Steve Backshall je glavni voditelj glavnega odra

Multi-award-winning TV presenter Steve Backshall – headline speaker at the GO potapljaški šov in March – will be turning his attentions to two diver-favourites, whales and sharks.

Akcijski junak Steve je raziskoval nekaj najbolj oddaljenih krajev na planetu. Zaradi tega, skupaj z njegovim neprimerljivim znanjem o divjih živalih in naravnem svetu, je fascinanten gostujoči govornik.

Kot eden najbolj zaposlenih televizijskih voditeljev, morda najbolj znan po svojem fenomenalnem uspehu Smrtonosno series, Steve will be appearing on the Main Stage in Sydney alongside the likes of diving luminaries Dawn Kernagis, Monty Halls. Andy Torbet, Rannva Joermundsson and Maria Bollerup.

Steve je pred kratkim potoval čez Atlantik, Tihi in Indijski ocean, kjer je snemal Whale za Sky TV, revolucionarni program, ki spremlja našo najbolj ikonično, a še vedno ogroženo vrsto. Snemal je tudi Expedition in Shark za televizijo Sky in nastopil v Naš spreminjajoči se planet za britanski BBC One – ambiciozno sedemletno serijo, ki dokumentira šest planeta najbolj ogroženih ekosistemov.

Pred tem za Izgubljena dežela Jaguar, se je prvič povzpel na goro Upuigma v Venezueli, prespal na navpični steni pečine in na vrhu našel neznane vrste živali. Spustil se je tudi na dno slapov Kaiteur v Gvajani do namočene čudežne dežele pod njim.

In Izgubljena dežela vulkana, je bil Steve prvi tujec, ki je vstopil v vulkan Mount Bosavi – kjer je ekipa odkrila kar 40 novih vrst, vključno z največjo podgano na svetu! Steve je sodeloval tudi v brutalni jamarski ekspediciji, ki je odprla nov prehod v jami Mageni v Novi Britaniji.

Druge serije vključujejo Ekspedicija Žalka, kjer so ga skoraj pogoltnili kiti grbavci in ga odneslo v drobovje ledenika ter Lovec na strup, kjer je v iniciacijskem obredu prestal pike več sto mravelj (najbolj boleč pikajoči nevretenčar na svetu).

Drugi filmi, ki jih je posnel, vključujejo Divjina St Kilda, Ekstremna Britanija – jame, Sledilniki Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live in Neodkriti svetovi s Stevom Backshallom.

Plodovit pisatelj, Steveova najnovejša knjiga, Deep Blue, is a blend of memoir, potovanja, and marine and environmental science that takes us on a tour of the many worlds of aquatic life: from underwater deserts and rainforests to the evolution of ocean heroes like the sea turtle and the great white shark, to the rapidly declining state of white polar seas and coral reefs. Steve will be signing copies of Deep Blue immediately after his talks both days.

Kot da to ne bi bilo dovolj, je leta 2023 Steve pokazal izjemno vzdržljivost, odločnost, zagnanost in ambicijo, da bi podrl nov svetovni rekord – za najhitrejše veslanje po reki Temzi v Združenem kraljestvu.

Steveovi pogovori na glavnem odru bodo:

Učenje govoriti "kit"

Vstopamo v zlato dobo razumevanja sveta kitov in v bližnjo prihodnost, ko ne bomo mogli le razumeti kitov, ampak se bomo celo pogovarjali ...

Morski psi - starejši od dreves

Srečanje od nosu do nosu z vsem, od drobnih wobbegongov z resicami do velikih belcev, tigrov, bikov in velikih kladivcev.

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edini potrošniški potop in potovanja oddaja v Združenem kraljestvu – vrača se v NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, poučnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisatelj in večni priljubljeni Monty Halls, dr. Timmy Gambin, ki bo razpravljal o bogatem pomorskem in dediščina iz vojnega časa in dinamičen duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svoji nedavni odpravi Buteng v Indoneziji – spet so na voljo odri za britansko potapljanje, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe. Andy Torbet bo ponovno nastopil kot MC na glavnem odru in predstavil izzive snemanja tehničnega potapljanja za TV-oddaje. Najdete lahko seznam vseh govorcev, vključno s časom tukaj.

Skupaj z odri je na voljo množica interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, ogromen bazen za poskusno potapljanje, poglobljeni tehnološki potop v razbitine navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za oblaganje, cona morske biologije in, novo za leto 2025, vaša priložnost, da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi "razbitinami" – vse razpršena med vedno večjim naborom stojnic turističnih skupnosti, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening with Marcus Greatwood and the NoTanx team in London in late-February. Then five selected finalists will compete at the GO Diving Show over the March weekend, including static apnea sessions in the pool, to find the overall winner, who will get a week-long trip to Marsa Shagra Eco-Village, courtest of Oonasdivers.

