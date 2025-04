Aqualung potrjuje prijateljske pogovore o prevzemu HEAD

Proizvajalec potapljaške opreme Aqualung je potrdil, da je v "ekskluzivnih pogovorih" z ameriško-avstrijsko skupino HEAD glede morebitnega prevzema 100 % skupine Aqualung, kot je razkrito on Divernet na 2 aprila.

Posel je še vedno predmet regulativnih odobritev in ustreznega pravnega postopka, vendar je bil Victor Vadaneaux, član nadzornega odbora skupine Aqualung in svetovalec družbe od lanskega leta, imenovan za izvršnega direktorja, "za zagotovitev gladkega prehoda in integracije".

Novi izvršni direktor Aqualunga Victor Vadaneaux

Blagovne znamke skupine Aqualung s sedežem v Franciji vključujejo Aqualung, Apeks in Aquasphere, in pravi, da bi ta poteza "znatno okrepila prisotnost HEAD-a v segmentu vodnih športov".

Prvotno znan po zimskih športih in športih z loparji, lastni portfelj HEAD-a vključuje italijanskega proizvajalca potapljaške opreme Mares od leta 1971, pa tudi rebreathers s sedežem v Belgiji rEvo, spletno platformo za rezervacije liveaboard.com in avstralsko znamko kopalk Zoggs, pridobljeno leta 2020.

HEAD je leta 2014 prevzel tudi SSI in Aqualung pravi, da je agencija za usposabljanje potapljačev od takrat več kot podvojila svoje prihodke.

Skupina Aqualung pravi, da se njihovi izdelki distribuirajo v več kot 90 državah in da bi prevzem ustvaril "vodilno podjetje svetovnega razreda na svetovnem trgu vodnih športov, ki združuje dva ikonična igralca, ki ju vodijo varnost, tehnična odličnost, inovacije, udobje in dizajn, zmogljivost ter strast do športa in vodnega raziskovanja."

HEAD namerava ohraniti in razvijati skupino Aqualung, okrepiti svoj strateški in rastoči vojaški in strokovni oddelek ter graditi na svojih proizvodnih zmogljivostih, pravi Aqualung.

"Združeno strokovno znanje obeh podjetij bi ustvarilo močne sinergije, pospešilo vodilni položaj na trgu in odprlo nove priložnosti za razširitev dostopa do vodnih športov po vsem svetu," piše.

Skupina Aqualung je od leta 2023 v lasti družbe za upravljanje premoženja Barings, v zadnjem času pa se odvaja od blagovnih znamk, objektov in osebja, da bi rešila svoje dolgotrajne finančne težave.

