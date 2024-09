DeeperBlue pride v majice s kratkimi rokavi

DeeperBlue.com, do zdaj poznan kot prosto potapljanje in potapljanje digitalni medijska hiša, se je razširila s ponudbo okolju prijaznih zgornjih oblačil, namenjenih tako vrstam potapljačev kot zagovornikom oceanov na splošno.

Piše, da serija "uteleša poslanstvo znamke, da navdihuje, izobražuje in obvešča potapljaško skupnost, hkrati pa spodbuja ohranjanje oceanov in odgovorno življenje".

Vključene so različne moške in ženske majice, puloverji, puloverji, puloverji s kapuco in dodatki, ki jih navdihuje ocean in potapljanje, izdelani v sodelovanju s trajnostnim proizvajalcem Teemill.

Vsak kos oblačila naj bi bil izdelan iz certificiranega organskega bombaža v tovarni, ki uporablja obnovljivo energijo, za pošiljanje po vsem svetu z uporabo embalaže brez plastike.

DeeperBlue pravi, da je Teemillov proizvodni proces zasnovan tako, da zmanjša količino odpadkov, pri čemer je vsak kos oblačila natisnjen na zahtevo, da se odpravi prekomerna proizvodnja in nepotreben vpliv na okolje.

Proizvajalec deluje po modelu krožnega gospodarstva, ki omogoča, da se stari predmeti vrnejo in reciklirajo v nove izdelke, namesto da končajo na odlagališčih.

»Naš proizvodni proces je del naše zavezanosti k trajnosti,« pravi ustanovitelj DeeperBlue Stephan Whelan. »Z izbiro organskih materialov in papirnate embalaže ob uporabi obnovljive energije zmanjšujemo svoj ogljični odtis, preprečujemo plastiki prod v naše oceane in smo zgled v potapljaški skupnosti.«

Na voljo je 12 standardnih modelov majic, od katerih je vsak na voljo v različnih barvah in šestih velikostih od XS do 2XL in po ceni £27 za kos.

Na voljo je tudi 12 prevelikih T-jev po 33 £ in šest skakalcev po 43 £; 12 puloverjev s kapuco po 48 £ in šest puloverjev po 43 £, skupaj s trenirkami (35 £) in kratkimi hlačami (30 £). Dodatki blagovne znamke vključujejo torbico torbe (12 £), dnevnik (15 £) in baseball kapo (27 £). Prebrskajte ponudbo tukaj.

