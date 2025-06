Potapljaški šov se uspešno vrača v Long Beach

at 10: 25 am

38th Sejem potapljaških zabav Scuba Show se je med vikendom 31. maja in 1. junija odvil v Long Beachu v Kaliforniji in, kot se spodobi za največji potapljaški dogodek za potrošnike v ZDA, je potapljačem vseh stopenj izkušenj ponudil pestro izbiro razstavljavcev, seminarjev in interaktivnih elementov.

Na letni dogodek se je v kongresni center Long Beach zbralo na tisoče navdušenih potapljačev. Potapljaški šov – ki se je po lanskoletni kratki selitvi v Los Angeles vrnil v svoj duhovni dom – in bilo je veliko stvari, ki so zaposlile vse, od potapljačev začetnikov do izkušenih veteranov, ves konec tedna.

Z več sto razstavljavci, od agencij za usposabljanje, potovalnih strokovnjakov, turističnih združenj in izdelovalcev nakita do proizvajalcev opreme, ladij za bivanje, čarterskih plovil, potapljaških centrov, trgovcev na drobno in letovišč – in še veliko, veliko več – so imeli obiskovalci na voljo veliko izbiro, s kom se bodo pogovarjali. Potapljaški sejem je bil idealen kraj za ogled nove opreme, pridobitev naslednjega potapljaškega certifikata, načrtovanje prihajajoče potapljaške pustolovščine ali udeležbo na nakupovalni terapiji, vse v družbi podobno mislečih navdušencev. V obeh dneh je vladalo otipljivo vznemirjenje, od trenutka, ko so se vrata odprla v soboto zjutraj, in to prijazno, gostoljubno vzdušje se je nadaljevalo vse do zaključka sejma v nedeljo popoldne.

Predstavitev novih izdelkov je bila priljubljena med ljubitelji opreme

Dogodek je znan po številnih nagradah, ki jih je mogoče osvojiti čez vikend, seznam nagrad pa je bil dolg, od bivanja v letovišču in potapljaške opreme do potovanj s prenočevanjem na ladji in še več. Prvih 25 ljudi, ki so v soboto prišli skozi vrata in se oglasili na stojnici California Diving News s potrdilom o jutranji oddaji Welcome Show – ki jo je kot vedno vsako jutro pred odprtjem vrat prireditve pripravil Greg Holt iz Scuba Radia, da bi zabaval množice – je lahko prejelo LED svetilko TEKNA Splash-Lite.

V soboto zvečer je na zabavi ob razstavi potekala dobrodelna tombola, ves izkupiček pa je bil namenjen zaslužni štipendiji Zale Parry. Ed Stetson je prejel nagrado Scuba Service Award 2025 v čast njegovega služenja potapljaški skupnosti. Stetson že več kot 45 let usposablja rekreativne, raziskovalne in komercialne potapljače ter je znan kot prostovoljni organizator več največjih neprofitnih dogodkov v korist potapljačev in potapljaške industrije, vključno s festivalom podvodnega filma Hansa in Lotte Hassa v Santa Barbari ter festivalom podvodnega filma Ernieja Brooksa v Santa Barbari.

Ed Stetson prejme nagrado iz rok Leslie Leaney

Toliko seminarjev, med katerimi lahko izbirate

Mnogi udeleženci so izkoristili priložnost za nakup vstopnice za neomejen dostop, ki jim je omogočila, da so se udeležili nekaterih številnih seminarjev, ki so potekali v prostorih neposredno pod glavno razstavno dvorano. Skupno je bilo v šestih seminarskih sobah več kot 60 predavanj, predstavitev in demonstracij.

Te so segale od pogovorov o kalifornijskih potapljaških lokacijah in drugih lokalnih temah do globalnih destinacij, fotografija namigi in nasveti, varnost potapljanja, širjenje vaših znanj in še veliko več.

Dale Sheckler predava o kalifornijskih skokih v vodo

Med govorniki za leto 2025 so bili Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon in Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M. Ashton, Jeffrey Bozanic in Charlotte Seid.

Interaktivnost

Čeprav se potapljaški sejem vrti okoli razstavnih stojnic, je po dvorani razporejenih tudi veliko interaktivnih elementov, v katerih lahko obiskovalci uživajo. Ti so segali od bazena za poskusno potapljanje – ki je bil odprt za vse, stare 10 let in več, da so se potapljaškim potapljanjem lahko izkusili iz prve roke – do impresivnega 40 metrov dolgega »Kelp Walla« (koliko morskih vrst ste opazili?), predstavitve novih izdelkov z najnovejšimi izdelki na trgu za vse »ljubitelje opreme«, imerzivnega kina Deco Dome, ki je obiskovalce popeljal na ogled osmih priljubljenih potapljaških destinacij, potapljaških tovornjakov in vodnih skuterjev šerifovega oddelka okrožja Los Angeles ter umetniške cone, kjer so se odrasli in otroci lahko lotili svoje ustvarjalnosti z umetniško direktorico California Diving News, Doreen Hann. Začasne tetovaže in ogromno umetniško delo, ki ga je ustvarilo podjetje, so bile na dnevnem redu.

V notranjosti poglobljene kupole Deco Dome

Bilo je tudi Photo Postaje z vsemi mogočimi rekviziti za slike, primerne za Instagram, pa tudi priljubljena kletka Shark Cage in bar Pirate Dive v coni Deco so bili kraj za srečanje s prijatelji, osvežilno pijačo in počitek nog, preden ste se vrnili na razstavni prostor.

O Photo Postaja, skupaj z rekviziti, je bila ves konec tedna polna dela

Predaja štafetne palice

Potapljaški sejem Scuba Show sta leta 1987 ustanovila Kim in Dale Sheckler, dogodek pa sta uspešno vodila do leta 2011, ko sta ga – in revijo California Diving News (ki sta jo ustanovila leta 1984) – prodala Marku in Ginny Young, ki sta sejem razvila v današnjo podobo. Kim in Dale ter številni njuni prijatelji in sorodniki še danes prostovoljno sodelujejo na sejmu, skupaj s prijatelji in družino Marka in Ginny. Prav ta topla in vključujoča narava je globoko prežeta s potapljaškim sejmom na vseh ravneh in je del tistega, zaradi česar se ljudje vračajo iz leta v leto.

Naslednje leto bo vodenje Scuba Showa in California Diving News prevzelo podjetje Rork Media Limited, dinamična ekipa, ki stoji za svetovnimi revijami Scuba Diver (VB, Severna Amerika, Avstralija in Nova Zelandija ter Nemčija) in zelo hvaljenimi potapljaškimi sejmi GO Diving Show v Združenem kraljestvu in Avstraliji. Rork Media, družinsko vodeno podjetje z majhno, strastno ekipo predanih potapljačev, se veseli, da bo dogodek dvignil na še večje višine, z dodatno interaktivnostjo in še veliko več. Se vidimo v Long Beachu leta 2026!

Fotografije Liz Marchiondo Imaging