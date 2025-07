10 najboljših potapljaških računalnikov pod 500 £/650 $ v letu 2025

Potapljaški računalniki so se iz ekstravagantno cenovnih in okornih naprav razvili v elegantne, inteligentne spremljevalce, ki na novo opredeljujejo varnost in udobje pod vodo. Zgodnji modeli, ki izvirajo iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, so bili pogosto nezanesljivi in nenatančni, poleg tega pa so bili, no, precej veliki. Premotamo naprej v leto 1980 in današnje potapljaški računalniki zagotavljajo vsaj informacije o globini v realnem času, stanju dekompresije, hitrosti dviga in mešanici plinov! Od tam naprej stvari postanejo le še bolj zapletene in vznemirljive, vse pa je na voljo na kompaktnih zaslonih, nameščenih na zapestju ... včasih v polni barvi.

Velja poudariti, da je ta seznam najboljših potapljaški računalniki Pod 500 funti nas uvršča na sam konec trga rekreativnega potapljanja. Večina proizvajalcev ima na voljo več modelov po tej ceni, zato smo poskušali pokriti ves razpon in izbrati najboljše iz vseh naborov v njihovih specializacijah. Vsi potapljaški računalniki na tem seznamu so cene pod 500 funtov/650 dolarjev, zato vam za duševni mir ni treba zapraviti celotnih denarnic. In čeprav zagotovo dobite duševni mir, koliko lahko dobite za svoj denar?

Suunto Zoop Novo – 235 £ / 300 $

Suunto Zoop Novo je klasična ura za začetnike. potapljaški računalnik ki si še naprej zasluži pohvale za svojo zanesljivost in enostavnost uporabe. Z osvetljenim zaslonom in vmesnikom z enim gumbom je idealen za nove potapljače ali kot preprosta rezerva za bolj izkušene. Naprava podpira mešanice Nitrox do 50 %, vključuje baterijo, ki jo lahko zamenja uporabnik, in lahko v pomnilnik shrani do 140 potopov.

Suunto Zoop Novo Potapljaški računalnik

Čeprav nima integracije z zrakom in povezave Bluetooth, ponuja izjemno zanesljivost in praktičen pristop k sledenju dekompresije. Dobite tudi jasen vizualni in zvočni indikator hitrosti dviga, kar je ključnega pomena za zmanjšanje možnosti za dekompresijsko bolezen. Ena od funkcij, ki jo rekreativni potapljači pogosto prezrejo, je način merilnika. Zaradi tega je Zoop Novo primeren za merjenje časa dna za tehnične potapljače.

Če iščete preprosto in neprebojno napravo, ne da bi pri tem preveč zapravili, Zoop Novo ostaja eden najboljših kandidatov tudi v letu 2025.

Prednosti:

Uporabniku prijazno in neprebojno

Odlična vstopna cena

Načina nitrox in merilnik

Proti:

Brez Bluetooth ali integracije z omrežjem Wi-Fi

Zajeten v primerjavi z uro računalniki!

Viharnik sokol – 500 £ / 575 $

V redu, torej je to čisto na vrhu cenovnega razreda, vendar je Peregrine visokozmogljiv, polnobarvni potapljaški računalnik Zasnovan predvsem za rekreativne potapljače, ki si želijo jasnosti, moči in priložnosti za potapljanje v svetu tehnologije. Z 2.2-palčnim barvnim LCD-zaslonom, vibracijskimi opozorili, brezžičnim polnjenjem in več prilagodljivimi načini prikaza je intuitiven, a hkrati poln profesionalnih lastnosti, ki jih pričakujete od Shearwaterja.

Strigasti peregrin Potapljaški računalnik

Uporablja algoritem Bühlmann ZHL-16C z gradientnimi faktorji, kar omogoča napredno nastavitev konzervativnosti, kar je pri tej ceni redkost. Podprta sta zrak in nitrox do 100 %, pa tudi način nitrox s tremi plini. To ni za začetnike. potapljaški računalnik, vendar je idealen za vse, ki želijo preizkusiti tehnologijo za začetnike, ne da bi pri tem preveč zapravili. Potopi se beležijo s Shearwater Cloud prek Bluetootha. Ni kompasa ali integracije zraka, vendar je za večino potapljačev, ki niso tehnično podkovani, to sprejemljiva menjava.

Prednosti:

Briljanten zaslon in intuitiven vmesnik

Polnilna in z omogočeno Bluetooth povezavo

Tehnološko napreden algoritem za rekreativno uporabo

Proti:

Brez kompasa ali integracije zraka

Precej neroden za rekreativno uporabo

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 £ / 549 $ ali 499 £ / 649 $

Pametna ura, ki ponoči služi kot potapljaški računalnik, ali je obratno? Možnosti Descent G1 združujejo GPS, beleženje potopov in funkcije za več športov v enem trpežnem paketu. Zgrajen za akcijo, Garmin Descent G1 beleži globino, čas, dekompresijsko stanje in površinske intervale, poleg tega pa služi tudi kot vaš vsakodnevni sledilnik telesne pripravljenosti.

Garmin Dober G1 Potapljaški računalnik

Oba modela podpirata načine Air, Nitrox, Gauge, Apnea in CCR. Življenjska doba baterije se pri standardnem G25 v potapljaškem načinu podaljša na več kot 1 ur, z nadgradnjo na model Solar pa jo je mogoče še močno podaljšati. Zaslon je preprost enobarvni in ni po okusu vsakogar, če pa ste dovolj stari, da cenite »retro Casio« videz, potem med potapljanjem dobite tudi bonus »načina velikih številk«. Čeprav ni vedno najlažji za uporabo, je vsestranskost Descent G1 neprekosljiva za manj kot 500 funtov.

Prednosti:

Kombinacija fitnesa + potapljanja + pametne ure

Povezljivost GPS in Bluetooth

Odlično za potovanja in sledenje površini

Proti:

Majhen, enobarvni zaslon

Brez integracije zraka

Suunto D5 – 455 £ / 649 $

Še ena ročna ura potapljaški računalnikSuunto D5 briše mejo med dodatkom za življenjski slog in resnim potapljaškim orodjem. Barvni zaslon je oster, berljiv na sončni svetlobi in prilagodljiv. Pod vodo D5 podpira načine Air, Nitrox, Gauge in Freedive, vključno z možnostjo preklapljanja med plini med potopi. Po potopu se brezžično sinhronizira s telefonom prek aplikacije Suunto in beleži lokacijo (čeprav je treba opozoriti, da aplikacija beleži lokacijo telefona in ne lokacije D5).

Suunto G5 Potapljaški računalnik

Čeprav je integracija z zrakom opcijska prek oddajnika (naprodaj ločeno), naprava udobno pristane v okviru proračuna tudi brez njega. Polnilna baterija zdrži od šest do dvanajst potopov na polnjenje. Zaradi elegantne zasnove jo lahko po potopu nosite na večerjo.

Prednosti:

Barvna oblika ročne ure

Sinhronizacija aplikacij in polnjenje

Eleganten in prijazen za potovanja

Proti:

Oddajnik skoraj podvoji stroške integracije zraka

Krajša življenjska doba baterije kot pri enostavnejših modelih

Oceanic Veo 4.0 – 360 £ / 380 $

Veo 4.0 združuje elegantno estetiko z resno pametjo. Z visokokontrastnim zaslonom in sinhronizacijo prek Bluetootha podpira tudi dva algoritma – DSAT in Pelagic Z+ – kar vam omogoča, da profile uskladite s svojim potapljaškim partnerjem ali inštruktorjem. Dve mešanici plinov do 100 % kisika ga naredita idealnega za potapljače z nitroxom in celo za blage potapljače.

Oceanic VEO 4

Podatke lahko beležite in posodabljate vdelano programsko opremo prek aplikacije DiverLog+, baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik, pa zadostuje za 200–300 potopov. Čeprav to potapljaški računalnik Ne ponuja integracije zraka ali kompasa, je neverjetno prilagodljiv za potapljače na več ravneh.

Prednosti:

Prilagodljivost dvojnega algoritma

Podpora za aplikacije in menjava plina

Tanek za namensko namestitev na zapestje računalnik

Proti:

Brez integracije zraka ali kompasa

Vmesnik se uči nekaj trenutkov

Cressi Leonardo 2.0 – 210 £ / 260 $

Preprosto, cenovno ugodno in učinkovito. Cressi Leonardo je idealen potapljaški računalnik za potapljače, ki cenijo praktičnost pred funkcijami. Segmentirani LCD-zaslon od roba do roba je jasen in berljiv ter ima osvetlitev ozadja. Pod vodo Leonardo podpira način Air, Nitrox (do 50 %) in Gauge, hkrati pa omogoča tudi opcijski globoki postanek za dodatno varnost.

Cressi Leonardo 2 Potapljaški računalnik

Cressi uporablja spremenjen algoritem RGBM, ki ga je mogoče prilagoditi za 'varnostni faktor'. Ima tudi jasne vizualne in zvočne alarme. Kot večina naprav začetnega razreda potapljaški računalniki Dandanes ima Leonardo vmesnik z enim gumbom in preprost dnevnik potopov. Ni Bluetootha, GPS-a ali kompasa, vendar tega v tem cenovnem razredu ne bi pričakovali. računalnik Preprosto blesti kot vzdržljiva in enostavna delovna naprava za nove potapljače ali kot rezervna enota.

Prednosti:

Neverjetno preprost vmesnik

Odlična jasnost zaslona

Odlična cena

Proti:

Brez brezžičnih funkcij

Omejen nabor funkcij

Aqualung i330R – 308 £ / 399 $

i330R ponuja enega najboljših zaslonov v tem cenovnem razredu: svetel, barvni TFT zaslon, ki ostane viden v vseh pogojih. V vodi podpira štiri načine: zrak, nitrox, merilnik in prosto potapljanje. Med potopom lahko preklapljate tudi med tremi plinskimi mešanicami. i330R se polni prek USB-ja in ponuja sinhronizacijo prek Bluetootha z aplikacijo Aqualung DiverLog+.

Aqualung i330R Potapljaški računalnik

Z robustno in praktično konstrukcijo je priljubljen med potapljači v hladni vodi in nočnimi potapljači, ki cenijo jasno sliko. Ni integracije zraka ali digitalni kompas, vendar ima več funkcij kot mnogi konkurenti. Ima tudi tisto, kar menimo, da je najboljši pašček na seznamu, o čemer se ne govori dovolj!

Prednosti:

Oster, barvni zaslon

Polnilna in z omogočeno Bluetooth povezavo

Zmogljiv za več vrst plina

Proti:

Brez kompasa ali integracije zraka

Manj elegantni kot modeli v slogu ur

Mares Puck 4 – 240 £ / 350 $

Mares Puck 4 je najnovejši razvoj priljubljene serije Puck, ki ohranja preprostost z enim gumbom, vendar dodaja eleganten, visokokontrastni matrični zaslon in posodobljeno notranjo tehnologijo. Puck 4 podpira načine Air, Nitrox (do 99 %) in Gauge, z možnostjo globokih postankov in preklapljanjem med več plini.

Mares Puck 4 Potapljaški računalnik

Novost pri Pucku 4 je povezljivost Bluetooth, ki omogoča sinhronizacijo potopov prek aplikacije Mares, zato se vam ni več treba ukvarjati s kabli. Razporeditev je čista, enostavna za branje tudi v slabih svetlobnih pogojih in izdelana za dolgo življenjsko dobo. Baterija, ki jo lahko uporabnik zamenja, ima tudi solidno življenjsko dobo 100 potopov. In čeprav ni modna izjava, je to solidno, funkcionalno in zanesljivo potapljaško orodje, ki ga je v tem cenovnem razredu težko prekositi.

Prednosti:

Sinhronizacija dnevnika potopov prek Bluetootha

Dolga življenjska doba baterije (zamenljiva s strani uporabnika)

Preprosto, trpežno in učinkovito

Slabosti:

Brez integracije zraka ali kompasa

Ni najlepši od vseh

SEAC zaslon – 265 £ / 335 $

SEAC zaslon je sodoben in preprost potapljaški računalnik Zasnovan z mislijo na berljivost in preprostost. Njegov širok pravokotni LCD-zaslon ponuja visokokontrastno postavitev, ki omogoča hiter pregled podatkov o potopu. Ima tudi osvetlitev od zadaj, kar je uporabno pri slabi vidljivosti ali nočnem potapljanju. Poleg tega je osvežujoče modernega videza. računalnikKo se enkrat potopite v vodo, zaslon podpira način Air, Nitrox (do 99 %) in Gauge ter vključuje vizualne in zvočne alarme za globino, hitrost dviga in dekompresijske postanke.

SEAC zaslon Potapljaški računalnik

Tukaj ne boste našli integracije z zrakom ali Bluetootha, vendar je baterija, ki jo lahko uporabnik zamenja, lep dodatek in zagotavlja do tri leta uporabe za povprečnega potapljača. Vmesnik se upravlja z dvema sprednjima gumboma, kar omogoča enostavno upravljanje, tudi če nosite debele rokavice v hladni vodi.

Prednosti:

Velik, izjemno jasen zaslon

Dobro zasnovano za potapljače v hladni vodi

Enostaven za uporabo vmesnik

Proti:

Brez aplikacije ali brezžične povezave

Namenski USB kabel ni priložen

Scubapro Aladin A2 – 400 £ / 480 $

Scubapro Aladin A2, zasnovana za potapljače, ki si želijo kompaktne zmogljivosti, združuje resne funkcije v poenostavljeni obliki ročne ure. Podpira potapljanje, merilnik, apnejo, trimix, stransko montažo in CCR, zaradi česar je neverjetno vsestranska. Matrični zaslon s polno piko je jasen in jasen, uporabniški vmesnik pa je intuitiven, ko se seznanite z razporeditvijo.

Scubapro Aladin A2 Potapljaški računalnik

Vključuje 3D-kompenzacijo nagiba digitalni kompas, kar je v tem cenovnem razredu redkost, in čeprav je integracija z zrakom mogoča, zahteva opcijski oddajnik. Ko že govorimo o integraciji, je združljiv tudi s pasom Scubapro HRM za odčitavanje srčnega utripa in temperature kože. A2 ima tudi Bluetooth za enostavno sinhronizacijo s Scubaprojevo aplikacijo LogTRAK. Tehnični potapljači si morda želijo več prilagoditev, toda za resne rekreativne in športne potapljače je Aladin A2 idealna izbira.

Prednosti:

Vgrajen kompas in povezljivost Bluetooth

Več načinov potapljanja in potapljanja na prostem

Elegantna in kompaktna oblika ročne ure

Proti:

Za dodatno integracijo je potrebnih več oddajnikov

Strmejša krivulja učenja za nove uporabnike

Povzetek – Izstopajoče izbire

Najboljše na splošno Potapljaški računalnikScubapro Aladin A2 – poln potapljaških funkcij za soliden proračun

Najboljša vrednost Potapljaški računalnikMares Puck Pro – robusten, preprost in primeren za učence

Najbolj Potapljaški računalnik za izkušenega potapljača: Viharnik sokol – barvni, dobro razporejen zaslon in tehnološko kakovostna jasnost

Najboljši križanec Potapljaški računalnik: Garmin Descent G1/G1 Solar – sreča pametno uro potapljaški računalnik, pristna vsakodnevna oblačila z odlično potapljaško funkcionalnostjo

Zaključek o potapljaških računalnikih

Vaša rutina za potapljaški računalnik bi moral odražati vaš potapljaški slog, ne le vaš proračun. Ne glede na to, ali želite preprosto in zanesljivo možnost, sodobno tehnologijo z vsemi dodatki ali napravo za vsakodnevno nošenje, deset zgornjih modelov zagotavlja zanesljivo varnost in funkcionalnost, ne da bi pri tem presegli 500 funtov.

Seveda, potapljaški računalniki Ne nadzorujejo potopa namesto vas, ampak vam preprosto podajo dejstva. Tudi kot rekreativni potapljač so orodje, zato bi morali že razumeti osnove tlaka, vzgona in dekompresije, da bi jih kar najbolje izkoristili. Ko osvojite osnove navodil, lahko nastavite svojo mešanico Nitrox, se potapljate v grebene ali se z zaupanjem in svojo močjo premikate okoli razbitin. potapljaški računalnik bo sledil namesto vas.

In ne pozabite ... če se ga še niste naučili uporabljati, vaš potapljaški računalnik res ni prav nič uporaben, še posebej, ko pridejo v poštev tisti informativni alarmi in utripajoče številke. Vedno preberite priročnik in si na hitro osvežite znanje, če ga že nekaj časa niste uporabljali.

Pogosta vprašanja – Nakup potapljaškega računalnika pod 500 £

1. Ali potrebujem Bluetooth na svojem potapljaški računalnik Ali je USB v redu?

Bluetooth ponuja brezžično sinhronizacijo s telefoni, kar je izjemno priročno. Vendar pa tudi sinhronizacija prek USB-ja deluje brezhibno in skoraj vedno prihrani stroške.

2. Ali se integracija zraka splača?

Priklop na jeklenko omogoča prikaz tlaka plina v realnem času, kar je še posebej odlično za tehnične potope. Za rekreativne potapljače pa je konzolni SPG običajno več kot zadosten.

3. Kako pomemben je tip algoritma (npr. Bühlmann proti DSAT)?

Vprašanje za milijon dolarjev. Konzervativni modeli (kot je DSAT) grešijo v smeri varnosti, tj. krajših NDL in manj globokega časa pri ponovnih potopih. Bühlmannovi in prilagodljivi algoritmi (Buhlmann GF) običajno ponujajo daljše NDL na osnovi in vam omogočajo, da od tam naprej prilagodite konzervativnost. Izbira je res odvisna od tega, kako liberalni ali previdni se želite potapljati in kakšno raven nadzora želite od svojega ... potapljaški računalnik.