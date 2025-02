Halcyon povezuje potapljače s Symbios Ecosystem

US manufacturer Halcyon has introduced its Symbios Ecosystem of wrist and Maska-mounted integrated dive-računalniki, to provide real-time data in diving modes ranging from multi-gas and open-circuit to fixed or integrated closed-circuit rebreather and sidemount.

Sistem vključuje "ultra-tanko in intuitivno" slušalko in enote Head-up Display (HUD), ki so namenjene brezhibni integraciji z rastočo paleto izdelkov Halcyon, kot tudi z napravami tretjih oseb, ki podpirajo Symbios.

Parametre je mogoče prilagoditi, podatke o funkcijah, kot so orientacija potapljača, ravni plina, oskrba s kisikom, položaj GPS, ravni baterije in drugo, pa so zasnovani tako, da jih je mogoče asimilirati na prvi pogled, pravi Halcyon, s ciljem zmanjšanja motenj tudi v najzahtevnejših potapljaških okoljih.

Ergonomska slušalka (Michael Westreicher)

Ergonomska slušalka je bila zasnovana tako, da se udobno prilega potapljačem vseh velikosti, pravi Halcyon, in uporablja tipke za odziv na otip, ki zagotavljajo preprosto uporabo tudi pri nošenju debelih rokavic.

Barvni zaslon slušalke je visoke ločljivosti in ponuja odlično vidljivost v vseh svetlobnih pogojih, v kombinaciji z minimalno porabo energije. Odseva svetlobo iz okolja in tako omogoča potapljačem, da jasno vidijo kritične informacije tudi na neposredni sončni svetlobi.

Slušalka, ki jo napaja polnilna litij-ionska baterija, naj bi zmanjšala vpliv na okolje, hkrati pa ponuja do 30 ur delovanja baterije.

Although the Symbios HUD is notably compact, it is claimed to provide 10 times the resolution of standard potapljaški računalniki to give a crystal-clear display.

Kompaktna enota HUD (Bori Benett)

S povezovanjem s širokim naborom naprav ekosistem Symbios omogoča deljenje podatkov v realnem času s sopotapljači prek funkcije Buddy Screen. Prav tako se integrira z rebreatherjem Halcyon Symbios in drugimi tehnologijami za prihodnost, da se zagotovi združljivost z razširljivimi sistemi, pravi proizvajalec.

The Halcyon app, driven by a community of divers sharing personal experiences, tips and profiles, enables fine-tuning of računalnik settings, management of gas libraries and the ability to simulate dives out of the water while exploring functionality.

Skupnost naj bi Halcyonu pomagala razviti vrsto inovativnih funkcij z rednimi posodobitvami vdelane programske opreme za ekosistem Symbios.

Neodsevni zaslon (Bori Benett)

Zaradi brezžične integracije z rebreatherjem Symbios in podpore za dodatne CCR je ekosistem Symbios dragocen za številne tehnične potapljače, pravi Halcyon. Podprti so tudi drugi izdelki Halcyon, kot je Tank-Pod, ki zagotavlja podatke o tlaku v rezervoarju in položaju trima v realnem času.

Brezžična tehnologija naj bi izolirala morebitno poškodovanje podatkov in minimizirala vrsto tveganj, povezanih z žičnimi povezavami, z dvojnimi ortogonalnimi antenami, ki odpravljajo črne pike, značilne za večino brezžičnih sistemov.

Sistem izpolnjuje vse zahteve glede elektromagnetne združljivosti in ima certifikat FCC in CE.

A comprehensive gas library and profile-setting ability allows users to push a pre-set collection of settings and gases to the računalnik with one click of the button, according to Halcyon. It is integrated with key dive metrics such as oxygen levels, scrubber temperatures and battery status.

Telefon Symbios Ecosystem je ocenjen na 910 evrov; Tank-Pod 305 evrov; HUD 1,035 evrov; slušalka + Tank-Pod 1,110 evrov; HUD + Tank-Pod 1,249 evrov; slušalka + HUD 1,940 evrov; in slušalko + HUD + Tank-Pod 2,235 eur, vse cene so brez DDV. Za več informacij obiščite Halcyonovo spletno mesto.

Tudi na Divernetu: HALCYON REBRENDIRA: 'NOV VIDEZ, NOVA AVANTURA'