Demo bazen s stekleno stranjo na GO Diving Show ANZ – ta konec tedna (28.–29. september) na Sydney Showgroundu – je dom bogatega izbora demonstracij, vključno s potapljanjem na prosto, razlikami v potapljaški opremi med enocilindri in CCR-ji, potapljanjem s strani, podvodnim dronom QYSEA in celo morskimi deklicami!

Sidemount, CCR, brezpilotna letala UW - in morske deklice!

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR, predstavitveni bazen in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.