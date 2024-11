Descent X50i: Garminov prvi 'velik' potapljaški računalnik

Garmin je predstavil svoj prvi potapljaški računalnik velikega formata Descent X50i. Še vedno ga je mogoče nositi na zapestju, vendar ima 3-palčni barvni zaslon na dotik (samo površinski) ter funkcije, kot so rezervna potapljaška luč, zračna integracija in možnost sporočanja med potapljači.

X200i z oceno 50 m ima safirno lečo za večjo moč, kovinske gumbe, ki ne puščajo, 3D-kompas in potapljaško luč, ki naj bi bila dovolj svetla za praktično podvodno uporabo, če primarna luč iz kakršnega koli razloga ni na voljo. Algoritem je Bühlmann ZHL-16c z gradientnimi faktorji.

S sonarsko tehnologijo SubWave lahko povezani potapljači uporabljajo X50i za komunikacijo pod vodo z drugimi do 30 m stran s pomočjo prednastavljenih sporočil. Prav tako lahko drug drugega spremljata tlak v rezervoarju, globino in razdaljo pri omejeni vidljivosti, kar je zasnovano za delo do osmih potapljačev na razdaljah do 10 m, z uporabo oddajnikov Descent T2.

Profil potopa vzpona X50i pomaga potapljačem vizualizirati načrt za vrnitev na površje prek podatkovnega polja predvidenega vzpona. To prikazuje profil predvidene globine, povezan s trenutnim časom do površine (TTS). Na grafikonu je prikazana tudi globina skozi čas ter prikazani dekompresijski postanki in menjava plina.

Tech in rec

»Novi Descent X50i je popoln potapljaški računalnik za tehnične potapljače in odlična možnost za rekreativne potapljače, ki želijo jasno videti ključne statistike in kritične informacije med raziskovanjem podvodne pokrajine,« pravi Garminov podpredsednik prodaje za potrošnike Dan Bartel.

Dovolj prostora za podatke Načrtovanje potopov

Tehnologijo sonarja SubWave je mogoče uporabiti za sporočanje

Globinsko profiliranje Zemljevidi DiveView

Na suhem dnevnik potapljanja X50i uporabnikom omogoča pregledovanje podatkov, spremljanje opreme, beleženje in deljenje podrobnosti prek Garmin Dive aplikacija Zgodovino globine si lahko ogledate v realnem času, da bolje razumete že obiskane lokacije in kako bodo vplivale na načrt dekompresije.

Za dodatno pripravo na prihajajoči potop lahko vgrajeni GPS uporabite za navigacijo do več kot 4,000 vnaprej naloženih lokacij potapljaških mest po vsem svetu ali za dodajanje dodatnih podrobnosti, kot so zanimive točke, mestom z zemljevidi DiveView.

Ti vključujejo batimetrične globinske konture in so razširitev vnaprej naloženih zemljevidov TopoActive. Površinski GPS se lahko uporablja tudi za pomoč uporabnikom pri sledenju vstopnih in izstopnih točk na mestu potapljanja.

Dvojni elastični trakovi

Računalnik držijo na mestu na podlakti dvojni elastični trakovi z zaponkami s puščičnim nastavkom, ki omogočajo preprosto zapiranje z eno roko, in nastavitveno ključavnico za preprečevanje zdrsa.

Zračna integracija je na voljo, ko je Garmin X50i je seznanjen z oddajnikom/sprejemnikom Descent T2. Priporočena maloprodajna cena za enoto je 1,330 £, medtem ko se oddajnik-sprejemnik prodaja za 430 £.

