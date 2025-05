Trump pomilostil potapljače, obsojene po izpustitvi morskega psa

at 10: 59 am

Ameriški predsednik Donald Trump je v podporo oceanskemu okolju izrekel predsedniško pomilostitev dveh floridskih potapljačev za lov na morske pse, ki sta bila obsojena zaradi tatvine, potem ko sta leta 2020 izdala ulov ribiča s parangalom.

Pomilostitev je izbrisala kazenske evidence moških v primeru, za katerega so njihovi odvetniki trdili, da gre za "prekoračitev nadzora vlade".

John R. Moore, kapitan čarterskega čolna za potapljanje z morskimi psi, in član posadke Tanner Mansell sta bila na sodišču južnega okrožja v West Palm Beachu spoznana za kriva kraje komercialnega ribolovnega orodja. Divernet poročano konec leta 2022.

Kapitan Moore je bil podvodni fotograf, potapljač na dah in nekdanji komercialni ribič, medtem ko se je Mansell opisal kot profesionalni potapljač za morske pse in snemalec.

Ko je slišal novico, da je bila njegova obsodba razveljavljena, je Mansell povedal Palm Beach Post da so bila njegova in Moorova dejanja dobronamerna, o predsedniku Trumpu pa je dejal: »Ne glede na to, ali ljudje verjamejo v njegovo politiko ali ne, se je odločil, da me pomilostijo – nekoga, ki mu je globoko mar za okolje in je vedno želel le pomagati. Ne morem si kaj, da ne bi bil izjemno hvaležen.«

Pomiloščen: potapljač morskih psov Tanner Mansell

Oranžna boja

Potapljači so se odpravljali na svojo drugo potapljaško lokacijo tistega dne pri zalivu Jupiter, ko so naleteli na oranžno bojo. Svojim šestim plačajočim gostom, med katerimi je bil tudi načelnik policije na počitnicah z družino, so povedali, da to označuje nezakonito zapuščeno parangalo, ki predstavlja grožnjo za morske pse, ki so si jih prišli ogledat pod vodo.

V naslednjih treh urah je celotna skupina delala na tem, da je rešila skoraj 5 km monofilamentne vrvice, trnkov, uteži in boje, pri čemer je izpustila 19 tigrastih, limoninih, medicinskih sester, kladvenih, svilnatih in karibskih medicinskih sester ter državno zaščiteno kirnjo golijata.

Moore je kasneje poklical državne uradnike za prostoživeče živali, da bi poročal o najdeni parangali, in par se je nasmehnil kameram, ko sta vlekla ribiško opremo na pomol v Jupitru. Incident je bil po tem deležen široke medijske pozornosti, posnetki reševanja morskih psov pa so bili objavljeni. na spletu.

John Moore si prizadeva osvoboditi morskega psa (ameriško ministrstvo za pravosodje)

Tožilci ameriškega državnega tožilstva so kasneje povedali, da potapljači niso odstranili opreme za duhove, temveč last ribiča iz Fort Piercea Richarda Osburna, ki je imel licenco Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA) za ribolov morskih psov v zveznih vodah.

Kapitan čolna Scott Taylor je pozval NOAA, naj sproži kazensko preiskavo, češ da je njegovo plovilo eno od le petih na svetu, ki jim je dovoljeno loviti določene vrste morskih psov za raziskave.

Fotografije in videoposnetki reševanja morskih psov, ki so jih posneli gostje, so bili med dokazi, uporabljenimi proti Mooru in Mansellu na sojenju, kjer sta bila oba obtožena, da sta svoje goste "prevarala", da so jima pomagali, in da sta na skrivaj odstranila bojo in drugo ribiško opremo izven vidnega polja uradnikov.

Tridnevna posvetovanja

Tožilstvo je trdilo, da so se potapljači zavedali, da je vrv zakonita, vendar so jo sabotirali, da bi ohranili populacije morskih psov za lastne komercialne interese. Par je vztrajal, da sta se počutila, kot da se borita proti kriminalu, namesto da bi ga zagrešila.

Soočili so se z najvišjo zaporno kaznijo petih let in globo v višini 250,000 dolarjev, pa tudi z možnostjo plačila več tisoč dolarjev odškodnine ribiču, vendar so zavrnili možnost, da bi se izrekli za prekršek ali pričali v svojo obrambo.

Porota je za razglasitev krivde potrebovala tri dni, nakar je sodnik Moora in Mansella obsodil na enoletno pogojno kazen in jima naložil plačilo odškodnine v višini 3,345 dolarjev.

Oranžna boja in vrv (okrožno sodišče južne Floride)

Moška sta vložila pritožbo na podlagi opredelitve tatvine, med katero je sodnica Barbara Lagoa podvomila o tem, zakaj so bile obtožbe sploh vložene.

»Moore in Mansell sta zločinca, ker sta poskušala rešiti morske pse pred tem, kar sta menila, da gre za nezakonit krivolov,« je izjavila. »Sta edina zločinca, s katerima sem se srečala v 18 letih na sodniški klopi in treh letih kot zvezna tožilka, ki sta poklicala organe pregona, da bi poročala o tem, kaj vidita in kakšne ukrepe izvajata v realnem času.«

Prizivno sodišče je obsodbe potrdilo, potapljači pa so imeli kazensko evidenco in kot storilci kaznivih dejanj niso mogli voliti, posedovati strelnega orožja ali prosto potovati v tujino.

'Nikoli se nisem nehal boriti'

Preobrat se je začel aprila letos, potem ko je predstavnik urada pravnega svetovalca Bele hiše stopil v stik z Moorejevima odvetnikoma Marcom Seitlesom in Ashley Litwin-Diego, da bi se pozanimala o primeru, prejšnji teden pa ju je poklical nazaj in sporočil, da so bile pomilostitve sprejete.

»Bilo je neverjetno,« je povedal Seitles Miami Herald»Nismo mogli verjeti. Nikoli se nismo nehali boriti in pravica je končno zmagala. Navdušeni smo, da je Bela hiša upoštevala naše argumente in ugotovila, da je šlo za nepravičen pregon. Ne bi mogli biti bolj srečni za Johna in Tannerja.«

Ian Goldstein, odvetnik, ki je zastopal Mansella, je izjavil: »Zelo smo navdušeni, da sta gospod Mansell in gospod Moore končno dobila pravico, ki si jo zaslužita. To je primer, ki ga sploh ne bi smeli vložiti.«

Tudi na Divernetu: 'Ghost-gear' je bil v živo - zdaj potapljačem morskih psov grozi zapor, Jupiter: Izven tega sveta, Potop Vroča mesta za golijatove kirnje, Vremenska okna, Shark Angel št. 1