Ali potapljači spregledajo kakšen trik z našimi pičlimi ročnimi signali?

»Nad vodo me kot gluho osebo vedno dojemajo kot tistega, ki 'ne more komunicirati' z drugimi,« pravi vrhunski model, igralec in zdaj potapljač Nyle DiMarco. Pod vodo pa je ravno nasprotno – kot pojasnjuje Stevu Weinmanu, bi lahko poznavanje pravega znakovnega jezika koristilo vsem potapljačem.

»Bilo je nekoliko nenavadno, ko sem se poskušal odučiti ameriškega znakovnega jezika (ASL), da bi se naučil znakov za potapljanje,« pravi Nyle diMarco. »Skoraj se mi je zdelo, kot da bi me kaj omejevalo – vedel sem, da se lahko pod vodo z ASL še vedno enako dobro pogovarjam.«

„Nekateri standardni potapljaški znaki, čeprav izjemno potrebni, niso povsem intuitivni in bi jih lahko napačno razlagali za kaj drugega.“

Nyle diMarco

„Vendar pa je vznemirljivo to, da Thomas Koch, s katerim sem obiskoval tečaj, zdaj širi celoten podvodni jezik. Zakaj bi se zanašali na naključne geste, ko pa že imamo celoten vizualni jezik, ki deluje – to je znakovni jezik!“

»Če bi standardizirali potapljaške ročne signale z uporabo znakovnega jezika, bi potapljači ne le bolje komunicirali pod vodo, ampak bi se lahko povezali tudi z gluhimi ljudmi v notranjosti!«

Nyle DiMarco se imenuje del skupnosti gluhih z veliko začetnico G in se identificira s kulturo gluhih, ki temelji na njegovem maternem jeziku, ki je ameriški znakovni jezik.

Šestintridesetletni igralec, model in aktivist je v ZDA leta 36 pritegnil pozornost javnosti z zmago v resničnostnem šovu televizije. Ameriški naslednji top model.

Takrat je bil kot samostojni manekenski podjetnik že približno eno leto, a je postal šele drugi moški in prvi zmagovalec med gluhimi v 22 sezonah šova. Njegova zmaga je privedla do pogodbe za polni delovni čas z newyorško manekensko agencijo.

Naslednje leto je s profesionalnim partnerjem zmagal na televizijskem tekmovanju. Ples s zvezdami, s čimer je postal šele druga gluha oseba, ki je osvojila dolgoletni ekvivalent britanskega prvenstva. Strašno pride ples.

Manekenstvo, ples, potapljanje …

Potapljanje je novejši dodatek k Nyleovim dosežkom. Njegovo zanimanje je vzbudilo dolgoletno poznanstvo z vodjo tečajev PADI, Thomasom Kochom, ki je tudi gluh. »Thomasa poznam že od otroštva,« pravi. »Petnajst let sem si želel obiskovati tečaje pri njem, a nikoli nisem našel časa.«

Nyle trenira v bazenu s Thomasom Kochom (Rosie Moore)

Glede na njegov življenjepis to ni preveč presenetljivo, toda ko si je Nyle vzel čas za pridobitev certifikata, se je resnično potrudil. Do zdaj je opravil štiri tečaje v okolici Islamorade na Floridskih otokih pri Aqua Hands, potapljaškem centru PADI, ki je v lasti Thomasa in ga opisujejo kot edino potapljaško podjetje na svetu v lasti gluhih.

Tečaju Open Water Diver so v hitrem zaporedju sledili napredni tečaj Open Water Diver, tečaj obogatenega zraka in tečaj AWARE Coral Reef Conservation.

»Tečaji PADI so mi dali bistvene veščine in znanje za samozavestno navigacijo po podvodnem svetu, Thomasov ASL pa je izkušnjo naredil resnično izjemno,« pravi Nyle. Še več, njegov pogled na učenje potapljanja ponuja nepričakovane vpoglede.

»Podvodni svet je resnično svet gluhih,« pravi. »Vse se obrne na glavo. Nad vodo me kot gluho osebo vedno dojemajo kot tistega, ki 'ne more komunicirati' z drugimi. Ampak pod vodo? Vse se spremeni.«

Nyle in Thomas na čolnu (Rosie Moore)

»Med treningom v morju sem opazil nekaj smešnega – inštruktorji za sluh niso mogli povsem učiti drugih slišečih potapljačev pod vodo. Začeli so potop, poskušali z gestikulacijo/minimalnim posnemanjem navodil, vendar je to le redko delovalo.«

„V nekaj minutah so bili njihovi učenci videti zmedeni in vsi so plavali nazaj na površje, da bi se inštruktor lahko pogovoril.“

„Potem so se spet potopili – in vse se je ponovilo. Gledal sem jih, kako se spet dvigajo in spuščajo kot dvigalo. Njihovo učenje in praktične izkušnje so prekinjene.“

„Medtem sva bila Thomas, edini vodja tečaja PADI za gluhe na svetu, in jaz? Ves čas sva bila pod vodo. Brez izplavljanja. Brez prekinitev. Znal mi je razložiti tehnike, popraviti mojo formacijo in me voditi skozi vsako vajo, vse v ameriškem znakovnem jeziku, v realnem času, več metrov globoko.“

"Bilo je brezhibno in, iskreno, pod vodo se je zdelo, kot da je naša trava!"

Kakšen je signal za morskega psa medicinske sestre? (Rosie Moore)

Načrti za večerjo in beljenje koral

Pa tudi to ni bil edini preobrat, s katerim se je Nyle srečal pod vodo. »Še en zabaven scenarij: pogosto sem jaz tisti, ki se za komunikacijo s slišečimi ljudmi zanaša na pisalo in papir. Toda pod vodo nenadoma slišeči ljudje počasi pišejo v vodoodporne zvezke, medtem ko se s Thomasom samo sproščava v znakovnem jeziku.«

„Brez napora je kazal na grebenske živali, razlagal, kaj smo videli, in ja, celo načrtovali smo večerjo pod vodo.“

En trenutek se je Nylu resnično vtisnil v spomin, ko sta z inštruktorjem raziskovala koralne grebene. »Thomas je pokazal na več odsekov beljenih, kostno belih koral, obdanih z rodovitnimi grebeni. V ameriškem znakovnem jeziku je takoj pojasnil: 'Ta korala je mrtva, kar je neposredna posledica naraščajoče temperature oceanov. Globalno segrevanje je resnično in vidno je celo pod vodo.'«

„Potem sem mu lahko pod vodo postavil še več vprašanj o tem. In nisem mogel nehati misliti na druge potapljače za sluh z inštruktorjem za sluh. Do tega pogovora ne bi prišlo.“

»Potapljači, ki bi slišali, bi morali počakati, da se pojavijo na površju, morda 15, 30 minut kasneje, preden bi vprašali: 'Hej, kaj je bila tista bela snov, ki sva jo videla?' Če bi se sploh spomnili. Ker pa sva se s Thomasom lahko sporazumevala pod vodo, sem se tega naučil v tistem trenutku. In to mi je ostalo v spominu.«

Gluha utopija

Nyle diMarco se je rodil v Queensu v New Yorku v družini, v kateri so bili ne le on, ampak tudi njegova starša in oba brata prirojeno gluhi. Ko sta se starša ločila, se je njegova mama Donna z otrokoma preselila v Maryland.

Tam je Nyle obiskoval šolo za gluhe v Marylandu in nato diplomiral iz matematike na specializirani univerzi Gallaudet v Washingtonu.

Leta 2013, ko je diplomiral, je nastopil v filmu v ameriškem znakovnem jeziku z naslovom V The Canin v naslednjih nekaj letih prodrl na televizijo, kjer je igral glavno vlogo v seriji Zamenjano ob rojstvu in nastop v komični seriji, Težki ljudje.

Vzoren študent

Vedno je jasno povedal, da se zaradi gluhosti ne smatra za invalida, temveč za prednost vidi sposobnost komuniciranja brez govorjenja – na primer pri manekenstvu.

Predan širjenju ozaveščenosti o kulturi gluhih je leta 2016 ustanovil fundacijo Nyle DiMarco, dobrodelno organizacijo, ki zagotavlja dostop do virov za gluhe otroke in njihove družine.

Štiri leta pozneje je ustanovil lastno produkcijsko hišo Clerc Studio, ki je dala povod za Gluhi U, resničnostna serija Netflixa, ki se dogaja v Gallaudetu; kratki dokumentarni film, nominiran za oskarja, z naslovom Zvočni in letos, Gluhi predsednik zdaj!, dokumentarni film, ki ga je sorežiral in produciral, o študentskem protestu, ki je leta 1988 izbruhnil v Gallaudetu, ko je bil izvoljen slišeči kandidat namesto gluhih tekmecev. Svojo zgodbo je delil tudi v avtobiografiji, Gluha utopija.

Galapagos na njegovem mestu

To, da je lahko tako brez težav komuniciral s svojim inštruktorjem potapljanja tudi pod vodo, je Nyleu pomagalo, da je z lahkoto opravil začetne tečaje potapljanja, zdaj pa si mora pridobiti trdne podvodne izkušnje, da bi kar najbolje izkoristil sanjski začetek.

»Preostane mi le še 50 potopov, da bi se lahko potapljal na Galapaških otokih,« pravi in ​​to destinacijo navaja kot prvo na svojem seznamu želja, sledijo pa ji Lofoti na Norveškem – srečanja z velikimi živalmi so očitno v njegovem središču pozornosti. »Veliko potujem po vsem svetu, zato mislim, da se lahko prikradem na kakšen potop ali dva!«

Edina slabost, ki jo vidi kot potapljač, je, da trenutno tako malo drugih zna znakovni jezik: »Odločili so se, da bodo znali le omejeno število potapljaških ročnimi signali, ki niso ameriški znakovni jezik! Z njimi spodaj ne morem komunicirati.«

„Točno to Thomas poskuša storiti: premostiti vrzel med dvema svetovoma. Ocean je še vedno eno najmanj raziskanih območij na Zemlji in, iskreno povedano, takšen je tudi potencial ročnih signalov.“

Prepričanje gluhih ljudi, da se začnejo potapljati, ne bi smelo predstavljati problema; Nyle meni, da je izziv »bolj v tem, da se slišeče potapljače spodbudi, da se ne le vključijo v potapljanje, ampak da se udeležijo tečajev pod vodstvom inštruktorja za gluhe. Nihče ne ve bolje, kako pametno uporabljati kretnje pod vodo.«

Enostavna izmenjava mnenj na postanku

»Opazoval sem Thomasa Kocha, kako je brez težav komuniciral s slišečimi potapljači pod vodo, pri čemer je uporabljal jasne in intuitivne kretnje, ki so bile takoj smiselne. Mislim, da bi se slišečim učencem bolje obneslo z gluhimi!«

Še zadnja točka: Nyla sem vprašal, ali ga je presenetilo, ko je izvedel, da potapljači podvodni svet pogosto imenujejo hrupen kraj. »To je zame novost.« zdaj – Nisem imel pojma! – odgovori. – Zdaj pa moram iti v tisto zajčjo luknjo ...

Vodne roke je bil ustanovljen leta 2010 s strani Thomasa Kocha, ki je od takrat postal ambasador PADI. Potapljaški center PADI v Clearwaterju na Floridi je namenjen gluhim in naglušnim osebam ter pravi, da vse svoje potapljaške tečaje in izlete izvaja z uporabo ameriškega znakovnega jezika (ASL), da bi zagotovil dostopnost tako za slišeče kot gluhe osebe.

