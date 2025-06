Ustanovitelj VIZ Marco Bordieri na potapljaškem sejmu GO Diving Show ANZ razpravlja o podvodnem kartiranju

at 9: 46 am

Marco Bordieri je ustanovitelj VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, največje avstralske skupnosti za ljubitelje potapljanja in morja, ki se zdaj ponaša z 18,000 člani, in bo na glavnem odru govoril o podvodnem raziskovanju in kartiranju z napravami in veščinami potrošniške kakovosti. GO Diving Show ANZ septembra v Sydneyju.

Marco se je pred desetletjem preselil iz Milana v Sydney, v svojem dnevniku pa je zabeležil 30 potopov v 30 letih in se nikoli ni spomnil, v katero smer naj bo jeklenka obrnjena pri postavljanju.

Sydney pa je Marcu ponudil popolno okolje, da je ponovno obudil svojo ljubezen do potapljanja: bogato morsko življenje, dostopna potapljaška mesta in svobodo raziskovanja pod svojimi pogoji. Vendar je potapljanje tukaj predstavljalo tudi izzive – nepredvidljivo vidljivost, pomanjkanje podvodnih zemljevidov in obalne valove, ki so lahko razmere naredili nevarne.

Odločen, da bo podvodni svet Sydneyja postal bolj dostopen, je Marco začel s pobudami, kot so negovanje mreže potapljaških poročevalcev, razvoj tehnike za ustvarjanje podvodnih zemljevidov in priprava tedenskih napovedi možnosti za potop.

Zahvaljujoč tem prizadevanjem je potapljanje v Sydneyju postalo varnejše, dostopnejše in manj elitistično.

VIZ ni le Facebook skupina, temveč filantropska pobuda potapljačev za potapljače. Njihova vizija je, da bi bili prepoznani kot vodilni primer lokalne skupnosti za podvodne navdušence, saj ustvarjajo lastne vire za medsebojno izmenjavo, osredotočene na varnost, užitek, znanje in trajnost.

VIZ verjame v ideje, ki izvirajo iz skupnosti, in v pro bono sodelovanje pri njihovem uresničevanju – nima bogatih sponzorjev, ne zbira donacij in ne išče nepovratnih sredstev.

Skupnost je navdihnila ideje in razvila brezplačne storitve – natančne podvodne zemljevide, napovedi za potapljaška mesta, znanost za državljane, informacijsko središče, tedenski segment na radiu ABC, sodelovanje in ozaveščanje akademskih krogov, industrije in vlade.

Ustanovitelj podjetja VIZ Marco Bordieri na potapljaškem sejmu GO Diving Show ANZ 2 razpravlja o podvodnem kartiranju

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

Pridobite vstopnice zdaj!

Vstopnice za potapljaški sejem GO Diving Show ANZ so že v prodaji in lahko izkoristite Ponudba za zgodnje prijave 2 za 1 do 9. septembra – vi in ​​vaš prijatelj/prijatelj/partner/zakonec lahko obiščete samo $12, otroci do 16. leta pa imajo brezplačen vstop, zaradi česar je to idealen družinski izlet. Na voljo je veliko parkirnih mest, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si datume vpišite v svoj koledar in se pripravite na epski vikend, ki bo praznoval vse oblike potapljanja.