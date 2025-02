Skrivnosti Baltskega morja

Švedski raziskovalni potapljač in tehnik inštruktor Tiffany Norberg bo razpravljala o odkritju razbitin iz prve in druge svetovne vojne v Finskem zalivu, ko bo stopila na Tech Stage na GO potapljaški šov v marcu.

Tiffany se je začela potapljati leta 2004, kjer je vzljubila življenje pod vodo, predvsem v hladnejših predelih Skandinavije, kjer se pretežno potaplja. Njena velika strast so razbitine v Baltskem morju in na Norveškem, pa tudi poplavljeni rudniki v regiji.

Leta 2015 je bila povabljena, da se pridruži finski skupini za raziskovanje razbitin Badewanne, ki išče, se potaplja in dokumentira zgodovinsko pomembne razbitine v vzhodnem Baltskem morju ter objavlja svoje ugotovitve v znanstvenih revijah in novi knjigi Fog of War.

Z dolgoletnimi izkušnjami pri potapljanju v hladni vodi in raziskovanju po vsej nordijski regiji je ena najboljših potapljačev v Skandinaviji, ki redno predstavlja potapljaške projekte, s katerimi sodeluje, in poučuje JJ-CCR in tečaje tehničnega potapljanja.

Stotine let je bilo Baltsko morje bistvenega pomena v pomorski trgovini severne Evrope in območje obsežnih pomorskih spopadov v tistem času, ki so povzročili na tisoče izgubljenih plovil. Zaradi razmer so mnoge od teh ohranjene v stanju, kot so bile potopljene, in ponujajo vpogled v zgodbe in zgodovino svojega časa.

Badewanne je ekipa predanih raziskovalcev razbitin, ki je zadnjih 25 let odkrivala ta izgubljena plovila, jih dokumentirala in njihove zgodbe delila s svetom. Tiffanyjeva predstavitev bo dala vpogled v nedavno delo na pomembnih razbitinah iz prve in druge svetovne vojne v Finskem zalivu.

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edina potrošniška potapljaška in potovalna oddaja v Združenem kraljestvu – se vrača na NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, izobraževalnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisatelj in večni priljubljeni Monty Halls, dr. Timmy Gambin, ki bo razpravljal o bogatem pomorskem in dediščina iz vojnega časa in dinamičen duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svoji nedavni odpravi Buteng v Indoneziji – spet so na voljo odri za britansko potapljanje, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe. Andy Torbet bo ponovno nastopil kot MC na glavnem odru in predstavil izzive snemanja tehničnega potapljanja za TV-oddaje.

Skupaj z odri je na voljo vrsta interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, velikanski poskusni bazen, potopni potop v razbitine s tehnologijo navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za izločanje in, novo za leto 2025, vaša priložnost da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi 'ladijskimi razbitinami' – vse raztresene med vedno večji nabor stojnic turističnih zajednic, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers. Kliknite tukaj da se registrirate za svojo priložnost za tekmovanje.

Vstopnice v predprodaji že na voljo!

Kupite dnevno vstopnico zdaj za £17.50 + pristojbina za rezervacijo in bodite pripravljeni na poučno, vznemirljivo in navdihujočo izkušnjo! Ali pa s toliko govorci v dveh dneh, poleg vseh interaktivnih zaslonov in razstavljavcev, ki jih je treba obiskati, zakaj si ne bi privoščili vikenda in si privoščili dvodnevno vstopnico za £25 + pristojbina za rezervacijo? Cene skupinskih vstopnic za 10+ oseb so na voljo tudi, če prihajate s člani svojega centra/kluba. Rezervirajte vstopnice tukaj.

In kot vedno, cena vstopnice vključuje brezplačno parkiranje. In mlajši od 16 let gredo brezplačno, zato pripeljite otroke na čudovit družinski dan!