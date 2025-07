Najboljše potapljaške torbe za potapljaška potovanja v letu 2025

Pri pakiranju za mednarodno potapljaško potovanje navaden kovček preprosto ne bo dovolj. Potopi so nedvomno mokri, oprema je zajetna in nič ne uniči počitnic hitreje kot poškodovan kovček. regulatorji ali premočene neoprenske obleke. Tam se je najbolje potapljati torbe za potovanja pridejo noter. Ti se potapljajo torbe so posebej zasnovani za ravnanje z mokro opremo, zagotavljajo predale za regulatorji, cevi, kamere in pogosto srečujejo letalske prevoznike Nadaljuj ali preverjeno torba specifikacije. In ne, potapljaška potovanja niso samo za poletje. Ne glede na to, ali loviš hladnovodne živali ali tropske grebene pozimi, je pravilna logistika opreme pomembna.

Naš seznam potapljaških destinacij, primernih za potovanja prtljage razponi Nadaljuj-prijazne možnosti, kot tudi večji karirasti izdelki prtljage izbire Na voljo so vrhunski dizajni, trajnostne konstrukcije, enostavno upravljanje z enim samim...torba nastavitve in celo bonus potop-fotografija specialistična rešitev.

Pogledali smo torbe od proračunskih do balističnih, s tehtalnimi lastnostmi, kot so vzdržljivost, drenaža, enostavnost prenašanja in regulator/prostor za shranjevanje. Do konca boste vedeli, kateri torba je najboljši na splošno, najboljši za dolge razdalje, najboljši Nadaljuj, najboljši proračun in najboljše za podvodne fotografe, poleg tega pa se lahko naučite nekaj pametnih nasvetov za pakiranje regulatorji, maskein dokumente o ulovu bombe za letalski promet.

Potovalna torba Aqualung Explorer II – 70 £ / 89 $

Potovalna torba Aqualung Explorer II, zasnovana posebej za potapljače na poti, je trpežna in vsestranska potovalna torba s prostornino od 46 do 60 litrov. torba Izdelana je iz poliestra 1680D in zasnovana tako za mokro kot suho opremo. Ima vodoodporno notranjo podlogo, več predalov in oblazinjeno nahrbtnik trakovi za prostoročno vlečenje čez peščene pomole ali prometne terminale. Ustreza celo roki nekaterih (neproračunskih) letalskih prevoznikov prtljage zahteve.

Potovalna torba Aqualung Explorer II Bag

Zaradi velike odprtine v obliki črke U je dostop hiter in enostaven, robustna spodnja plošča pa ohranja trdno stojalo, ko postane težko. Idealen kot modularni dodatek ali kompaktni glavni element. torba za minimaliste.

Prednosti:

Več možnosti nošenja za prilagodljivost potovanja

Trpežna tkanina in zaščita dna

Slabosti:

Brez koles

Morda ne bo Nadaljuj združljivo s polno opremo ali na nizkocenovnih letih



Potapljaška torba na kolesih Subea 90 L – 129 £ / 170 $

Večina ljudi pozna Decathlonovo cenovno ugodno in dobro ocenjeno športno opremo, a ste vedeli, da imajo tudi solidno ponudbo potapljaške opreme? Iz Decathlonove linije Subea, namenjene predvsem potapljanju, je ta 90-litrska torba na kolesih. torba ponuja veliko prostornino po presenetljivo ugodni ceni. Izdelan je z ojačanimi šivi in vodoodbojno notranjostjo, zato je idealen za popotnike s polno opremo na krajših potovanjih.

Subea 90 L potapljaški na kolesih Bag

Široka odprtina in zadrga v obliki črke U omogočata enostavno nalaganje kompatibilnih bombažnih kompostnikov, plavuti, in neoprenske obleke, medtem ko drenažne odprtine pomagajo ohranjati stvari sveže. Vgrajeni kompresijski trakovi in trdni ročaji olajšajo prenašanje opreme po letališčih ali potapljaških čolnih. Ta torba je idealna izbira za nove potapljače ali tiste z omejenim proračunom.

Prednosti:

Odlična vrednost za potapljanje s kolesi torba

Velika prostornina za celotne komplete potapljaške opreme

Slabosti:

Kolesa bi se lahko težko spopadala z neravnim terenom

Brez namenske nastavitve ali oblazinjenja kamere

Ni vedno na voljo zunaj Združenega kraljestva in EU



Torba za voziček DynamicNord LTR-110 – 235 £ / 280 $

Ta vrhunski valj torba je zasnovan za potapljaške odprave, s kolosalno prostornino 110 litrov. Skandinavska oblikovalska občutljivost DynamicNorda se tukaj sreča z resno funkcionalnostjo. Pomislite na lupino iz TPU, odporno proti obrabi, prevelika robustna kolesa, teleskopski ročaj in zunanji dostop za mokro/suho opremo. Snemljiva notranja torba doda fleksibilnost za dnevne potapljaške aktivnosti ali ločevanje mokre opreme.

Voziček DynamicNord LTR-110 Bag

Ta torba Ni lahka, ko je prazna, saj tehta več kot pet kilogramov, vendar se njena prednost kaže v zaščiti, premišljeni postavitvi in ​​prostornini. Idealna za potapljače na dolge razdalje, ki s seboj nosijo celotno opremo in dodatke, kot so fotoaparati ali suhe obleke.

Prednosti:

Ogromna zmogljivost z notranjim modularnim sušenjem torba

Robustno in vzdržljivo za zlorabe na letalskih potovanjih

Slabosti:

Težka, celo prazna

Premium cena, če so potapljaška potovanja redka



Nahrbtnik SeaLife Photo Pro – 115 £ / 150 $

SeaLife, zasnovan za podvodne fotografe Photo za nahrbtnik Ponuja resno zaščito za vaš fotoaparat, bliskavice, luči in dodatno opremo, ne da bi pri tem razkrila, kaj je v notranjosti. Njegova robustna, vodoodporna najlonska zunanjost je združena z mehkimi oblazinjenimi prilagodljivimi pregradami, kar je idealno za varno shranjevanje krhke opreme med leti in prevozi z ladjo.

Morsko življenje Photo za nahrbtnik

S skromno prostornino 26 litrov je idealen kot Nadaljuj spremljevalec ali drugi torba poleg vašega glavnega prtljageVeč notranjih predalov omogoča organizirano shranjevanje majhnih stvari, zadnji predal pa zlahka sprejme 13-palčni prenosnik.

Prednosti:

Odlična zaščita za občutljivo opremo fotoaparata

Torbica za voziček za enostavno povezovanje z valjčkom torbe

Slabosti:

Premajhna za splošno potapljaško opremo

Ni vodoodporen – samo vodoodporen



Scubapro SPORT Mesh95 – 61 £ / 90 $

Za potapljače, ki si želijo hitro sušenje in enostaven dostop, je ta 95-litrski mrežasti valjček prava izbira. Scubaprojeva zasnova ima veliko mrežasto telo, ki omogoča, da mokra oprema diha in odteka med prenašanjem po peščenih pomolih ali v preddverjih letovišč.

Potapljaška oprema Scubapro SPORT Mesh95 Bag

Sport Mesh ni let torba, saj je zaščita precej omejena, če pa imate prostor, potem torba Zloži se v majhno velikost, če načtujete veliko dnevnih potapljanj na počitnicah. Idealen je za izlete v toplo vodo z dnevnimi potopi, kar pomeni manjšo velikost v letovišču.

Prednosti:

Odvaja in prezračuje opremo na poti

Enostavno čiščenje in pakiranje med potopi

Slabosti:

Ni idealno za krhko opremo, razen za dnevno potapljanje.

Omejena notranja organizacija



Torba na kolesih Cressi Moby 3 – 179 £ / 210 $

Cressi Moby 3 je kompakten član preizkušene klasične serije Moby. Ponuja solidnih 100 litrov prostora v robustnem formatu na kolesih. Izdelan je iz trpežne tkanine 300/400 denier in impresivno uravnoteži vzdržljivost in težo, saj tehta manj kot pet kilogramov. Velika kolesa, teleskopski ročaj in več oblazinjenih ročajev omogočajo enostavno manevriranje tudi pri polni obremenitvi.

Voziček Cressi Moby 3 Bag

Glavni predal omogoča enostavno shranjevanje kompatibilnih plavalnih kart in neoprenskih oblek, medtem ko številni zunanji žepi z zadrgo ponujajo prostor za dodatke, maskeali potovalne dokumente. Obstajajo celo namenski fin žepa na obeh straneh. Ni bleščeč, je pa eleganten, funkcionalen, zanesljiv in namensko izdelan za potapljaške misije.

Prednosti:

Solidna kakovost izdelave z veliko prostora

Odlična vrednost za potapljaške izlete na dolge razdalje

Slabosti:

Brez ločenih mokrih/suhih con

Malo okoren, ko ni popolnoma zložen



Ročna prtljaga Stahlsac Steel 22″ – 300 £ / 280 $

Izdelana po letalskih specifikacijah, ta 40-litrska Nadaljuj združuje trpežen okvir z vrhunsko zasnovo, osredotočeno na potapljanje. Notranji predelki so ločeni na mokri in suhi del, zaradi česar je idealen za namestitev regulatorji, kratke hlače in potapljaški računalniki skupaj z vašimi vikend oblačili.

Stahlsac jeklo 22″ Nadaljuj

Stahlsacova linija »Steel« je znana po svojih vodoodpornih robustnih zadrgah, kolesih, odpornih proti bombam, in Nadaljuj skladnost, tudi ko je popolnoma zapakiran. Cena je za ročno nošenje visoka, vendar je visoka tudi njegova vzdržljivost, ki jo podpira dober ugled. Zamenjate lahko tudi okvir in kolesa, kar pomeni še daljšo življenjsko dobo!

Prednosti:

Optimizirano za potovanje z letalom in občutljivo opremo

Profesionalen videz in občutek

Slabosti:

Na težji strani za ročno nošenje

Drago za občasno uporabo



Potovalna torba Fourth Element Expedition Series – 120 £ / 195 $

Trajnostno zasnovana potovalna torba okolju prijazne znamke Fourth Element, ta 90-litrska zver, je izdelana iz recikliranega poliestra in ima minimalistično, a zelo funkcionalno zasnovo. Je vodoodporna, zmečkana in presenetljivo lahka, zaradi česar je priljubljena med ekološko ozaveščenimi potapljači, ki morajo prihraniti težo in prostor.

Potovalna torba Fourth Element Expedition Series

Zunanje verižice omogočajo modularno pakiranje, zadrga v obliki črke U pa omogoča enostaven dostop do opreme. Čeprav ni tako robusten kot vozički s trdimi kovčki, je zaradi nizke zasnove, oblazinjenih trakov za nošenje nahrbtnika in visokokakovostnih zaponk idealen za potovanja s prenočevanjem na ladji ali minimalistična potapljaška potovanja.

Prednosti:

Lahka, zložljiva in trajnostna

Odlična vsestranskost v mokrem/suhem okolju

Slabosti:

Brez koles ali togega okvirja

Najbolj primeren za mehko opremo, ne za trde kovčke



Prtljažnik Eagle Creek ORV 2 Wheel 30” – 380 £ / 439 $

Ni posebej namenjen potopom, vendar ga potapljači po ZDA cenijo zaradi svoje bombno odporne konstrukcije, doživljenjske garancije in solidne notranje prostornine. ORV Trunk je 110-litrska pošast s težkimi kolesi, pritrdilnimi točkami, zunanjimi mokrimi žepi in ojačanimi vogali. Priložen je celo lasten odpirač za steklenice!

Prtljažnik za 2-kolesni otroški avto Eagle Creek ORV, 30”

Čeprav nima mrežaste drenaže ali oznake potapljaške opreme, ga mnogi profesionalci uporabljajo kot svojo najljubšo potapljaško opremo. prtljage zaradi svoje zanesljivosti in odpornosti na vremenske vplive. Idealno za tiste, ki s seboj prinašajo večje predmete, kot so suhe obleke, plavutiali komplete fotoaparatov na daljših mednarodnih potovanjih.

Prednosti:

Dovolj trpežen za leta zlorab

Odlična organizacijska postavitev

Slabosti:

Ni posebej izdelano za potapljaško opremo

Brez notranjega oblazinjenja za Regs ali kamere



Nahrbtnik Mares Cruise Pro – 249 £ / 299 $

Križarjenje Mares nahrbtnik Pro je prevelik potapljaški potovalni kovček s prostornino 140 litrov torba zasnovano za tiste, ki veliko potujejo in pričakujejo, da bodo prtljage za rokovanje. Ima robustna kolesa, teleskopski ročaj in ojačane vogale, ki prenesejo breme trdega premikanja.

Križarjenje Mares nahrbtnik za

Integrirani predali za opremo, ločeni fin Žepi, odtočne odprtine in kompresijski trakovi zagotavljajo varnost in organiziranost vaše opreme. Idealna preverjena možnost za mednarodne potapljaške počitnice in tehnične potapljače z večjo opremo. Izdelana je celo iz trajnostnega r-PET za okolju prijazne.

Prednosti:

Ogromna zmogljivost za mednarodna potovanja

Zasnovan posebej za popolne potapljaške komplete

Slabosti:

Prevelik za kratka potovanja oz. Nadaljuj

Lahko postane težko, ko je napolnjeno do maksimuma



Povzetek izbir

Najboljši na splošnoVoziček DynamicNord LTR-110 – Dobra zmogljivost z odstranljivo notranjostjo torba kar krije tudi dnevno potapljanje v letovišču.

Najboljše za dolge razdaljeKrižarjenje Mares nahrbtnik Prednost – Trdna konstrukcija, ki z lahkoto sprejme dva kompleta opreme

Najboljša ročna prtljagaStahlsac Steel 22 palcev – Velikost za letalsko industrijo, zaščitna, izpopolnjena in izdelana za dolgo življenjsko dobo.

Najboljši proračun: Subea 90 L na kolesih – Priročen za denarnico in dovolj velik za tiste, ki ne želijo zapravljati za drugi komplet prtljage.

Najboljše za dnevno potapljanjeScubapro SPORT Mesh95 – Dobro izdelan, a lahek in se zloži. Idealen za vsakodnevne prevoze od hotela do potapljaškega čolna in nazaj.

Zadnjo besedo

Odlično potapljaško potovanje torba je vreden svoje teže pri grebenskih ribah. Zaščitite svoje regulatorji z oblazinjenimi rokavi, odcedite BCD čez noč in pospravite fotoaparate v oblazinjene notranje žepe. Tudi minimalistični potapljaški kompleti – Maska, reg, dihalka – izkoristite namensko torba da se izognete poškodbam ali urezninam zaradi nožev in uteži. Pametno pakiranje (zvijanje neoprenskih oblek, odstranitev baterij, uporaba vrečk s silikagelom) preprečuje tudi plesen in stroške letalskih prevozov.

Pravo potapljaško potovanje prtljage Ohranja vašo opremo organizirano, suho in pripravljeno za let, tako da se lahko osredotočite na raziskovanje podvodnega sveta, ne da bi se spopadali z razmočeno logistiko.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Ali lahko prinesem potapljaško opremo regulator v moji ročni prtljagi prtljage?

Ne vedno – čeprav je v večini primerov vse v redu, dokler gre skozi rentgen. Varnostnik lahko zahteva odstranitev. regulator torej imejte torba kar omogoča enostavno odstranitev in pregled. VENDAR vedno preverite pri letalski družbi, nekatere države (govorimo o vas, Filipini) tega ne dovoljujejo regulatorji v roki prtljage za lete z odhodom iz države.

2. Kako zapakiram BCD da se izognemo škodi?

Izpraznite, zvijte in položite v zunanji predal ali nahrbtnik odsek. Za oblazinjenje okoli cevi in zaponk za napihovanje uporabite oblačila, da zmanjšate možnost poškodb. Lahko prenesejo dobro breme, vendar letališki delavci ne bodo preverjali, kako dobro ste zapakirali.

3. Kako najbolje posušim opremo, ko grem domov?

Prinesite mrežo torbe ali prezračevan valj torbe da se oprema med potopi in na poti domov po enodnevnem potapljanju posuši na zraku. Opremo razpakirajte in obesite čim prej po zadnjem potopu IN ko pridete domov. Mokra oprema doda težo in če jo predolgo pustite tam, že najmanjša količina vlage ustvarja tveganje za plesen.