Garmin predstavlja Descent G2 v obliki ure

at 11: 59 am

Garmin je predstavil novo potapljaško uro vse v enemračunalnik, Descent G590 za 2 GBP, kot nekoliko dražja alternativa svojemu Descent GI Solar za 500 GBP, s prilagodljivostjo za razvoj potapljačev kot prodajno ponudbo.

»Ne glede na to, ali ste potapljač začetnik ali bolj izkušen, je Descent G2 zasnovan tako, da raste z vami – tudi v tehnično potapljanje,« pravi podpredsednik globalne prodaje za potrošnike Dan Bartel.

»S priljubljenimi funkcijami za življenje nad vodo, kot so pripravljenost na potop, srčni utrip 24 ur na dan, 7 dni v tednu, napredno spremljanje spanja in več, ni omejitev glede tega, kaj lahko ta ura naredi pred, med in po vašem naslednjem potopu.«

Ocenjena globina 100 m računalnik ima robustno safirno lečo in neprepustne gumbe, pravi Garmin, s svetlim 30 mm zaslonom AMOLED za enostavno branje. G2 obljublja do 10 dni delovanja baterije med polnjenji v načinu Smartwatch.

Vsa plastika, uporabljena za izdelavo ohišja ure, okvirja in gumbov, je reciklirana iz materiala, ki bi sicer končal v oceanu, pravi proizvajalec.

Način pripravljenosti na potapljanje na modelu Paloma / Shell Pink

Za pomoč pri personalizaciji računalnik posameznemu uporabniku funkcija Dive Readiness ponuja vpogled v to, kako so dejavniki življenjskega sloga, kot so spanje, stres, nedavna vadba in časovni zamik, vplivali na pripravljenost telesa na potop. Višji rezultat pomeni, da ste pripravljeni, medtem ko nižji rezultat lahko spodbudi uporabo bolj konzervativne nastavitve ali izbiro manj zahtevnega potopa.

Rekreativnim potapljačem so na voljo enojni in večplinski načini (vključno z nitroxom in trimixom), CCR (rebreather z zaprtim krogom) in načini Gauge, med katerimi lahko izbirajo.

Vgrajen je triosni kompas in način Big Numbers, ki omogoča, da so kritični podatki, kot so NDL (omejitev brez dekompresije), čas in globina, berljivi v vseh pogojih z izbiro poenostavljenega zaslona in večjega besedila.

Lahko berljive osnovne informacije Izbira načina potopa

Funkcije Freedive vključujejo način Dynamic Apnea, s katerim lahko spremljate potope v bazenu trening. Potreba po gledanju na uro med potopom je zmanjšana, ker zvočna in haptična opozorila potapljača obveščajo o prilagojeni globini, intervalu, smeri, ciljni globini in nevtralni plovnosti.

Potapljači na dah lahko uporabijo tudi funkcijo Variometer za prejemanje zvočnih in taktičnih opozoril na podlagi hitrosti spusta ali dviga, grafikon hitrosti pa uporabniku omogoča beleženje hitrosti in pregled hitrosti spusta in dviga ter časa zadrževanja med potopom.

Na suhem potapljaški dnevnik potapljačem omogoča, da pregledajo svoje podatke, spremljajo opremo, si delajo zapiske in delijo podrobnosti prek Garmin Aplikacija za potapljanje. Površinski GPS lahko pomaga tudi pri sledenju vstopnih in izstopnih točk ter njihovem ogledu na zemljevidu.

Informacije o intervalih Dinamični scenariji apneje

Za površinsko uporabo Descent G2 vključuje Garminzbirka zdravja in dobrega počutja, trening in povezane funkcije. To vključuje stalno preverjanje srčnega utripa in spremenljivosti; koraki, kalorije, prehojena nadstropja; faze spanja; spremljanje stresa, hidracije in dihanja; in učinkovitost pljuč (pulzni oksimeter).

Funkcije segajo do trening vpoglede in načrte z uporabo vnaprej naloženih športnih aplikacij, kot so kolesarjenje, plavanje v odprtih vodah, moč trening in več; minute intenzivnosti sledi, največja poraba kisika, čas prilagajanja na toploto in nadmorsko višino ter čas okrevanja.

Ko je seznanjen z združljivim pametnim telefonom Apple ali Android, računalnik lahko prejema e-pošto, sporočila in opozorila ter zagotavlja statistiko zdravja in telesne pripravljenosti z uporabo Garmin Poveži aplikacijo. Druge funkcije vključujejo zaznavanje incidentov, pomoč, LiveTrack in Garmin Pay.

Garminov obstoječi potop Descentračunalnik ponudbo sestavljata uri G1 Solar in MK3 (od 1,000 £) ter X50i velikega formata (od 1,300 £), predstavljen novembra lani z zračno integracijo, sporočili o potopu na podlagi sonarja in pravokotnim zaslonom.

G2 je na voljo v črni ali paloma/shell roza barvi in ​​je združljiv s paščki QuickFit, tako da jih lahko potapljači preprosto zamenjajo. Poiščite več podrobnosti na spletnem mestu Garmin.

