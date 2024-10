Čudež morskih želv

JOHN CHRISTOPHER FINE slavi potapljačem prijazne plazilce, ki se kljub vsemu še naprej vračajo v svoja strašišča Palm Beach na Floridi. Posnel je fotografije

Bilo je, kot bi zavrteli kazalce časa nazaj. Lahko bi si predstavljal Norine Rouse s svojo rumeno neoprensko obleko, majhnim rezervoarjem in sijočim nasmehom, kako plava do Roberta. Norine poimenoval morske želve. Robert, velik samec karoserije, se je sezono za sezono 20 let vedno vračal na grebene ob Palm Beachu na Floridi.

Norine je plaval z njim, njegov oklep je izmeril na 115 cm. Luknja v sredini školjke ga je jasno prepoznala, rezultat davnega srečanja s propelerjem čolna. Robert bi prispel decembra, prijatelj, nato pa odšel, da bi se vrnil v svoja daljna karibska strašišča – običajno do konca februarja, glede na Norineove izbirčne zapise.

Po končanem usposabljanju za inštruktorja potapljanja na Bahamih je Norine odprla majhno pisarno na plaži Riviera, kjer je privezala svoj potapljaški čoln.

Hawksbill počiva pod robom na Teardrop Reef. Po dolgem plavanju do Palm Beacha se želve spočijejo pred zalivskim tokom. Njihov ritem dihanja se spremeni in lahko ostanejo potopljeni dlje časa

Norine Rouse je bila odprta za posel, saj je vodila potapljače na raziskovanje grebenov ob Palm Beachu. Trenirala je Dottie Campbell, nekdanjo lokalno županjo, in hitro sta postali prijateljici. Z Dottiejino naložbo se je leta 1977 odprl potapljaški klub Norine Rouse v Palm Beaches.

To je bil podeželski klub za potapljače z globokim rezervoarjem za trening in bazenom, kar je pomenilo, da so potapljači v mokrih kopalkah lahko sedeli kjer koli v prostorni pisarni in salonu. Norine je živela v stanovanju v zgornjem nadstropju, ki je gledalo na Intracoastal Waterway, kjer je bil privezan njen novi najsodobnejši potapljaški čoln.

Želva Lady

Norine je umrla leta 2005. Potem ko je utrpela paralizirajoč primer ovinkov, si je opomogla in se je še naprej potapljala, vendar se je morala leta 1995 upokojiti. V dolgih letih zagotavljanja gostoljubnosti in usposabljanja potapljačev z vsega sveta so bile želve Norine priljubljene.

Prislužila si je vzdevek »želva želva«, najprej zaradi posmeha podvodnim ribičem, ki jih ni hotela dovoliti na svoj potapljaški čoln in jim je pridigala, nato pa se je omehčala v izraz globokega spoštovanja, ko je njen potapljaški klub postal dragulj potapljaškega sveta.

Pokojna Norine Rouse ni dovolila podvodnega ribolova s ​​svojega potapljaškega čolna. Vsak potapljač, ki je oddal podvodno puško, je lahko dobil brezplačen izlet. Pištole je upognila in jih uporabila v skulpturi v Scuba Clubu

Ta veličasten kos nepremičnine je bil po 38 letih poslovanja prodan in z buldožerji podrt, da bi naredil prostor za razvoj. Toda zdaj so se želve vrnile – in tudi Scuba Club.

Bistvo kluba je bilo prodano Shaunu Gallantu, ki upravlja Tudi Kyalami od marine Riviera Beach, pa tudi drug potapljaški čoln iz Jupitra in trgovina ob bulvarju Northlake.

Enaka prijaznost, gostoljubnost in pravilo o prepovedi podvodnega ribolova – z izjemo sulic za lov na invazivne lionfish in dovoljenega jastoga v sezoni – se nadaljujejo.

Potapljanje Tudi Kyalami v sezoni parjenja želv me je spomnilo na tiste neverjetne potope pred davnimi časi z Norine. Vode zalivskega toka ob Palm Beachu običajno ne postanejo stalni dom želv.

Loggerheads so mesojede. Jedo meduze, mehkužce in celo ribe, če jih lahko ujamejo. Nekatere vrste se prehranjujejo samo s travo želvo in spužvami.

Eno nesrečno želvo je ribič s pomola Juno zataknil na trnek, jo prinesel v reševalni center, da so odstranili trnek in jo pozneje izpustili nazaj v ocean.

Pripravljen na parjenje

In tukaj sta, vsako leto pred Palm Beachom, pripravljena na parjenje. Nato se samice ponoči zdrvijo na obalo, da izležejo jajčeca, se vrnejo na grebene Atlantskega oceana, se običajno spet parijo, odložijo novo leglo s sto jajčeci in odidejo domov do naslednje sezone.

Kako pridejo do te lokacije, preplavajo na stotine, tisoče milj od svojih karibskih domov, da bi prispeli na grebene ob plažah, kjer so bili izvaljeni? Znanstveniki so mislili, da je to povezano z Luno, Soncem in rotacijo Zemlje.

Spomnim se, da sem našel mrtvo želvo, ki se je izvalila na plaži. Ni uspelo priti od jajčeca do deske, ujelo ga je močno dnevno sonce in izsušeno. Le eden od tisoč izvaljenih mladičev doživi odraslost. Vzel sem ga, dal v skodelico vode in ga z magnetom zavrtel. Magnetni kristali v možganih želv vtisnejo zemljevid, ki jim omogoča navigacijo nazaj do njihovega izvora.

Samice želv se trudijo izkopati gnezda na lokalnih plažah. Luči na obali jih zmedejo in pogosto se obrnejo in odpravijo nazaj v ocean. Berme in erozija plaž povzročajo, da odlagajo jajčeca pod mejo plime, zato jih oceanski valovi odplaknejo. Nadzorniki označujejo gnezda želv, da jih zaščitijo

Kot pri drugih plazilcih je določitev spola želve odvisna od temperature v gnezdu. Razlika je relativno majhna: pravimo kul tipi in vroče punce.

Temen pesek poveča temperaturo. To veste, če hodite bosi po asfaltu v primerjavi z belim betonom. Projekti za obnavljanje plaž odlagajo temen, globoko izkopan oceanski pesek na plaže. Vroče, samice se izležejo. Temperaturne spremembe ustvarjajo toplejše podnebje, kar pomeni več samic. To je neravnovesje, zaradi katerega bodoče populacije niso v naravnem ravnovesju.

Mike Healy, inštruktor potapljanja Kyalami, nas je popeljal na greben, ki mu pravijo Teardrop, južno od hotela Breakers. Videli smo veliko samic karoserije, ena od njih se je preprosto umaknila za košato gobo iz toka in počivala po dolgem plavanju.

Mike se je zadržal, ko so njegovi potapljači posneli podvodne fotografije in občudovali ostarelo želvo.

Inštruktor potapljanja Kyalami Scuba Club Mike Healy s klado ob Breaker's Reefu, približno miljo od obale v Palm Beachu

Norine je imel posebno dovolilnico za plavanje z morskimi želvami. Ob vsakem potopu je beležila podatke in opazovala. Zabeležila je vedenje, po katerem so hrepeneli znanstveniki. Raziskovalci so se v tistih časih le redko potapljali, še redkeje pa opazovali vedenje svojih subjektov v naravi, vsekakor ne tako pogosto kot Norine, ki se je potapljala vsak dan.

Barnacle piling

Na Teardrop Reefu so opazili več drugih samic lopov. Pri drugem potopu ob grebenu Breakers so štirje ostali radovedni in priplavali do potapljačev.

Občasno je Norine svoj regulator celo posredovala Robertu, plazilcu, ki diha zrak, da mu ne bi bilo treba skrajšati skupnega potopa s plavanjem na površje. Robert je poznal Norine in je priplaval do nje, da bi mu s čistilko, ki jo je vedno nosila, zdrgnila rane z lupine.

V času najhujšega onesnaženja, ko so vodni upravljavci med nalivi odpirali kanale, da bi preprečili poplave na zahodu, so v ocean prišle plasti blata. Norine je poročala, da je videla želve, ki so se potopile v blato, da bi morskim rakcem odvzele kisik in jih ubile. To je bilo zelo nenavadno inteligentno vedenje, podobno opici, ki uporablja orodje.

Želve morajo priti na površje, da dihajo, in jih pogosto udarijo čolni. To mrtvo želvo je nedavno ubil propeler čolna, ki je prerezal njen oklep

Morske želve so v krizi. Kljub temu, da so v ZDA zaščiteni kot ogrožene vrste, jih še vedno lovijo za hrano, veliko jih poginejo v nesrečah. Nekateri umrejo zaradi trpljenja, potem ko so zaužili plastične odpadke, so jih zamenjali za meduze.

Statistični podatki o populaciji morskih želv so zastrašujoči. Ocenjuje se, da je Kempovih Ridleyjev na 3,000, na 91,000 drevoglavih, na 30,000 na jastrebovih, na 133,000 usnjatih, na 558,000 na olivnih, na 7,000 na avstralskih ploščatih in na 245,000 zelenih.

Palm Beach je dom karoserije, jastrebovega kljuna, zelenega, usnjarja in redko Kempovega ridleja, slednji le potuje mimo na potovanjih proti severu vzdolž obale. Tam ne gnezdijo.

Stara karoserija 18 m globoko na Teardrop Reefu. Želve lahko živijo dolgo, nekatere celo do svojih 90 let, če ne postanejo žrtev mrež, plastičnih odpadkov ali nesreč s čolni, ko se dvignejo na površje, da bi dihale.

Želve so žive in zdrave Palm Beaches. Prav tako je Potapljaški klub. Nove generacije potapljaških inštruktorjev, ki zgledujejo po etičnosti novega lastnika, skrbijo za zaščito grebenskih bitij in odpirajo okna za vse, ki si želijo ogledati naravni fenomen, ki je še danes malo raziskan. Želve so nazaj.

