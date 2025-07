Sprožilne točke in ugrizi morskega psa v samoobrambi

Tik pred prelomom leta sta italijanska potapljača Gianluca Di Gioia in Peppino Fappani naletela na nekaj, za kar so poročali, da je tigrasti morski pes. blizu Marsa Alama v južnem Egiptu. Di Gioia je umrl, Fappanija pa so ugriznili v roke in noge, medtem ko je poskušal pomagati prijatelju, čeprav so ga kmalu odpustili iz bolnišnice.

Mesec ali dva kasneje je Kanadčanka izgubila obe roki, medtem ko je poskušala fotografirati nekaj, za kar so sumili, da je 2-metrski morski pes. se je potapljal z masko v plitvi vodi ob obali Providencialesa na otokih Turks in Caicos.

In konec aprila Izraelec Barak Tzach umrl med plavanjem da bi, kot je redno počel, posnel posnetke morskih psov ob sredozemskem mestu Hadera, kjer topla voda iz elektrarne vsako zimo privablja temne in peščene morske pse.

Po Tzachovi smrti, katere posnetek se je na družbenih omrežjih razširil, so oblasti ljudi opozorile, naj se ne kopajo v vodi v Haderi.

Toda v nekaj dneh so poročali, da je ob plaži plavalo še več ljudi, pripravljenih tvegati srečanje z morskim psom, ki je vredno ogleda na Instagramu. Kot je potrdila študija iz leta 2020, veliko več ljudi umre zaradi selfijev kot zaradi posledic morskih psov.

Lani so bili zaradi ugrizov morskih psov le štirje smrtni primeri, zato je vredno poudariti, da so potapljači zelo redko tarče. Plavalci v odprtih vodah, potapljači s masko in deskarji – uporabniki vode na površini in blizu nje – imajo lahko včasih več razlogov za zaskrbljenost.

Ni navedeno, da so žrtve v katerem koli od zgornjih primerov aktivno izzivale morske pse ali z njimi komunicirale, razen da so vanje usmerile svoje kamere. Toda kdo lahko reče, kako morski pes zazna človeško prisotnost na svojem območju, če ga ujamejo v nepravem trenutku?

Majhni črnoplavuti grebenski morski psi na Tahitiju (Steve Weinman)

Študija ugriza morskega psa

Tzachova smrt je sovpadla z objavo v znanstveni reviji Meje ohranjanja narave of nova študija ugrizov morskih psovNapisal ga je francoski ekolog za vedenje morskih psov, profesor Eric Clua, skupaj s kolegi iz Francije in ZDA.

Clua se specializira za vedenje velikih morskih psov v njihovem naravnem okolju, njegov poudarek pa je na ugrizih ljudi. Veliko ima povedati o želji nekaterih ljudi, da se približajo morskim psom – ali nevarnejšim kopenskim živalim – v upanju, da bodo njihove podvige delili s prijatelji, družino ali ... na spletu skupnosti.

Profiler morskih psov Eric Clua

Potencialni vplivneži komunicirajo z različnimi vrstami morskih psov, ne da bi nujno vedeli kaj o njihovih različnih vzorcih vedenja, poudarja, medtem ko bi na kopnem lažje razumeli razliko v stopnji ogroženosti med, recimo, XL Bullyjem in Jack Russellom.

"Morski psi so odgovorni za manj kot 10 človeških smrti na leto po vsem svetu, medtem ko so psi odgovorni za več kot 10,000 smrti in veljajo za ..." pozitivno s strani javnosti,« pravi.

Ugrizi morskih psov spadajo v šest različnih kategorij, pravi Clua, vendar se nova študija osredotoča le na eno od teh, ki je opisana kot "samoobramba".

Za potapljače je zanimivo, da čeprav bi lahko obrambne ugrize obravnavali kot reakcijo na provokacijo in lahko vključujejo ne le en, ampak večkratne udarce, so le redko usodni.

V študiji Francoske Polinezije (Steve Weinman) so ugotovili, da manjši grebenski morski psi najverjetneje povzročijo ugrize v samoobrambi.

Je mogoče, da so ugrizi, ki jih morski psi povzročijo, ko verjamejo, da človek predstavlja neposredno grožnjo, manj škodljivi od tistih, ki jih včasih utrpijo uporabniki vode, ki se na napačnem mestu in ob napačnem času ukvarjajo s svojimi stvarmi?

Clua in njegovi kolegi pravijo, da koncept samoobrambe pri morskih psih še nikoli ni bil podrobno dokumentiran. Svojo večdesetletno statistično študijo značilnosti ugrizov morskih psov pri ljudeh so izvedli v Francoski Polineziji, pri čemer so podatke črpali iz zapisov o izkušnjah, ki zgodovinsko niso opredeljevali različnih vrst ugrizov.

V teh vodah južnega Pacifika živi več kot 30 vrst morskih psov, vendar so ugotovili, da so ugrizi tam najverjetneje posledica črnoplavutih, beloplavutih ali sivih grebenskih morskih psov ali srpastoplavutih limoninih morskih psov, ki so običajno krajši od 3 m.

Redko usodno

»Določene človeške dejavnosti na morju, kot sta ribolov in zlasti podvodni ribolov ter upravljanje pasivnih ribjih pasti, so povezane z [samoobrambnim] ugrizom,« pravi ekipa. »Ugriz se zgodi nesorazmerno, pogosto je površinski z minimalnim trganjem mesa in redko je smrtonosen, razen v posebnih okoliščinah.«

Tipičen sprožilec ugriza v samoobrambi je lahko zaznana grožnja s strani podvodnega potapljača ali potapljača, ki se nagiba proti morskemu psu, da bi ga bolje videl, ali pa ga poskuša ujeti.

Ta ribiška vrvica, ki se vleče za morskim psom, ima poseben razlog, da je previdna do ljudi (Steve Weinman)

Takšni nesmrtonosni ugrizi so v nasprotju s tistimi, ki spadajo v kategorijo, kot je »motivacija plenilca«. Pri ugrizih, ki jih povzroči zelo lačen morski pes, bi lahko pričakovali veliko izgubo tkiva in zelo verjetno smrt zaradi posledične krvavitve.

Vendar pa v nobenem od primerov, preučevanih v Francoski Polineziji, ni bilo domnevno, da je bil ugriz motiviran z iskanjem hrane.

Ugrizi v samoobrambi lahko povzročijo bolj "površinske" poškodbe, vendar se pojavijo tudi nenapovedano, medtem ko nekatere druge vrste ugrizov spremljajo bojeviti opozorilni znaki, ki jih izkušeni potapljači za iskanje morskih psov prepoznajo.

To lahko vključuje znižane prsne mišice plavuti, tresenje telesa ali pospeševanje in sunkovito plavanje so jasen znak za potapljače, da razmislijo o diskretnem umiku.

Tigrasti morski pes daje lusko manjšim grebenskim morskim psom (Steve Weinman)

Ugrizi v samoobrambi se pojavijo nenadoma, čeprav se "glede na to, kako pomembno je, da morski pes verjetno zaznava sam sebe, ti ugrizi včasih ponavljajo," pravi študija.

"Toda tudi v teh primerih se običajno odstrani malo tkiva. Poleg tega se zdi, da ni sorazmernosti med naravo začetne človeške agresije in resnostjo ter nasiljem ugriza v samoobrambi."

Druge vrste ugriza

Poleg kategorij ugriza, ki vključujejo samoobrambo/maščevanje in plenjenje/preiskovanje, so ostale štiri opredeljene kot refleks/nerodnost, tekmovanje za vire, preprečevanje plenjenja in prevlada/vdor na ozemlje. Le zadnji dve od teh kategorij vključujeta opozorilne znake pred ugrizom.

Med letoma 1942 in 2023 bi lahko 16 od 137 zabeleženih ugrizov morskih psov v Francoski Polineziji opredelili kot verjetno posledica samoobrambe. Vsi so se zgodili v Tuamotuju v kontekstu lova morskih psov s harpunami v ribjih pasteh, podvodnega lova in ravnanja z morskimi psi za fotografija, znanstveno vzorčenje in turistične razstave morskih psov v odprtih akvarijih. In čeprav bi te ugrize lahko opredelili kot "izzvane", sta bila le dva ugriza smrtna.

Na žalost imenovani Datoteke o napadu morskega psa Podatkovna baza, ki vsebuje zapise o globalnih srečanjih, ki segajo vse do 1800. stoletja, kaže, da bi lahko več kot 300 zgodovinskih incidentov opredelili kot samoobrambo.

In velja si zapomniti, da v nekaterih primerih žival, ki povzroči ugriz v »samoobrambi«, morda ni rekviemski morski pes, temveč manj zastrašujoča vrsta, kot je vobbegong, z bolj topimi zobmi.

Potapljači s tigrastim morskim psom (Steve Weinman)

»Če se ljudje želijo izogniti ugrizom morskih psov v samoobrambi, je najočitnejše priporočilo na podlagi naše ocene, da se izogibajo napadom ali nadlegovanju teh vrst,« pravi Clua.

Včasih se ljudje z najboljšimi nameni vmešavajo v težave morskih psov, čeprav »želja pomagati morskemu psu v stiski, v tem primeru dobrohotno ravnanje, s strani živali ne bo nujno pozitivno dojeta,« poudarja profiler morskih psov.

Konec aprila sta se turist in njegov 11-letni sin odpravila na pot, da bi trem domačinom pomagala rešiti 3-metrskega velikega belega morskega psa, ki je nasedal na peščeni sipini blizu Ardrossana v Južni Avstraliji. Na srečo je njuna prijazna akcija, ki je trajala eno uro, uspela in ni povzročila negativnih posledic, vendar se vpleteni morda niso zavedali, da se lahko strašljiv morski pes obrne za 180° in povzroči samoobrambni ugriz.

Trije glavni reševalci so povedali, da še nikoli niso videli nasedlega morskega psa, kaj šele, da bi ga poskušali rešiti. Ta je bil verjetno bolan ali poškodovan.

»Takšno dobronamerno vedenje lahko potencialnega reševalca izpostavi obrambnemu ugrizu brez razsodnosti ali sorazmernosti,« pravi Clua. »Najbolj nagonski refleks morskih psov bo, da se branijo in ugriznejo.«

Sprožilne točke

Priznavanje ugrizov v samoobrambi znova postavlja pod vprašaj prakso označevanja vseh ugrizov morskih psov kot napadov, pravi Clua. »Mediji igrajo ključno vlogo pri tem dojemanju, saj v primeru ugrizov morske pse običajno prikazujejo kot agresorje, tudi če so za začetek interakcije odgovorni ljudje.«

»Ta poenostavljen pristop škoduje podobi morskih psov in pravzaprav njihovemu ohranjanju, ki je odvisno od javne podpore.«

Eric Clua Njegovi kolegi želijo, da mediji prenehajo senzacionalizirati samoobrambo in druge vrste ugrizov kot "napade". Pravijo, da bi lahko mediji pomagali izboljšati odnos javnosti z bolj objektivnim poročanjem o tem, kako lahko človeško vedenje sproži vedenje morskih psov.

Majhen morski pes v Francoski Polineziji (Steve Weinman)

Pogosto poročan scenarij, kot se je zgodil v Haderi, nima veliko skupnega z obrambnimi ugrizi. Clua je izjavil, da je bil Tzach žrtev, ker je bil preblizu prehranjevalne mrzlice, v kateri je verjetno sodelovalo več morskih psov.

»Ta dogodek je tako redek zato, ker zadevna vrsta – očitno temni morski pes – kljub impozantni velikosti do 4 m ni znana po svoji sposobnosti, da bi ljudi imela za plen,« pravi.

V norih razmerah pa lahko vsaka vrsta, ki na splošno velja za neškodljivo, postane plenilska, saj »dinamika tekmovanja med živalmi za dostop do dragocene hrane preglasi vse druge dejavnike«.

Vendar pa mora obstajati začetni sprožilec. Običajno je to prvi ugriz, ki je lahko naključen in ni usmerjen proti ljudem, vendar zagotavlja dražljaje krvi v vodi in s tem povezanih zvokov.

Vendar ima Clua bolj zaskrbljujoč predlog. »Elektromagnetno sevanje kamere je lahko dovolj, da sproži začetni ugriz, ki nenamerno prizadene plavalca – ni bil prvotno tarča – ampak sproži neusmiljen proces blaznosti.«

»V vseh primerih je vzrok takšne nesreče človeška napaka.«

