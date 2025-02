Wetsuit Wash za osvežitev neoprena

Slana voda počasi razgrajuje mokre obleke, suhe obleke in kopalke, zbledi barve, zmanjša odpornost materiala in nastajajo vonjave po plesni in plesni. Tudi morje ni edina grožnja neoprenski dišavi, kot se potapljači zavedajo.

Britanski proizvajalec rešitev za naknadno nego Grangers pravi, da je ustvaril okolju prijazno rešitev, imenovano Wetsuit Wash, za odstranjevanje madežev in vonjav iz neoprenskih in podobnih predmetov ter njihovo ohranjanje svežine in vzdržljivosti.

Ko vlijete pokrovček Wetsuit Wash v 8-10 litrov vode, izdelek namočite 30 minut, preden ga sperete in pustite, da se posuši.

Grangers pravi, da je Wetsuit Wash bluesign odobreno, ki označuje standard, ki namesto osredotočanja na testiranje končnega izdelka analizira vsak element od surovin do kemičnih komponent, preden se proizvodnja sploh začne. »Ta akreditacija pomeni, da ste lahko prepričani, da so Grangerjevi izdelki čistejši, varnejši in okolju prijaznejši,« pravi proizvajalec.

Njegovi zabojniki so izdelani iz 100-odstotno recikliranih materialov za enkratno uporabo, kot so plastične steklenice za pijačo, ki se običajno odlagajo na odlagališčih, pravi Grangers, in za njihovo proizvodnjo naj bi porabili 60 % manj energije.

Grangers, ki posluje od leta 1937, pravi, da je pred kratkim sklenil triletno partnerstvo s Royal National Lifeboat Institution (RNLI), da zagotovi zaščito kompleta za posadke rešilnih čolnov v vseh vremenskih razmerah.

Grangerjeva Cena Wetsuit Wash je 9.95 £ za 500 ml steklenico.

