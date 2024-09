'Devastated': Go Dive ugasne počasi

Trgovina Go Dive Scuba Store v Derbyju se po 32 letih zapira zaradi težkih trgovalnih pogojev – vendar načrtuje, da bo v naslednjem mesecu poskušala razprodati opremo po znižani ceni in spoštovati obstoječe dejavnosti usposabljanja in servisiranja, preden bo dokončno zaprla svoja vrata.

Inštruktor potapljanja Mark Hudson je leta 1992 ustanovil Go Dive v središču Derbyja, da bi podprl že ustanovljeno šolo za usposabljanje PADI.

Podjetje je večkrat preselilo lokacijo in se leta 2008 naselilo v svojem trenutnem prostornem razstavnem prostoru na Nottingham Roadu in se kot ena največjih potapljaških trgovin v Združenem kraljestvu redno pojavlja med Potapljač Nagrajuje maloprodajne zmagovalce. Povezan je tudi z aktivnim potapljaškim klubom.

Leta 2018 je bilo ustanovljeno novo partnerstvo med Mark & ​​Alison James in vodjo trgovine Jamesom Parsonsom, ki se je podjetju pridružil leta 2003, ko sta prevzela lastništvo in vodenje trgovine, spletne prodaje in usposabljanja. Zakonca James sta tudi direktorja komercialnih potapljaških podjetij MSDS Marine in dediščina MSDS.

"Uničeni smo, da je prišlo do tega," so lastniki povedali o zaprtju v obrazložitvi na spletni strani Go Dive. Odločili so se, da bodo od danes do 6. oktobra izvajali zaključno akcijo, pri čemer so kupce prosili, da s kodo GODIVE40 pridobijo 40 % popust na izdelke.

Upajo tudi, da bodo dokončali že rezervirane tečaje in servisirali opremo ter bodo še naprej zagotavljali polnjenja zraka, čeprav so stranke opozorjene, naj preverijo delovni čas.

"Potapljanje v Združenem kraljestvu se je spremenilo"

"Go Dive je del potapljaške scene v Združenem kraljestvu že več kot 30 let, vendar je preprosto postalo nevzdržno, da nadaljujemo," pravijo lastniki. »Potapljanje v Združenem kraljestvu se je v tem času precej spremenilo in bili smo tam za vzpone in padce ... razumemo, da je to drag hobi v času, ko ljudje nimajo razpoložljivega dohodka ali razkošja časa, da bi se mu posvetili ... ”

»Brexit in nato Covid sta povzročila veliko izgubo ne le prihodkov, ampak tudi strank, pri čemer se ljudje niso vrnili k potapljanju niti po koncu zapor.

»Kmalu po Covidu je vojna v Ukrajini povzročila krizo življenjskih stroškov in velike račune za energijo, kar je imelo vse uničujoče posledice. Dolgo časa smo orali in podpirali posel, a žal ne more trajati večno.

»Facebook Marketplace in eBay imata nedvomno vlogo, vendar je imela stopnja, s katero so ljudje prenehali kupovati novo opremo, velik vpliv na nas. Videli smo, da je servisiranje rabljene opreme skokovito naraslo, vendar ta prihodek sam po sebi ni dovolj za vzdrževanje trgovine z veliko ponudbo opreme, ki jo potapljači lahko brskajo in preizkusijo.«

Ekipa Go Dive pravi, da je pomagala podpreti manjše potapljaške trgovine in kapitane potapljaških čolnov, in upa, da bodo potapljači iz Združenega kraljestva to počeli še naprej. »Če se ne morete napolniti z zrakom, se ne morete potapljati; če ne moreš dobiti potapljaškega čolna, potem je veliko težje priti do razbitine.

"Resnično bi radi spodbudili vse, da uporabljajo vašo lokalno potapljaško trgovino in se potapljajo s svojim lokalnim skiperjem, sicer, če ne bomo previdni, potapljanja v Združenem kraljestvu v prihodnosti ne bo."

