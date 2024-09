Kaj, brez zasledovalnega čolna? Osnovni varnostni ukrep

Julija par je preživel dolgo ločitev čolna v Mehiškem zalivu, kot so takrat poročali na Divernet. Eden ključnih vidikov incidenta ostaja nepojasnjen, kot je nedavno zapisal JOHN BANTIN za ameriško glasilo Pod površjem

In Pod površjem’s August vprašanje, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv Občutek, ki ga upravlja Texas Caribbean Charters.

Rešila jih je pazljivost ameriške obalne straže, zahvaljujoč Makerjem, ki so imeli delujoče potapljaške luči, ki so jih uporabljali za signaliziranje posadki iskalnega helikopterja.

Potem ko so se ločili od slogana njihovega čolna, ko je prišlo do zmede med drugimi potapljači med nenadnim neurjem in izgubo vidljivosti površine v razburkanem morju, jih je tok odnesel s čolna. Posadka jih je izgubila izpred oči.

O incidentu nismo mogli razpravljati z nikomer, ki bi o incidentu vedel iz prve roke. Poskušali smo vzpostaviti stik z ustvarjalci, vendar nismo prejeli odgovora. Poskušali smo priti do ljudi na potovanju, vendar neuspešno.

Kim & Nathan Maker (Charles Owen)

Nihče pri Texas Caribbean Charters nam ni odgovoril. In nismo našli nobene novice, ki bi se nanašala na Občutek po imenu. Videli pa smo, da se je del incidenta odvijal v vodah pod Občutek in a GoPro video one of its divers took and objavljeno na internetu. Morda so zaradi duha sodnega postopka vsi ostali tiho.

Kaj pa zasledovalni čoln?

O Občutek ima lovski čoln, vendar nobena od zgodb, ki smo jih prebrali, ne razpravlja o njegovi uporabi. Je bilo operabilno? Je vreme onemogočilo uporabo? Je bilo v vodi s posadko, ki je pazila na potapljače, ko so prišli na površje? Ali je bil razporejen po tem, ko so bili na daljavo opaženi plavajoči potapljači, vendar posadka ni mogla videti zaradi vremena in visokega morja?

Prebrali smo, da je Občutek preiskali območje, vendar nismo videli opisa njegovih dejavnosti.

Povsod po svetu je običajno, da imajo deske za življenje na vodi drugi čoln, ki patruljira za potapljače, ki plavajo daleč od matičnega čolna v odprtem oceanu ali se s težavo vrnejo nazaj. Nenavadno je, da se zdi, da deske v ZDA in karibskih vodah ne upoštevajo tega očitnega varnostnega ukrepa.

Čolni, veliki kot Občutek niso zlahka vodljivi v tokovih in na odprtem morju in nikoli ne smejo vklopiti svojih propelerjev, ko so potapljači v vodi. Pozoren član posadke v lovskem čolnu, ki je pripravljen pobrati potapljače, je bistvenega pomena za varnost potapljačev.

The Makers malo preden so jih pobrali (ameriška obalna straža)

O Fling, vendar ni uspelo. Kot je Kim Maker poročala oklahomski televiziji Channel 9: »Čolna sploh ne moremo videti, toda ves čas smo mislili, da bodo poslali čoln, poslali bodo čoln, vendar so imeli nekaj različne okoliščine na ladji.

»Nekako težko je govoriti o tem. Nismo bili tam, zato dobivamo različna poročila od različnih ljudi. Gumja niso nikoli poslali.”

Niso nikoli poslali čolna? Brezvestno. Je bil v slabem stanju? Je kapitan zavrnil? »Ali ga nihče ne bi vozil zaradi razburkanega morja? Ali so izgubili smer Ustvarjalcev?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current vprašanje of Pod površjem, pojasnjujemo, da je odprta razprava o napakah bistvenega pomena za pomoč drugim, da se izognejo istim napakam. Zato si vsi zaslužimo vedeti celotno zgodbo o Občutekodgovor na pogrešane potapljače.

Ponovno bomo poročali, ko bomo izvedeli več. Če ste bili na krovu Občutek ali poznate nekoga, ki je bil, stopite v stik z nami na Podtok.

