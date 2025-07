Najstarejša znana razbitina ladje v Južni Avstraliji

at 10: 00 am

James Hunter je vršilec dolžnosti vodje pomorske arheologije v Avstralskem nacionalnem pomorskem muzeju (ANMM) in bo nastopil na odru ANZ / Inspiration Stage na GO potapljaški šov septembra v Sydneyju, kjer bo govoril o odkritju, dokumentiranju in interpretaciji najstarejše znane brodoloma v Južni Avstraliji.

James je doktoriral iz pomorske arheologije na Univerzi Flinders in magistriral iz zgodovine in zgodovinske arheologije na Univerzi Zahodne Floride. S področjem zgodovinske in pomorske arheologije se ukvarja že tri desetletja in je sodeloval pri preiskavah več mednarodno pomembnih najdišč brodolomov v Združenih državah Amerike, vključno s podmornico iz ameriške državljanske vojne. HL Hunley in brodolom Emanuel Point, španska galeja, ki je leta 1559 doživela brodolom v zalivu Pensacola na Floridi.

Pri ANMM je začel delati leta 2015 in sodeloval pri več projektih pomorske arheologije, vključno z raziskavami razbitin prve avstralske podmornice. AE1 v Papui Novi Gvineji lahka križarka HMAS iz druge svetovne vojne Perth (I) v Indoneziji ter iskanje in identifikacija kraja razbitine HMB Jamesa Cooka Endeavour v Združenih državah Amerike.

Nedavno je kuriral razstavo o mestu brodoloma angleške priseljenske ladje iz začetka 19. stoletja Južnoavstralska in vodil ekipo, ki je odkrila razbitino nizozemske trgovske ladje iz sredine 19. stoletja Koning Willem de Tweede.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

