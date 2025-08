Ohranjanje morskih psov s Taylor Ladd-Hudson

at 10: 00 am

Taylor Ladd-Hudson, okoljevarstvenica in varuhinja morskih psov, bo nastopila na glavnem odru v Sydneyju. GO Diving Show ANZ septembra razpravljali o pomenu morskih psov, njihovih grožnjah in o tem, kako sobivati z njimi.

Taylor, 16-letnica s Sončne obale, se ukvarja s prostim potapljanjem, potapljanjem z masko, potapljanjem na dah, patruljiranjem pri Noosa Surf Life-saving Clubu in lokalno deskarko. Skoraj ves svoj prosti čas preživi v oceanu in sodeluje z organizacijami, kot so Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, različnimi lokalnimi reševalnimi skupinami za prostoživeče živali, trenutno pa sodeluje tudi z avstralsko ikono Valerie Taylor pri ustvarjanju zaščitenih morskih območij vzdolž vzhodne obale.

Ko je izvedela za grožnje, s katerimi se soočajo morski psi, se je navdušila nad njihovo zaščito in spodbujanjem sobivanja med ljudmi in morskim življenjem. Redno predstavlja v šolah in se posvetuje z lokalnimi sveti in državnimi ministri ter ponuja alternative programom za nadzor morskih psov v Queenslandu in Novem Južnem Walesu.

Samo leta 2024 je Taylor govoril z več kot 3,000 učenci v več kot 50 šolah in mladim pomagal razumeti ključno vlogo, ki jo imajo morski psi v zdravih oceanskih ekosistemih.

Preko svoje platforme družbenih medijev @taylor_x_ocean je dosegla več kot 35 milijonov ljudi ter izobraževala in navdihovala novo generacijo, da spoštuje, ščiti in sobiva z morskimi psi.

Potapljaški sejem GO bo potekal na sejmišču v Sydneyju od 6. do 7. septembra.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

Vstopnice za potapljaški sejem GO Diving Show ANZ so že v prodaji in lahko izkoristite Ponudba za zgodnje prijave 2 za 1 do 9. septembra – vi in ​​vaš prijatelj/prijatelj/partner/zakonec lahko obiščete samo $12, otroci do 16. leta pa imajo brezplačen vstop, zaradi česar je to idealen družinski izlet.