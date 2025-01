Projekt Vickers Wellington

Tehnična potapljačica, potapljačica na razbitinah, CCR in jamska potapljačica Yana Stashkevich bo omogočila vpogled v notranjost ambicioznega projekta Vickers Wellington, katerega namen je predstaviti pravi skriti dragulj egejskih globin, ko bo stopila na Tech Stage na GO potapljaški šov v marcu.

Yana Stashkevich si hitro ustvarja ime, ko gre za raziskovalne potope. Bila je članica odprave Vaggfjellan XI, ki je raziskovala jamski sistem, ki se nahaja za arktičnim krogom, z vhodom na pobočju norveškega fjorda, in bila je potapljačica na dihanje v projektni skupini Underwater Filming & Research (UFR), ki je dokumentirala nekatere najbolje ohranjene razbitine na svetu v Grčiji.

Yana je trenutno dejavno vključena v projekte globokega raziskovanja razbitin v Egejskem morju in promovira pomorsko dediščino grških voda.

V zadnjih desetih letih se je potopila na več kot 35 destinacij na treh celinah, medtem ko je usklajevala kariero globalne tržnice s polnim delovnim časom. Trenutno dela za najvrednejšo znamko viskija na svetu, The Macallan.

Yana, ki živi v Združenem kraljestvu, ima nalezljivo količino energije in navdušenja ter je redna govornica in trenerka – strastno navdihuje ljudi, da premikajo svoje meje in sledijo svoji strasti, kakršna koli že je.

Vojne zgodbe

Yana bo pripovedovala o svojih dogodivščinah iz Grčije, kjer je sodelovala pri številnih globinskih potopih za identifikacijo razbitin, vključno z bombnikom Vickers Wellington – pravo časovno kapsulo, za katero verjamejo, da je najbolje ohranjena razbitina letala v svojem razredu.



Medtem ko večina razbitin iz druge svetovne vojne spominja na to, kako krhko je lahko človeško življenje, Vickers Wellington, nasprotno, zajema neverjetno zgodbo o preživetju. Posadka se je po sestrelitvi letala spretno izognila in rešili so jih domačini.



Ste se kdaj vprašali, kako lahko na videz nepomembni namigi in značilnosti na razbitini pomagajo in sestavijo, kaj se je zgodilo pred potopitvijo? Pridružite se Yaninemu govoru in se potopite v vznemirljivo zgodbo o odkrivanju in raziskovanju.

Projekt Vickers Wellington 2

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edina potrošniška potapljaška in potovalna oddaja v Združenem kraljestvu – se vrača na NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, izobraževalnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, avtor in večni priljubljeni Monty Halls, ter dinamični duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bo govoril o njihovi nedavni ekspediciji Buteng v Indoneziji – tam so spet namenske etape za potapljanje v Združenem kraljestvu, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe.

Skupaj z odri je na voljo vrsta interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, velikanski poskusni bazen, potopni potop v razbitine s tehnologijo navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za izločanje in, novo za leto 2025, vaša priložnost da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi 'ladijskimi razbitinami' – vse raztresene med vedno večji nabor stojnic turističnih zajednic, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers. Kliknite tukaj da se registrirate za svojo priložnost za tekmovanje.

Vstopnice 2 za 1 so zdaj na voljo!

Zgrabite kupčijo zdaj – vstopnice za zgodnje nakupe 2 za 1 so zdaj na voljo, ki predstavlja fantastično vrednost za denar.

Kupite vstopnico pred 31. januarjem 2025 za 17.50 £ in povabite svojega prijatelja, zakonca ali najboljšega prijatelja popolnoma brezplačno! Ali pa zakaj ne bi s seboj pripeljali tistega kolega, ki se ne potaplja, da bosta lahko videla vsa čudesa podvodnega sveta, ki ju zamujata!

Dejansko ponudba 2 za 1 pomeni, da je vsaka vstopnica pravična £8.75. In kot vedno, to vključuje brezplačno parkiranje. In mlajši od 16 let gredo brezplačno, zato pripeljite otroke na čudovit družinski dan!