Vrhunski pogovor o tehnologiji na GO Diving Show ANZ

Tech Stage na otvoritvi GO Diving Show ANZ ta konec tedna (28.–29. september) na Sydney Showgroundu je pozitiven smorgasbord mednarodnih talentov za tehnično potapljanje in domačih strokovnjakov za globoko potapljanje.

Ne glede na to, ali samo razmišljate o tem, da bi se preizkusili v tehničnem potapljanju, ste že izkušen tehnik – ali celo, če ste začetnik potapljanja in preprosto želite izvedeti več o tej zahtevni areni – potem je The Tech Stage pravo mesto, kjer ga lahko obiščete vikend.

Jill Heinerth

Pionirka tehničnega potapljanja z rebreatherjem, jamska potapljačica in videografinja/fotografinja Jill Heinerth je prva rezidenčna raziskovalka Kraljevega kanadskega geografskega društva, njeno najbolj prodajano avtobiografijo Into The Planet pa je pohvalil Wall Street Journal, NY Times in Oprah Revija.

Je članica Mednarodnega potapljaškega hrama slavnih, Ženskega hrama slavnih potapljačev, Kluba raziskovalcev in Podvodne akademije umetnosti in znanosti. Njene slike je predstavil BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery in mnogi drugi.

Raziskovanje najdaljše podvodne jame v Kanadi

V potopljenih jamah pod reko Ottawa pride Jill Heinerth do pomembnega biološkega odkritja, ki razkriva pomen naravnih sistemov pri varovanju povodja.

Opomba: V soboto za ta govor je Jill na glavnem odru.

Kanadska laguna Truk in odkritje Shackletonove ladje Quest

Zaradi prisotnosti številnih razbitin ladij iz druge svetovne vojne se je Nova Fundlandija imenovala "severna laguna Truk", vendar je nedavno odkritje Shackletonove zadnje ladje Quest pripeljalo regijo v središče mednarodne pozornosti.

John Kendall

Arheologija v temi poplavljenih jam in novi Halcyon Symbios CCR bosta temi razprav strokovnjakov za fotogrametrijo in tehničnega potapljanja inštruktor ocenjevalec John Kendall stopi na Tech Stage.

John je raziskovalec, specializiran za podvodno 3D modeliranje arheoloških in geoloških najdišč. Sodeloval je pri desetinah preiskav potapljaških mest z uporabo fotogrametričnih tehnik, vključno z brodolomom Mars (1564), MS Estonia (1994), razbitino Panarea III (~300 pr. n. št.) in Jamo kosti v Braziliji (stara ~ 11,000 let).

Je tudi an Inštruktor Ocenjevalec za Global Underwater Explorers in sedi na njihovem usposabljanje Svet.

Arheologija v temi

GUE Inštruktor in strokovnjak za fotogrametrijo John Kendall bosta govorila o uporabi fotogrametrije za dokumentiranje arheoloških najdišč znotraj poplavljenih jam. S projekti v Evropi in Južni Ameriki bo John govoril o izzivih in izjemnih rezultatih teh projektov.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing bo kmalu lansiral svojo novo linijo računalniki, samostojni HUD-ji in njihov novi CCR za pritrditev na prsi. Z brezžično komunikacijo v celotnem obsegu pridite in poslušajte Johna Kendalla, ki daje pregled novih igrač, pa tudi natančen predogled CCR.

David Strike

Legenda industrije David Strike se bo na otvoritvenem nastopu povzpel na Tech Stage GO Diving Show ANZ, in ste lahko prepričani o zabavnih in poučnih predstavitvah, saj se osredotoča na najgloblji potop na svetu in ponuja nekaj opozorilnih zgodb za tehnološke potapljače.

Certificiran kot potapljač leta 1961, z ozadjem, ki zajema vojaške, komercialne, znanstvene in tehnične potapljaške sektorje – ter vešč in usposobljen za potapljaško opremo v odprtem in zaprtem krogu ter potapljaško opremo na površini – Avstralec David Strike je nekdanji potapljač Inštruktor in Inštruktor Certifikator trenerja in redni uredniški sodelavec o temah, povezanih s potapljanjem, za potapljaške publikacije z vsega sveta.

Bil je tudi organizator več potapljaških dogodkov svetovnega razreda – s poudarkom na tehničnem potapljanju – in je bil prejemnik več priznanj industrije ter nagrade ADEX Lifetime Achievement Award in je član Kluba raziskovalcev od NY.

Mixing It Up: Najgloblji potop na svetu

Skozi prvo polovico 20. stoletja je niz poskusov globokega potapljanja s helioxom, ki sta jih izvajali Kraljeva mornarica in Mornarica ZDA, temeljil na tem, da bi lahko pomagali pri reševanju in dvigu podmornic. Razširitev meja globine, do katere bi lahko potapljač varno šel – in bil še vedno sposoben opravljati pomembno delo, ko je tja prišel – je imelo zelo praktičen namen.

Ta govor se osredotoča na ozadje in poznejšo zgodbo o svetovnem globinskem rekordu kraljeve mornarice iz leta 1956 – takšnem, ki mu še nikoli ni bilo para.

Opozorilne zgodbe za tehnike: Potapljaške nesreče in prekrški

»Da se moški ne naučijo veliko od lekcije zgodovine je najpomembnejša od vseh lekcije tega mora zgodovina učiti.« – Aldous Huxley.

Osebna in lahkotna zbirka anekdot, zgodb in preje, ki poudarjajo dejstvo, da "sposobnost potapljanja ni zdravilo za spretnosti, ki nam manjkajo"; in dajejo majhen vpogled v različne vidike nenehno razvijajočega se sveta potapljanja.

Yana Stashkevich

Izkušena tehnična potapljačica na CCR, jame, rudnike in razbitine Yana Stashkevich si hitro ustvarja ime, ko gre za raziskovalne potope, in bo imela navdušujočo predstavitev o svojih podvigih na Tech Stageu.

Bila je članica odprave Vaggfjellan XI, ki je raziskovala jamski sistem, ki se nahaja onkraj arktičnega kroga, z vhodom na pobočju norveškega fjorda, in bila je potapljačica na dihanje v projektni skupini Underwater Filming & Research (UFR), ki je dokumentirala nekatere najbolje ohranjene razbitine na svetu v Grčiji.

Yana je trenutno dejavno vključena v projekte globokega raziskovanja razbitin v Egejskem morju in promovira pomorsko dediščino grških voda.

V zadnjih desetih letih se je potopila na več kot 35 destinacij na treh celinah, medtem ko je usklajevala kariero globalne tržnice s polnim delovnim časom. Trenutno dela za najvrednejšo znamko viskija na svetu, The Macallan.

Yana, ki živi v Združenem kraljestvu, ima nalezljivo količino energije in navdušenja ter je redna govornica in trenerka – strastno navdihuje ljudi, da premikajo svoje meje in sledijo svoji strasti, kakršna koli že je.

Projekt Vickers Wellington: skriti dragulj globin Egejskega morja

Yana pripoveduje o svojih dogodivščinah iz Grčije, kjer je sodelovala pri številnih globokih potopih za identifikacijo razbitin, vključno z bombnikom Vickers Wellington – pravo časovno kapsulo, za katero se verjame, da je najbolje ohranjena razbitina letala v svojem razredu.

Medtem ko večina razbitin iz druge svetovne vojne spominja na to, kako krhko je lahko človeško življenje, Vickers Wellington, nasprotno, zajema neverjetno zgodbo o preživetju. Posadka se je po sestrelitvi letala spretno izognila in rešili so jih domačini.

Ste se kdaj vprašali, kako lahko na videz nepomembni namigi in značilnosti na razbitini pomagajo in sestavijo, kaj se je zgodilo pred potopitvijo? Pridružite se Yaninemu govoru in se potopite v vznemirljivo zgodbo o odkrivanju in raziskovanju.

Mike Mason

Tehnični potapljač in strokovnjak za človeške dejavnike pri potapljanju Mike Mason bo razpravljal o tem, kaj se potapljanje lahko nauči z letenjem in kako "biti potapljač, ki bi mu želeli slediti", ko bo stopil na Tech Stage.

Mike se že celotno kariero (24 let doslej) ukvarja z letenjem vojaških bojnih letal in ima več kot 3,000 ur letenja z različnimi tipi lovcev in trening letalo kot inštruktor. Zdaj je inštruktor z RAAF, ki poučuje naslednjo generacijo lovskih pilotov.

Mike je nekaj časa preživel na letalonosilkah in opravil več kot 200 bojnih misij. Z letali je preletel vse večje celine, razen Antarktike.

Že skoraj deset let je aktiven potapljač. V svojem dnevniku ima okoli 400 potopov in dela kot a Potapljaški mojster za lokalno potapljaško trgovino. Je aktiven CCR potapljač na obali NSW in je kvalificiran do 60 m z normoksičnim trimixom. Potapljal se je na severu do Islandije in na jugu do NZ.

Njegova letalska kariera je sprožila zanimanje za človeške dejavnike in njihovo pomembnost za povečanje varnosti in učinkovitosti. Ekipi Human Diver se je pridružil pred približno štirimi leti, ker je želel združiti svoje znanje in izkušnje o človeških dejavnikih, pridobljenih z letenjem, s svojo strastjo do potapljanja, da bi pomagal pri izobraževanju drugih potapljačev.

Ideje za visoko letenje za potapljače

Mike, izkušen bojni pilot in strasten potapljač, bo govoril o več konceptih, procesih in tehnikah, ki so mu pomagale uspeti v njegovi letalski karieri, in o tem, kako vam lahko pomagajo postati boljši in varnejši potapljač.

John Garvin

John Garvin je avstralski scenarist, izkušen tehnični potapljač, podvodni raziskovalec in nadzornik potapljanja, ki je vodil potapljaške operacije za več filmov Jamesa Camerona, vključno z Avatar – The Way of Water, Avatar 3, Jamesa Camerona Deepsea Challenge 3D in Sanctum, in bo krasi Tech Stage na GO Diving Show ANZ.

John je pravzaprav napisal scenarije za Sanctum in Deepsea Challenge 3D Jamesa Camerona, leta 2023 pa je vodil komercialne potapljaške sekvence za funkcijo Netflix Zadnji dih.

Je tehnični potapljač inštruktor trener, specializiran za rebreaters zaprtega kroga, in napisal Technical Diving International trening priročnik za redihalnike AP Diving Inspiration in Evolution.

John je ustanovni član Caicos Caves Project, organizacije, namenjene raziskovanju in kartiranju podvodnih jam na otokih Turks in Caicos..

Leta 2002 je njegovo podjetje zagotovilo logistično in varnostno potapljaško podporo pri svetovnem rekordu Tanye Streeter, ki je podrla skok na prosto na 160 m.

Bil je tudi potapljaški častnik in vodja projekta (podinterni) za Deepsea Challenger potopno med zgodovinskim solo potopom Jamesa Camerona na dno Marianskega jarka.

John je nastopil v več filmih in dokumentarnih filmih, vključno z Sanctum, Deepsea Challenge 3D Jamesa Camerona, Izredni ljudje in Freedive.

Pred potapljaško kariero je igral glavno vlogo v rock'n'roll muzikalu West End Buddy: Zgodba o Buddyju Hollyju, in še naprej uživa v svojih življenjskih strasteh – potapljanju, snemanju filmov in igranju rock'n'rolla.

Avatar: Inženiring Pandorinega oceana

John opisuje svojo vlogo na čelu potapljaške ekipe, trening igralci, kako se potapljati in oblikovati nekaj specializirane potapljaške opreme, uporabljene v nadaljevanjih.

Kerrie Burow

Jamska in tehnološka potapljačica Kerrie Burow bo spregovorila o svojem potovanju skozi jamsko potapljanje fotografija tehnike, ko stopi na tehnološki oder.

Kerrie je kvalificirana rebreatherica zaprtega kroga (CCR), tehnična in jamska potapljačica ter nagrajena podvodna fotografinja, vključno z zmago v svoji kategoriji podvodnega fotografa leta 2022 ter pogostimi uvrstitvami in priznanji na vrhu Avstralije Med drugim nagrade Emerging Photographer.

Je redna pisateljica in fotografinja za Scuba Diver Revija Avstraliji in Novi Zelandiji, njeni članki in slike pa so bili objavljeni v številnih revijah na nacionalni in mednarodni ravni.

Poklicno Kerrie dela v podjetniškem svetu kot svetovalka na področju učnih znanosti in uživa v sodelovanju s strokovnjaki za predmet, ki želijo predati svoje znanje in veščine.

Fotografiranje jamskega potapljanja po celinah: moja prva dva in pol Leta – kar si želim, da bi vedel od začetka

Ta delavnica bo predstavljena kot vizualni dnevnik učenja jamskega potapljanja fotografija, ki se začne v Avstraliji januarja 2022.

Ob obravnavanju pomembnih spoznanj in izkušenj v kavernah in jamah Avstralije, Evrope in Mehike bodo udeleženci delili proces rasti in razumeli, da vsak jamski potop s kamero nudi dragoceno lekcije in priložnosti za nenehne izboljšave.

Zajeti bodo pomen varnosti, nastavitve fotoaparata v slabih svetlobnih pogojih, kompozicija, ključnost razumevanja svetlobe in fotografski proces od koncepta do končne montaže.

Udeleženci bodo odšli opolnomočeni za zajemanje čudovitih slik, hkrati pa zmanjšali njihov vpliv na občutljiva podvodna okolja.

Richard Taylor

O GO Diving Show ANZ z veseljem pozdravlja tehnično potapljanje inštruktor trener in ustanovitelj OZTeka Richard Taylor na Tech Stage na otvoritvenem dogodku.

Richard ima več kot 30 let izkušenj s tehničnim potapljanjem v Avstraliji in na Novi Zelandiji, začenši v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in vključno z nekaterimi prvimi trimix potopi v Avstraliji leta 1990 (preden so bili na voljo certifikati).

Bil je nekdanji in ustanovni regionalni direktor v Avstraliji in Novi Zelandiji za TDI/SDI in ima Inštruktor Ocene trenerjev z njimi na več ravneh. Bil je ustanovni član potapljaške skupine za mešane pline 'The Sydney Project', uradnik za varnost in potapljanje skupne avstralsko-turške ekipe, ki je pri Gallipoliju odkrila avstralsko podmornico AE2 iz prve svetovne vojne, in bil del prve potapljaške ekipe za mešane pline, ki je raziskovala Pearceov ponovni vzpon na Novi Zelandiji leta 1997.

Leta 1999 je ustanovil OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences in vodil OZTek99 v Sydneyju, OZTek2000 v Melbournu in OZTek3 v Sydneyju leta 2002, preden je sodeloval z Davidom Strikeom za OZTek4 in OZTek'07 Dive Shows v Sydneyju.

Richard je poučeval na stotine tehničnih potapljačev in inštruktorjev po vsem svetu, je navdušen potapljač na razbitine in kot vnet jamski potapljač je več kot 20-letni član CDAA. Še danes poučuje za SDI/TDI/FRTI in je eden redkih Inštruktor Trener Ocenjevalci in član njihovih usposabljanje Svetovalni odbor.

Je nekdanji predsednik združenj potapljaške industrije v Avstraliji in Novi Zelandiji ter je član odborov za standarde Avstralija/NZ & ISO. Objavil je številne članke o tehničnem potapljanju in varnosti potapljanja ter nastopal na simpozijih in potapljaških konferencah po vsem svetu. Kot nekdanji potapljač na dihanje in inštruktor, je strasten zagovornik trening in vzdrževanje veščin tehničnega potapljanja v odprtem krogu.

Njegovo trdno prepričanje je, da ko pridobimo več izkušenj, pridobimo odgovornost, da svoje znanje in veščine prenesemo na druge, tako da lahko tisti, ki pridejo za nami, varno raziskujejo podvodno kraljestvo dlje od nas.

Vaše zdravstvene in varnostne obveznosti pri poučevanju ali delu kot potapljač

Oglejte si zakone in predpise, ki so potrebni za delo kot Inštruktor ali Potapljač.

Matt Carter

Morski arheolog, zagovornik oceanov in tehnični potapljač dr. Matt Carter bo na odru Tech Stage na GO Diving Show ANZ.

Od leta 2003 je delal na podvodnih arheoloških projektih v 13 različnih državah, od izkopavanja 2,800 let stare feničanske brodoloma v Španiji do vodenja ekspedicij za 3D modeliranje flot duhov atola Bikini in lagune Chuuk.

Leta 2009 je Matt prejel štipendijo avstralskega Rolexa Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), kjer se je seznanil z uporabo rebreatherjev za znanstveno potapljanje. Od takrat je postal pionir pri uporabi CCR in fotogrametrije za morsko arheologijo, specializiran za raziskovanje in ocenjevanje razbitin iz druge svetovne vojne v Avstraliji in na Pacifiku.

Matt je mednarodni sodelavec in prejemnik nagrade EC50 Kluba raziskovalcev, nekdanji podpredsednik Avstralazijskega inštituta za pomorsko arheologijo (AIMA) in predstavnik Nove Zelandije v Mednarodnem odboru ICOMOS za podvodno kulturno dediščino (ICUCH). Bil je tudi specializirani voditelj televizijske serije Coast: New Zealand, ki je posledica britanske serije Coast, ki jo je produciral BBC, in je strokovnjak za zadeve pri Združenih narodih, Mednarodni zvezi za varstvo narave (IUCN). ), sekretariat pacifiškega regionalnega okoljskega programa (SPREP) in avstralska vlada.

Matt, ki že več kot desetletje združuje znanstveno, komercialno in tehnično potapljanje, je zdaj raziskovalni direktor Fundacije za velike projekte, ki si prizadeva zaščititi morske ekosisteme, kulture in sredstva za preživetje, ki jih ogrožajo onesnažujoče razbitine ladij iz druge svetovne vojne po modrem Pacifiku.

Mattov govor na GO Diving Show ANZ bo:

Razbitine duhov modrega Pacifika

Vrhunski pogovor o tehnologiji na GO Diving Show ANZ 11

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR, predstavitveni bazen in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.