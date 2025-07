Pametna boja: Garmin Descent S1 ohranja potapljače povezane

»Revolucionarni dodatek« je, kako Garmin opisuje svojo novo bojo Descent S1, zasnovano za vzdrževanje komunikacije med potapljači pod vodo in njihovo posadko ter za večjo brezskrbnost obeh strani.

Boja uporablja GarminSonarno omrežje SubWave se bo integriralo s potapljaškim sistemom podjetjaračunalniki, kar omogoča posadki na površini, da hkrati sledi in nadzoruje do osem potapljačev.

Potapljači in posadka si lahko izmenjujejo prednastavljena sporočila tudi na razdalji do 100 m, če uporabljajo združljivo potapljaško napravo.računalnik in oddajnik-sprejemnik Descent T2. Na ta način lahko potapljači obvestijo tiste na površini, kje so, kam gredo, ali morajo priti zgodaj na površje in kakšen jim je preostali čas dekompresije.

Zavedanje o razmerah

Zavedanje o situaciji se močno izboljša, ker lahko povezani potapljači vidijo svojo razdaljo in smer nazaj do boje – ne glede na to, ali je privezana na sidrni vrvi čolna ali na vrvi za označevanje med potopom z zanašanjem – in to uporabijo za vodenje nazaj in na površje.

Na površini, podvodni toplotni zemljevidi na Garmin Aplikacijo za pametne naprave Dive lahko uporabite za pregled potopa.

Garmin Spustna boja S1

Posadke čolnov na zgornji strani lahko sledijo potapljačem z uporabo boje S1 z aplikacijo, beležijo tlak v jeklenkah, lokacijo in globino ter dostopajo do več podatkov, če imajo potapljači s seboj združljivo potapljaško opremo.računalnik in oddajnik-sprejemnik Descent T2. Nastaviti je mogoče samodejna opozorila, ki posadko na zgornji strani obvestijo, ko tlak v potapljačevi jeklenki doseže določeno raven.

S povezanim potapljanjem Descent-računalniki Pri uporabi pod vodo lahko posadka komunicira s potapljači, na primer pošlje poziv, če je treba njihov potop skrajšati. Lahko spremljajo približni doseg vsakega potapljača v Podval sonarno omrežje do 10 m stran od boje.

Tehnični podatki

Kompaktna boja tehta 900 g in ima vodoodpornost IPX8 do 10 m, pravi. Garmin, medtem ko naj bi njegova polnilna litijeva baterija zagotavljala do 15 ur delovanja med polnjenji, kar je dovolj za tipičen potapljaški izlet ob koncu tedna. S1 se brezžično poveže z Garmin Aplikacija za potapljanje na razdalji do 60 m.

Potapljači naj upoštevajo, da lahko lokalni pogoji, vključno z višino površinskih valov, valovi, predmeti in položajem potapljača, ovirajo signal in zmanjšajo doseg. Prav tako lahko nekateri združljivi računalniki je lahko opremljen za sprejemanje sporočil, ne pa tudi za pošiljanje.

Na voljo zdaj Garmin Descent S1 boja ima priporočeno maloprodajno ceno 2,130 funtov.

