Prodam 3 Rolexe s povezavami Giddings/Cousteau

Dve uri Rolex Submariner, ki trenutno pripadata podvodnemu kinematografu in producentu Alu Giddingsu in sta ga spremljali pri 12 od njegovih 17 spustov v Titanic, gredo v prodajo v prihodnjih tednih – tako kot še en Submariner, ki je pripadal družini Cousteau.

Sotheby's New York naj bi prodal Giddingsove podmorničarje v začetku decembra in zaradi njihovega izjemnega "rekorda podvodne izpostavljenosti" avkcijska hiša meni, da je par "verjetno najbolj pristnih orodnih ur, ki so se pojavile na dražbi".

V 40-letni karieri je Giddings, ki je zdaj star 87 let, postal štirikratni dobitnik nagrade emmy in posnel številne ikonične podvodne slike, vključno z nepozabnim posnetkom Titaniclok.

Njegov 'Red' Submariner iz leta 1680 iz leta 1976 je avtomatska ura kalibra 40 iz nerjavečega jekla 1570 mm s črno številčnico in zadnjim delom ohišja z navojem, vgraviranim 'Al Giddings'. Ocenjena je globina do 200 m.

Rdeča podmornica Ala Giddingsa (Sotheby's)

Ameriški potapljač je bil znan po razvoju lastnih inovativnih kamer, razsvetljave in optičnih sistemov, sodelovanju z National Geographicom, BBC in raziskovalci oceanov, kot je npr. Titanic odkritelj Robert Ballard. Povpraševanje velikih hollywoodskih studiev je pomenilo, da so ga povezali tudi s filmi o Jamesu Bondu Samo za tvoje oči in Never Say Never Again in klasike v režiji Jamesa Camerona, kot je npr Globina, brezno in Titanic.

Stoji na podmornici Alvin, ki se je leta 1986 potopila v Titanik (Sotheby's)

Giddings med misijo na Titaniku, oblečen v Rolex Red Submariner (Sotheby's) Snemanje iz helikopterja (Sotheby's)

Sotheby's pravi, da fotografije Giddingsa prikazujejo, kako nosi uro »na snemanju s Seanom Conneryjem in Kim Bassinger, ko uči Jamesa Camerona, kako komunicirati pod vodo, plezati iz ALVINA, podmornice, s katero so odkrili Titanic, in visi iz helikopterja s kamero v roki.«

Bil je tudi na njegovem zapestju med snemanjem dokumentarca IMAX Titanik: Zaklad globin leta 1992, kar je pripeljalo do njegovega dela s Cameronom.

»Potrebno je bilo imeti ustrezno potapljaško uro in ta ura se je izkazala brezhibno vsa ta leta,« je dejal Giddings, »tako pod vodo v okoljih z različnimi pritiski kot v različnih podvodnih napravah: na Titanic, na Andrea Doria, brodolomci lagune Truk, atol Bikini, severni tečaj, Antarktika. Konkurence res ni bilo; bilo je preprosto najboljše.”

Zlati Rolex

Zlati Rolex Submariner Ala Giddingsa iz leta 1984 (Sotheby's)

Druga Giddingsova ura, ki je naprodaj, je Submariner 1680/8 "Nipple Dial", Rolex iz 18-karatnega rumenega zlata z ujemajočo se zapestnico iz okoli leta 1984, ki je viden na zaslonu v Titanic.

T Walker Lloyd, potapljač, ki je delal za Rolex, je bil Giddingsov prijatelj in ga je vprašal, ali bi lahko znamka uporabila nekaj njegovih fotografij dr. Sylvie Earle za promocijsko kampanjo, ko je postala Rolexova ambasadorka. Giddings je več let dokumentiral delo morskega biologa in oceanografa.

Ko je Lloyd kasneje Giddingsa vprašal, kaj mu Rolex dolguje za slike, je odgovoril, da z veseljem podpira Earle in njeno delo. "Minil je približno mesec dni in po pošti je prispela škatla z napisom: 'Uživajte, T Walker Lloyd'," je dejal Giddings. »In bil je ta zlati Rolex. Bila sem v šoku. Mislim, da so bili takrat 10,000 dolarjev!«

Giddings je uro nosil redko, a leta 1997, ko je delal kot koproducent in direktor podvodne fotografije na Titanic, je ustregel, ko je Cameron menil, da bi bil zlati Rolex primeren na zapestju igralca Billa Paxtona v vlogi direktorja potapljanja Brocka Lovetta.

Nekaj ​​mesecev kasneje se je Giddings začel spraševati, kaj se je zgodilo z njegovo uro in poklical Cameronovo pisarno. "In teden ali dva pozneje je prišel po pošti z zahvalnim pismom od Foxa," je dejal.

Obe uri se prodajata z izborom podpisanih spominkov, vključno s filmskimi plakati, fotografskimi natisi Titanic, DVD in knjiga. Ocena za Red Submariner je 20,000–40,000 ameriških dolarjev (15,400–30,800 funtov), ​​za zlatega Rolexa pa 30,000–60,000 dolarjev (23,000–45,900 funtov). Dva gresta pod kladivo 6. decembra v Sotheby's “Pomembne ure” prodaja.

Podmorničar Cousteau

Ta Rolex Submariner je nekoč pripadal Philippu Cousteauju (avkcijska galerija v Dallasu)

Preden gredo ure Giddings v prodajo, je na drugi strani ZDA v Teksasu videti, da bo zanimanje vzbudil tudi Rolex Sea-Dweller Submariner iz leta 1665, ki je pripadal pokojnemu sinu Jacquesa Cousteauja, Philippu Cousteauju. To ni samo zato, ker je bil lastnik sam slaven potapljač, temveč zato, ker je njegov oče sodeloval pri oblikovanju Submarinerja.

Philippe Cousteau je bil, tako kot Giddings, kinematograf med svojimi številnimi drugimi dosežki in specializiran za okoljska vprašanja. Umrl je leta 1979 v starosti 38 let, ko je njegov leteči čoln strmoglavil v reko Tejo na Portugalskem.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Ura z oceno 610 m je bila prvotno v lasti Cousteauja, od leta 1973 pa je v lasti sedanjega lastnika, ki jo je prejel kot darilo ob globokem potopu v Sredozemskem morju.

Znan je kot model z "dvojno rdečo črto" zaradi roza odtenka, ki izhaja iz dejstva, da prvi modeli niso bili natisnjeni z belim ozadjem. Šele kasneje so jih dvojno potiskali, da je rdeča izstopala. Glede na to, da gre za zgodnji model, ima ura majhen ventil za sprostitev helija.

Dražbena galerija Dallas je postavil oceno 50,000–75,000 USD (38,500–57,400 GBP) za uro, ko bo naprodaj 12. novembra. Leta 2014 so Rolex Sea-Dweller, ki je pripadal Philippu Cousteauju, prodali v New Yorku za 183,750 dolarjev.

