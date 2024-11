Halcyon spreminja blagovno znamko: 'Nov videz, nova avantura'

Proizvajalec potapljaške opreme Halcyon Dive Systems s sedežem na Floridi je napovedal korenito spremembo identitete svoje blagovne znamke z novim, več digitalni poglej.

»Od naših začetkov kot skupina strastnih potapljačev, ki so ustvarjali inovacije za učinkovitost med raziskovalnimi potopi, smo se razvili v blagovno znamko, ki stoji za izjemno kakovostjo, neusmiljenim raziskovanjem in svobodo zasledovanja vznemirljivih podvodnih dogodivščin,« pravi podjetje.

Nov videz

»Ta prenova blagovne znamke označuje novo poglavje, ki usklajuje našo vizualno identiteto z našim poslanstvom navdihovati, opremljati in opolnomočiti globalne potapljače.

"Z osvežitvijo našega logotipa in korporativne grafične podobe želimo ustvariti sodoben, a brezčasen videz, ki odraža naš pionirski duh in globoko povezanost s potapljaško skupnostjo."

Halcyon pravi, da njegov novi videz spremlja nabor tehnološko dovršenih izdelkov, ki naj bi bili izdani v prihodnjem letu, simbolizirajo predanost uspešnosti in "verovanje podjetja v transformativne izkušnje, ki jih prinaša potapljanje".

Logotip 'H' (Nicole Alarid)

Da bi dosegli nov videz, je obdobje korporativnega strmenja v popek vključevalo obsežno analizo prednosti, vrednot in identitete blagovne znamke, čemur je sledilo sodelovanje z distributerji, trgovci in strankami, da bi si zamislili prihodnost in izziv vključevanja nove generacije potapljačev.

Ključni besedi, ki ju je podjetje sprejelo, sta bili "Raziskovalec" in "Ustvarjalec": prva se ukvarja s spodbujanjem potapljačev, da se podajo dlje od poznanega, druga pa s poudarjanjem inovativnosti, izdelave, natančnega inženiringa in visoko zmogljive opreme.

Različni izdelki blagovnih znamk

Halcyon nato pravi, da je svoj novi videz zasnoval na podlagi izboljšane vizualne identitete, uporabniške izkušnje in sodelovanja skupnosti ter razširitve globalnega dosega z doslednim sporočanjem.

"Naš posodobljen logotip in vizualni slog sta zasnovana tako, da zajameta moč in eleganco izdelkov Halcyon, hkrati pa vzbujata občutek avanture," pravi podjetje. »Osvežen videz ohranja prepoznavnost znamke Halcyon, hkrati pa uvaja bolj dinamično, dostopno estetiko, ki odmeva pri potapljačih vseh ravni.

Popolnoma opremljena

»Posvečeni smo izboljšati uporabniško izkušnjo z izboljšano digitalni platforme, personalizirana podpora in pristop, usmerjen v skupnost. Načrtovane pobude vključujejo aplikacijo skupnosti Halcyon, programe zvestobe in izobraževalne vsebine za ustvarjanje prostorov za povezovanje potapljačev, učenje in deljenje svojih dogodivščin.”

Halcyon Dive Systems pravi, da bo njegova prenova blagovne znamke pomagala poenotiti njen glas v različnih regijah. »Krepimo naša partnerstva z distributerji, da zagotovimo, da je uporabniška izkušnja Halcyon dosledna in dostopna po vsem svetu, s poudarkom na naši vrednosti varnosti, inovativnosti in učinkovitosti.

»Vabimo potapljače po vsem svetu, da raziščejo naš novi videz, sodelujejo v naši rastoči skupnosti in se nam pridružijo, ko še naprej premikamo meje in na novo definiramo, kaj je mogoče v potapljanju. Skupaj smo se pripravljeni potopiti globlje in odkriti več.”

