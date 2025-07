Sheree Marris pripelje hobotnico na glavni oder

Morska biologinja, nagrajena avtorica in ustvarjalka dokumentarnih filmov Sheree Marris bo nastopila na glavnem odru septembra. GO Diving Show ANZ v Sydneyju, govorila pa bo o nenavadnih, nezaslišanih in nezemeljskih življenjih hobotnica.

Če bi bilo po Shereejino, bi pljuča zamenjala za škrge in noge za bleščeč rep morske deklice – a ker je imela evolucija druge načrte, svoje dneve preživlja s pihanjem mehurčkov in ustvarjanjem valov za ohranjanje morja. Znana je po ustvarjanju drznih, inovativnih projektov, ki premoščajo vrzel med znanostjo in javnostjo – pomislite na mednarodne razstave, filme IMAX in odmevne kampanje.

Med njenimi publikacijami sta KamaSEAtra – Skrivnosti seksa v morju, predrzen potop v podvodni svet razmnoževanja, in njena najnovejša knjiga Hobotnice: Podvodna čudesa. Sheree ima talent za spreminjanje kompleksne znanosti v očarljive zgodbe, je tudi redna medijska komentatorka, izredna profesorica na Univerzi Jamesa Cooka in je bila večkrat nagrajena z nagradami Mladi Avstralec leta, medaljo stoletnice in nagrado Odbora za dosežke v Melbournu. Pričakujte strast, namen in kanček predrznosti.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

