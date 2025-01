Starodavna čudesa ob Malti in Gozu

Profesor Timmy Gambin je izredni profesor pomorske arheologije na Oddelku za klasiko in arheologijo Univerze na Malti in je že vrsto let v ospredju odprav na neodkrite razbitine in starodavna najdišča – popeljal vas bo na potovanje prizorišča nekaterih najnovejših raziskav na Glavnem odru na GO potapljaški šov v marcu.

Profesor Gambin je diplomiral iz zgodovine na tej univerzi in nadaljeval z magistrskim študijem pomorske arheologije in zgodovine na Univerzi v Bristolu, kjer je tudi doktoriral iz pomorske arheologije. Sodeloval je pri številnih skupnih raziskovalnih projektih, soupravljal pa je tudi številne podvodne raziskave na morju v različnih delih Sredozemlja.

Virtualni muzej

Timmy je pobudnik in direktor The Virtual Museum – Underwater Malta. Območij podvodne kulturne dediščine ni na vidiku, velikokrat pa tudi v mislih. Razlog za to situacijo je preprost – fizična ovira, ki jo ustvarja samo morje. Do danes lahko te zgodovinske časovne kapsule obiščejo le potapljači ali ljudje v podmornicah. Še vedno obstajajo omejitve, ki jih prinašajo globina, oddaljenost in zakonodaja.

Pravzaprav je eno osrednjih načel Unescove konvencije o varstvu podvodne kulturne dediščine, da „države pogodbenice spodbujajo ozaveščenost javnosti o vrednosti in pomenu podvodne kulturne dediščine“, načelo, ki ga v celoti podpira The Virtual Museum – Podvodna Malta. Ta spletna platforma prinaša podvodno kulturno dediščino na površje in v domove širše javnosti.

Cilj te spletne strani je z uporabo 3D, virtualne resničnosti in drugih medijev omogočiti dostop do edinstvene podvodne kulturne dediščine Malte in jo deliti z vsemi člani javnosti.

Projekt feničanskih brodolomcev

Leta 2007 je bila med raziskavo daljinskega zaznavanja na morju, katere cilj je bil kartiranje malteške podvodne kulturne dediščine, opažena majhna anomalija v sonarskih podatkih.

Od takrat Univerza na Malti v sodelovanju s številnimi mednarodnimi partnerji preučuje, kar se je izkazalo za eno najbolj zanimivih nedavnih podvodnih arheoloških odkritij.

Nahaja se na globini 110 m od zaliva Xlendi na Gozu, razbitina feničanske ladje pa je sestavljena iz nedotaknjenega in dobro ohranjenega mešanega tovora iz 7. stoletja pr. Mešane vsebine kamnitih in keramičnih predmetov osvetljujejo gospodarsko zgodovino in trgovske mreže osrednjega Sredozemlja v arhaičnem obdobju.

Poleg arheoloških koristi – vključno s preučevanjem doslej neznanih keramičnih tipologij ter širokim izborom znanstvenih testov v fazah po izkopavanjih – to mesto predstavlja druge izzive in priložnosti v zvezi z metodologijami in dostopom ter komunikacijo takih spletno mesto.

Več lahko izveste na Phoenician Shipwreck Project tukajin Virtualni muzej tukaj.

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edina potrošniška potapljaška in potovalna oddaja v Združenem kraljestvu – se vrača na NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, izobraževalnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, avtor in večni priljubljeni Monty Halls, ter dinamični duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bo govoril o njihovi nedavni ekspediciji Buteng v Indoneziji – tam so spet namenske etape za potapljanje v Združenem kraljestvu, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe.

Skupaj z odri je na voljo vrsta interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, velikanski poskusni bazen, potopni potop v razbitine s tehnologijo navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za izločanje in, novo za leto 2025, vaša priložnost da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi 'ladijskimi razbitinami' – vse raztresene med vedno večji nabor stojnic turističnih zajednic, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers. Kliknite tukaj da se registrirate za svojo priložnost za tekmovanje.

Vstopnice 2 za 1 so zdaj na voljo!

Zgrabite kupčijo zdaj – vstopnice za zgodnje nakupe 2 za 1 so zdaj na voljo, ki predstavlja fantastično vrednost za denar.

Kupite vstopnico pred 31. januarjem 2025 za 17.50 £ in povabite svojega prijatelja, zakonca ali najboljšega prijatelja popolnoma brezplačno! Ali pa zakaj ne bi s seboj pripeljali tistega kolega, ki se ne potaplja, da bosta lahko videla vsa čudesa podvodnega sveta, ki ju zamujata!

Dejansko ponudba 2 za 1 pomeni, da je vsaka vstopnica pravična £8.75. In kot vedno, to vključuje brezplačno parkiranje. In mlajši od 16 let gredo brezplačno, zato pripeljite otroke na čudovit družinski dan!