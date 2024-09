Steve Backshall se osredotoča na morske pse in kite

Večkrat nagrajeni televizijski voditelj Steve Backshall – glavni govornik na otvoritvi GO Diving Show ANZ dogodek 28. in 29. septembra – se bo posvetil dvema priljubljenima potapljačema, kitom in morskim psom.

Akcijski junak Steve je raziskoval nekaj najbolj oddaljenih krajev na planetu. Zaradi tega, skupaj z njegovim neprimerljivim znanjem o divjih živalih in naravnem svetu, je fascinanten gostujoči govornik.

Kot eden najbolj zaposlenih televizijskih voditeljev, morda najbolj znan po svojem fenomenalnem uspehu Smrtonosno serije, se bo Steve pojavil na glavnem odru v Sydneyju poleg potapljaških zvezdnikov, kot so Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson in Pete Mesley.

Steve je pred kratkim potoval čez Atlantik, Tihi in Indijski ocean, kjer je snemal Whale za Sky TV, revolucionarni program, ki spremlja našo najbolj ikonično, a še vedno ogroženo vrsto. Snemal je tudi Expedition in Shark za televizijo Sky in nastopil v Naš spreminjajoči se planet za britanski BBC One – ambiciozno sedemletno serijo, ki dokumentira šest planeta najbolj ogroženih ekosistemov.

Morski pes s Stevom Backshallom je razodetljiva serija, ki slavi čudeže morskih psov in razblinja mit o morskih psih kot le hladnokrvnih morilcih. Avtorstvo fotografije: Sky UK Limited_True to Nature

Pred tem za Izgubljena dežela Jaguar, se je prvič povzpel na goro Upuigma v Venezueli, prespal na navpični steni pečine in na vrhu našel neznane vrste živali. Spustil se je tudi na dno slapov Kaiteur v Gvajani do namočene čudežne dežele pod njim.

In Izgubljena dežela vulkana, je bil Steve prvi tujec, ki je vstopil v vulkan Mount Bosavi – kjer je ekipa odkrila kar 40 novih vrst, vključno z največjo podgano na svetu! Steve je sodeloval tudi v brutalni jamarski ekspediciji, ki je odprla nov prehod v jami Mageni v Novi Britaniji.

Druge serije vključujejo Ekspedicija Žalka, kjer so ga skoraj pogoltnili kiti grbavci in ga odneslo v drobovje ledenika ter Lovec na strup, kjer je v iniciacijskem obredu prestal pike več sto mravelj (najbolj boleč pikajoči nevretenčar na svetu).

Drugi filmi, ki jih je posnel, vključujejo Divjina St Kilda, Ekstremna Britanija – jame, Sledilniki Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live in Neodkriti svetovi s Stevom Backshallom.

Plodovit pisatelj, Steveova najnovejša knjiga, Deep Blue, je mešanica spominov, potovanj ter znanosti o morju in okolju, ki nas popelje na potovanje po številnih svetovih vodnega življenja: od podvodnih puščav in pragozdov do evolucije oceanskih junakov, kot sta morska želva in veliki beli morski pes, do hitro upadajoče stanje belih polarnih morij in koralnih grebenov.

Kot da to ne bi bilo dovolj, je leta 2023 Steve pokazal izjemno vzdržljivost, odločnost, zagnanost in ambicijo, da bi podrl nov svetovni rekord – za najhitrejše veslanje po reki Temzi v Združenem kraljestvu.

Steveovi pogovori na glavnem odru bodo:

Učenje govoriti "kit"

Vstopamo v zlato dobo razumevanja sveta kitov in v bližnjo prihodnost, ko ne bomo mogli le razumeti kitov, ampak se bomo celo pogovarjali ...

Morski psi - starejši od dreves

Srečanje od nosu do nosu z vsem, od drobnih wobbegongov z resicami do velikih belcev, tigrov, bikov in velikih kladivcev.

Steve Backshall se osredotoča na morske pse in kite 3

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govornikov z vsega sveta, kot tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR do poskusnih potopov , predstavitveni bazen, morske deklice in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.