Egejsko morje razkriva svoje skrivnosti

Marinos Giourgas je aktiven PADI, TDI in IANTD inštruktor tehničnega potapljanja in potapljanja na rebreather, ki živi na južni obali Aten v Grčiji, in ambasador blagovne znamke za Otter Drysuits in bo krasil Tech Stage na GO potapljaški šov v marcu.

Marinos je začel svojo potapljaško kariero v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in od takrat sta njegovo navdušenje za povezovanje z naravo in njegova strast do pustolovščin ter razbitin prve in druge svetovne vojne omogočila, da je sodeloval v več odpravah v grških morjih, da bi odkril in raziskoval podvodne relikvije preteklosti.

Otok Malta, kjer se je tehnično izobraževal in delal kot inštruktor tehnike, je postal njegov drugi dom. Zaradi svoje potapljaške strasti je potoval po različnih delih sveta (Indonezija, Havaji, Mikronezija, Tajska, Egipt, Ciper itd.) in delal v številnih potapljaških centrih v Grčiji, kjer je cenil lepoto in zgodovinsko vrednost razbitin. leži na dnu Egejskega morja.

Je ustanovitelj Aegeantec, ekipe strastnih potapljačev, ki ponuja tehnično, trimix in CCR usposabljanje potapljačev z obsegom varnega obiskovanja globokih razbitin. Marinos upravlja tehnični potapljaški oddelek enega največjih potapljaških centrov na tem območju, zagotavlja usposabljanje in vodenje tehnikov do neokrnjenih potapljaških mest, ki jih bodo videli le redki – če sploh. Njegovo oporišče je na obalnem območju Aten in ponuja visoko standardno opremo za globoko potapljanje, postajo za mešanje plinov, ki ponuja polnjenja s plinom z zrakom, nitroxom in trimixom, in je blizu različnih ladijskih razbitin in spektakularnih grebenov.

Neznana vojna relikvija v Egejskem morju

Marinosov govor na odru Tech Stage bo govoril o prvem potopu do neznane in redke relikvije Kriesgmarine, ki je počivala globoko v Egejskem morju po razvpiti bitki pri Lerosu leta 1943. Predstavitev bo razdeljena na dva elementa – zgodbo o potapljači in njihova prizadevanja za pozitivno identifikacijo plovila ter zgodovina njegovega potopitve.

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edina potrošniška potapljaška in potovalna oddaja v Združenem kraljestvu – se vrača na NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, izobraževalnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, avtor in večni priljubljeni Monty Halls, ter dinamični duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bo govoril o njihovi nedavni ekspediciji Buteng v Indoneziji – tam so spet namenske etape za potapljanje v Združenem kraljestvu, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe.

Skupaj z odri je na voljo množica interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, ogromen bazen za poskusno potapljanje, potopni potop v razbitine s tehnologijo navidezne resničnosti in, novo za leto 2025, vaša priložnost, da se preizkusite v kartiranju razbitin z Nauticalom. Arheološko društvo in njihov 'brodolomec' – vse raztreseno med vedno večjo paleto stojnic turističnih panog, proizvajalci, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

