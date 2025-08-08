Nori svet podvodne filmske produkcije s Tomom Parkom

Tom Park je izkušen podvodni snemalec in režiser iz Avstralije z več kot desetletjem izkušenj v podvodni filmski industriji, ki bo na glavnem odru govoril o »norem svetu podvodne filmske produkcije«. GO Diving Show ANZ v septembru.

Tom je delal na različnih projektih, od celovečernih dokumentarnih filmov do naravoslovnih filmov za naročnike, kot so BBC, Netflix, Amazon Prime Video in David Attenborough, njegovo delo pa je bilo nagrajeno z nagradami na filmskih festivalih po vsem svetu, vključno s prestižnim festivalom Wildscreen.

Tom je znan po svojem tehničnem znanju pri delu s podvodnimi kamerami in opremo, pa tudi po svoji ustvarjalni viziji pri zajemanju lepote in edinstvenosti podvodnega sveta. Velik del svoje kariere je posvetil snemanju Velikega koralnega grebena in vzhodne obale Avstralije, strastno pa se ukvarja z ohranjanjem oceanov in s svojo umetnostjo ozavešča o pomenu varovanja morskih ekosistemov.

Potapljaški sejem GO bo potekal na sejmišču v Sydneyju od 6. do 7. septembra.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Ob odrih in prireditvah bo na ogled širok nabor razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, nastanitev s prenočišči na krovu, agencij za usposabljanje, trgovcev na drobno, proizvajalcev in organizacij za ohranjanje narave.

