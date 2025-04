Zdi se, da bo HEAD kupil Aqualung

Pogajanja naj bi se bližala koncu, da bi skupina HEAD kupila skupino Aqualung od družbe za upravljanje premoženja Barings.

Ameriško-avstrijski HEAD ima v lasti proizvajalca potapljaške opreme Mares in rEVO ter agencijo za usposabljanje SSI in številne druge znamke športne opreme.

Izvršni direktor podjetja Aqualung Michel Abaza in njegova ekipa naj bi ta teden gostila vodstvo HEAD in Mares v njihovi bazi Sophia Antipolis na jugu Francije in so se glede na vire iz industrije načeloma dogovorili o pogodbi.

Aqualung naj bi se še naprej boril s težavami z denarnim tokom, ki so vplivale na plačila dobaviteljem in omejevale razpoložljivost izdelkov in delov za stranke.

Razmere so povzročile pritisk na osebje, ki trdi, da zaporedni prevzemi s strani Montaguja in Baringsa v zadnjih devetih letih niso prinesli denarnih vložkov, ki so bili potrebni za rast podjetja v težavah.

"Dolgo časa smo se borili in HEAD lahko odpravi veliko teh težav," je povedal zaposleni v Aqualungu. Divernet. »Navdušeni smo, da bomo s HEAD-om imeli denar za plačilo inventarja.

"Prejšnji teden smo morali našim strankam povedati, da jim ne moremo dobaviti veliko artiklov, saj nimamo denarja za plačilo dobaviteljev. Številne stranke so zaradi tega precej jezne, zato upajmo, da se bo to zdaj ustavilo in se bomo lahko vrnili k zaščiti naših strank."

Izvor podjetja

Aqualung je najstarejše proizvodno ime, povezano s potapljanjem, ki odraža revolucionarno podvodno dihalno opremo, ki sta jo razvila francoska potapljača Jacques-Yves Cousteau in Emile Gagnan v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. HEAD je lastni razvoj temeljil na inovativnem dizajnu smuči iz kovinskega kompozita, s katerim je leta 1940 nastal kot podjetje za zimsko-športno opremo.

Družba zasebnega kapitala Montagu je leta 2016 kupila Aqualung od Air Liquide in Barings je postal del posojilne skupine, ustanovljene za zagotavljanje finančne podpore zadolženemu proizvajalcu.

Toda do leta 2022 je francosko sodišče Aqualungu dalo rok, da reši svoje nenehne operativne in finančne težave. Barings je prevzel lastništvo proti koncu leta 2023, kot so poročali na Divernet, z obljubami o "pomembnem razvoju kapitala", ki bo omogočil ambiciozen projekt širitve Horizon 2027 podjetja.

Po njegovih besedah ​​bi to vlilo nov zagon prodaji, vendar razmeram ni pomagalo neenakomerno okrevanje celotnega trga opreme za potapljanje po pandemiji Covida.

Načrti za prihodnost

Lansko leto je Aqualung zaprl svoje obrate v Kaliforniji in na Havajih, svojo distribucijsko pisarno v ZDA preselil na vzhodno obalo, zaprl italijansko tovarno Technisub in odpustil svoje US Divers in blagovne znamke Stohlquist. Pričakovali so, da bo Barings svojo naložbo povrnil s prodajo podjetja.

Ni še znano, ali bodo Aqualung, njegove hčerinske blagovne znamke Apeks, oddelek za kopalke Aquasphere in njegov vojaški in profesionalni oddelek nadaljevali neodvisno ali bodo predmet programa prestrukturiranja znotraj HEAD. Obe skupini se še nista odzvali na zahtevo po dodatnih informacijah, vendar se uradna objava posla pričakuje kmalu.

