Brands. Najbližji konkurenti potapljača na seznamu športov, ki jih ljudje želijo poskusiti, vendar se počutijo ovirane glede vzorčenja, so padalstvo, deskanje, jadralno padalstvo in jahanje. Glavna skrb Endure, gorsko kolesarjenje, je nižje na seznamu.

V raziskavi, ki bi bila morda vredna omembe za agencije za usposabljanje, je 52 % anketirancev priznalo, da se slabo potiskajo iz svojega območja udobja.

Eden od treh je rekel, da se boji podati v nov šport, ker se ne želijo osramotiti, medtem ko so kar štirje od 10 menili, da so "prestari", da bi bili začetniki.

Več kot tretjina (35 %) je dejala, da jih je skrb, da bi se poškodovali, ovirala pri preizkušanju česar koli novega in razburljivega. To je pripeljalo do tega, da so si štirje od 10 želeli, da bi ohranili držo »brez strahu« kot mlajši, vendar so menili, da se je njihova socialna tesnoba zaradi preizkušanja novih stvari s staranjem povečala.

Približno 31 % meni, da je najlažje poskusiti nov šport za mlajše od 18 let, pri čemer 34 % staršev pravi, da so njihovi otroci bolj pripravljeni tvegati, kot so bili oni.

Socialne anksioznosti

Ostali športi so bili našteti po padajočem vrstnem redu kot plezanje, deskanje na snegu, zmajarstvo, jadranje, jadranje na deski, rafting po divjih vodah, gorsko kolesarjenje, borilne veščine, motokros, tek na smučeh, rolkanje, deskanje na ledu, ledno plezanje, balvansko plezanje in BASE-skakanje.

Pomanjkanje seznanjenosti s tem, kar je vključeno, bi lahko pojasnilo umestitev nekaterih nižjih vnosov – in zakaj zabava, kot je prosto potapljanje, ni predstavljena. In učinek relativnih stroškov športa se ne odraža v ugotovitvah.

"Razlog, da poskusite nekaj novega, je lahko tako zastrašujoče, je pogosto zakoreninjen v socialnih tesnobah – skrbi, da se ne ujemate, da nimate prave opreme ali da se počutite prestare ali neizkušene," je komentiral višji psiholog NHS dr. Abdi Mohamed.

»Te skrbi lahko ustvarijo pomembne ovire, zaradi česar posamezniki težko naredijo prvi korak k novim izkušnjam. S sprejetjem pozitivne miselnosti se občutki neustreznosti in dvoma vase lahko znatno zmanjšajo.

»Premaganje strahu pred neznanim je ključni korak pri izgradnji samozavesti, ki posameznikom omogoča, da sprejmejo nove izzive z občutkom pripadnosti. To potovanje ne le spodbuja osebno rast, ampak tudi odpira vrata k bolj izpolnjenemu in aktivnemu življenjskemu slogu.«

