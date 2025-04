Beseda o grebenu

Nova radijska oddaja Cairns prinaša Veliki koralni greben svetovnemu občinstvu

Cairns, QLD – Popolnoma nova radijska oddaja na Cairns FM89.1 zbuja pozornost in prinaša čudeže Velikega koralnega grebena svetovnemu občinstvu skozi zabavne in informativne pogovore o pomorski znanosti.



Beseda o grebenu, ki ga gostijo izkušeni grebenski vodniki in morski pedagogi Tanya Murphy in Brett Goodban, zraka v živo vsak petek ob 10 po queenslandskem času na Cairns FM 89.1 in predvaja globalnemu občinstvu na spletu na cairnsfm891.org.au. Vsaka epizoda je tudi posneta in naložena na Spotify, Apple Podcasts, YouTube in vse druge glavne pretočne platforme.

Tanya in Brett sta zabeležila več kot 20,000 potopov in konec 30 let dela na Velikem koralnem grebenu. Zdaj poslušalce popeljejo na globok potop v najbolj radovedna bitja na grebenu, čudno in čudovito znanost, nasvete strokovnjakov za potapljanje, sprotne informacije o vremenu in zdravstvenem stanju grebena ter najnovejše informacije o tem, kako lahko vsi pomagamo zaščititi ta naravni čudež.



»Naše poslanstvo je narediti pomorsko znanost dostopno, zabavno in privlačno,« je dejala Tanya.



»Ne glede na to, ali ste domačin, turist, potapljač ali nekdo, ki preprosto obožuje ocean, boste iz vsake epizode dobili nekaj – poleg tega pa še nekaj smeha na poti!«



Vsak teden se dvojcu pridružijo vodilni znanstveniki, strokovnjaki za grebene, nosilci domorodnega znanja in naravovarstveniki raziskati, kaj se v resnici dogaja pod valovi – na grebenu in zunaj njega.



Poslušalce spodbujamo k pišite vprašanja med oddajo v živo na 0437 835 937 in bodite del pogovora.

»Glede na vse izzive, s katerimi se sooča greben, od podnebnih sprememb do onesnaženja vode in plastičnih odpadkov, je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da so ljudje obveščeni, navdihnjeni in povezani s tem neverjetnim ekosistemom,« je dejal Brett Goodban.



"In če lahko to počnemo, medtem ko se smejimo in pripovedujemo nekaj čudovitih zgodb - zakaj pa ne?"



Ne spreglejte Beseda o grebenu, ob petkih ob 10. uri na Cairns FM89.1 ali na spletu na cairnsfm89