Vaš svetovni vodnik potapljaških predstav za leto 2025

Nemški Boot Show se bo kmalu začel, toda ne glede na to, ali se znajdete v Združenem kraljestvu (kjer je samo en show!), drugod v severni Evropi, Sredozemlju, Aziji, Avstraliji ali ZDA, je tukaj koledar množičnih potapljaških srečanj, ki vam lahko pomagajo, da ostanete vključeni v skupnost leta 2025.

V nekaterih primerih, zlasti pozneje v letu, vstopnine še niso objavljene.

18.–26. JANUAR: Boot Düsseldorf (Mednarodni sejem plovil)

Prizorišče: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Nemčija

(Messe Dusseldorf / C Tillman)

Potapljanje je le del tega obsežnega letnega sejma, ki pokriva vse od čolnov in jaht do vodnih športov ter vključuje interaktivne prikaze in razstave.

Kompleks vključuje namenski potapljaški oddelek v hali 12, kjer je razstavljena potapljaška oprema, podvodna fotografija orodje, trening virov in potapljaških destinacij.

Obiskovalci se lahko udeležijo praktičnih delavnic, si v živo ogledajo predstavitve najnovejše potapljaške tehnologije in se potopijo v notranji bazen. Modra inovacijska cona je območje, namenjeno novim idejam na področju trajnosti in ohranjanja morja. Vstopnina je 21 evrov na dan.

1.-2. FEBRUAR: Duikvaker

Prizorišče: Expo Houten, Nizozemska

(Duikvaker)

Dvodnevni Duikvaker je največji potapljaški dogodek na Nizozemskem in letos praznuje svojo 33. izdajo s prikazi potapljaške opreme in destinacij ter predstavitvami, ki naj bi navdihnile. Voditelji se pojavljajo na štirih odrih in dveh "tematskih mizah", na voljo pa sta tudi filmsko gledališče in podcast café. Dnevna vstopnina je 17.50 evra.

21.-23. FEBRUAR: European Dive Show (EUDI)

Prizorišče: Bologna Fiere, Bologna, Italija

Ta italijanski dogodek, ki praznuje svojo 30. obletnico, obljublja, da bo predstavil več kot 250 razstavljavcev, od proizvajalcev in dobaviteljev potapljaške opreme do organizatorjev potapljaških potovanj, in da bo vse na enem mestu za vse stvari, povezane s potapljanjem. Delavnice in seminarji zajemajo vse od podvodna fotografija najnovejšim dosežkom potapljaške tehnologije.

Strokovnjaki delijo svoje vpoglede in izkušnje o številnih temah, z interaktivnimi conami, ki obiskovalcem omogočajo praktične izkušnje, vključno s poskusnimi potopi in predstavitvami opreme.

Z več kot 200 obljubljenimi dogodki v treh dneh je oddaja namenjena spodbujanju močnega občutka skupnosti med potapljači ter spodbujanju ohranjanja morja in trajnostnih potapljaških praks. Vstopnina stane 14 evrov na spletu, za nove potapljače brezplačno.

21.–23. FEBRUAR: Oddaja Diving Resort Travel (DRT), Malezija

Prizorišče: kongresni center Kuala Lumpur, Malezija

Največja potapljaška razstavna platforma v Aziji, DRT trdi, da predstavlja 2,500 razstavljavcev in 350,000 razstavljavcev iz več kot 65 držav. To ni en sam dogodek, ampak osem razporejenih skozi leto – drugi so v Šanghaju (21.–23. marec), Tajvanu (11.–13. april), Shenzhenu (27.–29. junij), Pekingu (8.–10. avgust), Filipini (5.–7. september), Indija (10.–11. oktober) in Hong Kong (12.–14. december)

Obiskovalce čaka pestra potapljaška oprema, podvodna fotografija orodje in potapljaško potovanje storitev, s seminarji strokovnjakov iz potapljaške industrije in predstavitvami v živo. Izvedite več.

1.–2. MAREC: GO Diving Show (The UK Dive Show) Prizorišče: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Velika Britanija (Jason Brown / Go Diving) GO Diving Show je vsakoletni vrhunec za britanske potapljače in iz leta v leto postaja večji in bolj priljubljen. Poln je izjemnih izkušenj, vključno z interaktivnimi razstavami, predstavitvami množice priznanih potapljaških strokovnjakov in praktičnimi delavnicami. Predstavitev najnovejših dosežkov potapljaške opreme, trening virov in počitnice destinacij, GO Diving ponuja platformo za potencialne, nove in izkušene potapljače, bodisi rekreativne ali tehnične. Na odru Main, Tech, UK in Photo/Inspiration odru je natrpan seznam govornikov, z letošnjo bleščečo zasedbo, ki jo vodijo TV priljubljeni Steve Backshall in Monty Halls ter NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Jason Brown / Go Diving) Za obiskovalce, ki kupijo pred 2. januarjem, je na voljo ponudba vstopnic 1 za 31 (vstopnica za vsako osebo stane le 10.19 GBP), kot tudi brezplačno parkirišče, in s tako centralno lokacijo in zato dostopnostjo NAEC ponuja izjemno cenovno ugodno izkušnjo. Izvedite več in rezervirajte tukaj.

15.-16. MAREC: ADEX Ocean Festival / OZTek Avstralija

Prizorišče: Sydney International Convention & Exhibition Centre, Avstralija

Potapljaški in potovalni šov ADEX (Asia Dive Expo) se združuje z napredno potapljaško konferenco OZTek v Avstraliji v otvoritvenem poskusnem dogodku, namenjenem nagovarjanju različnih okusov. ADEX pravi, da pozdravlja vse, od začetnikov in družin do naprednih potapljačev, s posebej kuriranimi programi in praznovanji, ki so zasnovani tako, da vzbudijo strast do oceana, medtem ko OZTek zagotavlja jasno osredotočenost na tehnično potapljanje. Cene vključujejo zapletene možnosti, vendar začne se pri 10 avstralskih dolarjih.

28.-30. MAREC: Mediterranean Diving Show

Prizorišče: Fira de Barcelona, ​​Španija

(Mediterranean Dive Show)

Ta tridnevni sejem, 25. doslej, ponuja raznoliko potapljaško opremo, popotniške destinacije in delavnice. Pričakujte široko paleto govorcev ter poskusne potope in predstavitve v bazenu. Vstopnina je 12 evrov.

4.–6. APRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

Prizorišče: Kongresni in razstavni center Suntec Singapore, Singapur

ADEX leta 31 praznuje svojo 2025. obletnico s poudarkom na ohranjanju morja in ustvarjanju podvodnih slik. Eden največjih potapljaških sejmov v azijsko-pacifiški regiji pokriva široko paleto potapljaških interesov, od potapljaške opreme in potovanj do podvodnega ustvarjanja slik, morske biologije, tehničnega potapljanja in potapljanja na prosto.

Pričakujte nastope v živo, filmske projekcije, panelne razprave in praktične dejavnosti s podvodnimi droni in simulatorji potapljanja.

ADEX prav tako poudarja varstvo okolja in trajnost s svojo pobudo Glas oceana in z njo povezanim Natečaj za fotografijo in video bodo odražali letošnji temi »Glavonožci« in »Vedenje živali«. Več najdete tukaj.

22.-25. MAJ: Thailand Dive Expo (TDEX)

Prizorišče: Nacionalni kongresni center Queen Sirikit, Bangkok, Tajska

(TDEX)

TDEX trdi, da služi kot "Pravo potapljaško središče Azije" in poteka od leta 2004. Poudarek daje potapljaškemu turizmu, vendar vključuje širok nabor razstavljavcev od potovalnih operaterjev do dobaviteljev potapljaške opreme. Obstaja tudi podvodna fotografija tekmovanja in razstave ter strokovna predavanja. Več najdete na spletni strani.

31. MAJ – 1. JUNIJ: Potapljaška predstava

Prizorišče: Kongresni center Long Beach, Long Beach, California

(Scuba Show)

Scuba Show je ena največjih in najdlje trajajočih potapljaških razstav v ZDA. Z več kot 6,500 mXNUMX razstavnega prostora ima na stotine stojnic, ki prikazujejo najnovejšo potapljaško opremo in potovalne destinacije. Obstajajo seminarji in klinike, ki jih gostijo strokovnjaki iz industrije, dobro znani v ZDA, in pokrivajo široko paleto tem, namenjenih tako začetnikom kot naprednim potapljačem.

Na voljo je 68,000-litrski bazen za poskusne potope in druge dejavnosti za otroke, stare 10 let in več, ter sobotno nočno zabavo, ki gostom ponuja dodatno priložnost za druženje s sopotapljači. Več podrobnosti najdete tukaj.

13.–15. JUNIJ: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

Prizorišče: Malezijski mednarodni trgovinski in razstavni center (MITEC), Kuala Lumpur

MIDE, posvečen potapljaški industriji v Maleziji, vključuje forume, razstave in priložnosti za mreženje. Teme segajo od ohranjanja morja do potapljaškega izobraževanja in obstajajo podvodna fotografija tekmovanja, potapljaška izobraževanja in predstavitve najnovejše potapljaške opreme. Vstopnina je 8 ringgitov (1.45 GBP).

6.-7. SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show Prizorišče: Sydney Showground, Sydney, Avstralija (GO Diving ANZ) Ta oddaja je leta 2024 doživela velik debi in z razstavnim prostorom, ki se razprostira na več kot 5,000 kvadratnih metrih, za svoj drugi izlet predstavlja vrhunsko potapljaško opremo, podvodno fotografijo in že tako hitro rastočo zasedbo govorcev. Interaktivna doživetja vključujejo velik bazen za poskuse potapljanja in številne praktične delavnice. Med predavatelji bodo priznani strokovnjaki za vse, od ustvarjanja slik in tehničnega potapljanja do morskega življenja in ohranjanja. Lokalnim svetilkam Avstralije in Nove Zelandije se bo pridružila množica mednarodnih osebnosti, med katerimi jih je veliko znanih s televizije in filmov. Če želite dobiti predstavo o kalibru zvočnikov, si morate samo ogledati lanskoletno zvezdniško zasedbo. Namen te družinam prijazne predstave je navdušiti potapljače vseh starosti z dejavnostmi, ki so zasnovane tako, da pritegnejo in izobražujejo tako začetnike kot izkušene potapljače. Idealen je za povezovanje potapljaške skupnosti in izmenjavo najnovejših dosežkov in trendov v potapljanju. Izvedite več.

17.-19. OKTOBER: Potapljaški pogovori

Kraj: Cordoaria Nacional, Lizbona, Portugalska

(Potapljaški pogovori)

To ni toliko razstava kot srečanje navdihujočih govornikov – uglednih potapljačev, inovatorjev in podvodnih raziskovalcev, ki si delijo revolucionarne projekte in odkritja. Letošnja zasedba še ni bila objavljena, vendar privablja velika imena.

Dogodek vključuje predstavitve, razprave in praktične delavnice, ki udeležencem omogočajo, da se učijo od strokovnjakov iz industrije in se potopijo v vrhunsko potapljaško tehnologijo. Organizator Dive Portugal predlaga kombinacijo udeležbe s potapljaškim izletom, če prihajate zelo daleč. Dnevna vstopnica stane 35 evrov, vikend pa 50 evrov.

11.-14. NOVEMBER: DEMA Show

Prizorišče: Kongresni center Orange County, Orlando, Florida

(Nehrami 2020)

DEMA je letni dogodek mreženja za potapljaško industrijo s seminarji, delavnicami, izobraževalnimi predavanji in najnovejšo potapljaško opremo in tehnologijo.

Organizira ga Diving Equipment & Marketing Association in je eden najpomembnejših mednarodnih trgovskih dogodkov za potapljaško industrijo, čeprav je z leti postal toliko povezan s potovanji kot mestom za uvajanje novih izdelkov.

To je velik dogodek, poln izobraževalnih seminarjev, delavnic in razstav, ki prikazujejo najnovejšo potapljaško opremo, tehnologijo in potovalne destinacije. Privabi več kot 9,000 udeležencev in več kot 500 proizvajalcev, predvsem za profesionalce v industriji. Podrobnosti o tem, kaj bo vrhunec letošnjega koledarja potapljaških razstav, še niso bile objavljene, vendar lahko sledite njegovemu napredku tukaj.