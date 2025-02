Avstralska turneja Ocean Film Festival 2025 se začne marca

at

at 10: 11 am

O Svetovna turneja Ocean Film Festival se vrača leta 2025 in praznuje 12 neverjetnih let navdihovanja, izobraževanja in varovanja naših oceanov. Ta vsakoletni dogodek, ki se je dotaknil življenj v 14 državah, bo z marcem obiskal Avstralijo in občinstvu po vsej državi predstavil osupljivo lepoto podvodnega sveta.

Ocean Film Festival je že več kot desetletje globalni svetilnik za ljubitelje oceanov, ki prikazuje čudovitost in moč morja skozi kuriran izbor filmov nadarjenih neodvisnih filmskih ustvarjalcev z vsega sveta. Letošnja avstralska turneja obljublja, da bo občinstvo očarala z a triurni program dih jemajočih podob in privlačnih zgodb, ki ponuja globok potop v srce naših oceanov in življenja tistih, ki jih cenijo.

"Letos smo še posebej navdušeni, da lahko predstavimo tri neverjetne avstralske filme," pravi Jemima Robinson, ustanovitelj svetovne turneje Ocean Film Festival. "Za avstralske filmske ustvarjalce je fantastičen dosežek, da njihovo delo slavijo poleg mednarodnih zgodb." Osupljivo “Bela skala” poudarja pogumna prizadevanja za ohranitev avstralskega Velikega južnega grebena s preoblikovanjem ekološke krize v trajnostne rešitve. Poetično in srčno “Boginja” ponuja odo podvodnemu svetu in vabi občinstvo, da se zaljubi v živahno morsko življenje. medtem, "Astronavt v oceanu" profile bodyboarder Shane Ackerman, čigar neustrašno lovljenje valov uteleša čisto veselje oceanske strasti.

Te avstralske zgodbe se pridružujejo navdihujočemu izboru z vsega sveta. Občinstvo bo priča transformativnemu potovanju havajskega fotografa in deskarja Mika Cootsa "Klic", odkrijte, kako deskanje liberijski mladini prinaša moč in upanje "Mi deskarji"sledite pretresljivemu popotovanju človeka po Aljaski "Odtisi na Katmaiju", in vas očara eterični podvodni balet, ujet v “Aquaballet”.

Svetovna turneja Ocean Film Festival je več kot le filmski dogodek; to je praznik modrega srca našega planeta. S svojo osupljivo kinematografijo in močnimi pripovedmi želi festival spodbuditi globljo povezavo z oceanom in spodbuditi občinstvo k ukrepanju za zaščito tega vitalnega ekosistema.

Vstopnice za avstralsko turnejo 2025 so že v prodaji! Ne glede na to, ali ste izkušen oceanski navdušenec, vikend deskar ali nekdo, ki se čudi skrivnostim globin, ta festival obljublja nepozabno kinematografsko potovanje.

Za vstopnice, prizorišča in celoten razpored turneje obiščite www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Pridružite se nam pri praznovanju 12 let pripovedovanja oceanskih zgodb in pridobite navdih za negovanje, zaščito in raziskovanje velike modrine.

Opisi filmov:

KLIC – HAVAJI ZDA: 12 minut

Avstralska turneja Ocean Film Festival 2025 se začne 5. marca

V bujni pokrajini Kauaija Mike Coots skozi ocean odkrije svoj klic. Naravno nadarjen deskar in fotograf z izjemno umetnostjo ujame dih jemajoči svet havajske deskarske kulture. Njegove fotografije spreminjajo lokalne prizore deskanja v močne vizualne zgodbe, ki razkrivajo globoko povezanost med človekom in morjem.

Trenutek, ki spremeni življenje, bo izzval vse, kar Mike ve, in ga prisilil, da si ponovno zamisli svoj odnos z oceanom. "Klic" je navdihujoče potovanje preobrazbe, ki prikazuje, kako se strast lahko razvije in premaga na videz nemogoče ovire.

MI DESKARI – FRANCIJA: 38 min

Nepričakovana kulturna izmenjava, postavljena v obalna mesta Liberije, spremeni življenja skozi univerzalni jezik deskanja. Skupina evropskih deskarjev prihaja z več kot le deskami – prinašajo upanje, povezanost in veselje skupnosti, lačni priložnosti in ozdravitve. Z ustanovitvijo deskarskega kluba in učenjem lokalnih otrok in najstnikov, kako jezditi valove, ti obiskovalci ustvarijo več kot le rekreacijski prostor – gradijo rešilno bilko opolnomočenja.

Dokumentarec sledi izjemnim zgodbam liberijske mladosti, ki ji odkritje deskanja dramatično spremeni življenje. Kar se začne kot preprosto športno udejstvovanje, postane globoko potovanje samoodkrivanja, duševne odpornosti in izgradnje skupnosti. Skozi ritem valov ti mladi ljudje najdejo namen, zaupanje in pot do ponovne zasnove svoje prihodnosti, kar dokazuje, da včasih najmočnejša humanitarna pomoč ni le preživetje, ampak ustvarjanje trenutkov čiste, transformativne radosti.

WHITE ROCK – AVSTRALIJA: 35 min

Avstralska turneja Ocean Film Festival 2025 se začne 6. marca

V azurnih vodah avstralskega Velikega južnega grebena se odvija uničujoča ekološka kriza, ko morski ježki zdesetkajo vitalne gozdove alg. Ta navdušujoč dokumentarec spremlja strastne morske naravovarstvenike in potapljače, ki se borijo proti invazivnim vrstam in spreminjajo okoljsko grožnjo v trajnostno rešitev.

Skozi osupljivo podvodno kinematografijo film razkriva, kako podnebne spremembe uničujejo morske ekosisteme. Potapljači ne le dokumentirajo uničenje, ampak tudi dajejo upanje z nabiranjem morskih ježkov in njihovo promocijo kot okusno kulinarično možnost, s čimer ustvarjajo inovativen pristop k ohranjanju morja.

ASTRONAVT V OCEANU – AVSTRALIJA: 8 min

Bodyboarding zahteva pionirski duh in neustrašno srce. Kjer se surfanje sonči s slavo in bogastvom, Shane Ackerman med jahanjem valov najde čisto svobodo. Shaneovo pravo življenje, ki je podnevi žerjavist v rudnikih, se odvije v tistih trenutkih, ko strmoglavi skozi oceanske valove, kar dokazuje, da strast presega finančno nagrado. Zanj je delo le sredstvo za dosego cilja – način financiranja trenutkov popolne osvoboditve, ki jih najde na svoji telesni deski.

ODTISI NA KATMAI – ALJASKA, ZDA: 22 min

Avstralska turneja Ocean Film Festival 2025 se začne 7. marca

Umetnik in filmski ustvarjalec Max Romey na pretresljivem potovanju odkrivanja sledi zbledelim sledom babičinih skicirk do divjih, oddaljenih plaž Katmaija na Aljaski. Romey se pridruži ekipi strokovnjakov za morske odpadke in odkrije nepričakovano pripoved o vplivu človeka – razkrije, kako ljudje puščajo globoke sledi na tej nedotaknjeni pokrajini, ne da bi kdaj fizično stopili na njene obale.

AQUABALLET – FRANCIJA : 5 min

Aquaballet je očarljiva podvodna predstava, kjer plesalka Marianne Aventurier svoje najgloblje strasti zlije v dih jemajoče umetniško popotovanje. Film, posnet v kristalnih vodah Francoske Polinezije skupaj z njenim partnerjem, fotografom Alexom Voyerjem, je poetičen ples z morskim življenjem, ki spreminja ocean v živi oder. Ob spremljavi srhljive glasbene kompozicije Stephanea Lopeza Aventurier ustvari eterično predstavo, ki slavi lepoto in milino podvodnih bitij, svoje življenjske sanje pa spremeni v osupljivo vizualno pesem.

BOGINJA – AVSTRALIJA: 8 min

Avstralska turneja Ocean Film Festival 2025 se začne 8. marca

V tem eteričnem kratkem filmu se odpre poetično ljubezensko pismo, ko se potapljač potopi globoko pod valove. Njegov glas, poln čudežnosti in nežnosti, pripoveduje odo njegovi »ljubezni« in tke živo tapiserijo podvodnega življenja.

Praznovanje lepote narave in vabilo, da se zaljubite v svet pod valovi, Boginja je poetično raziskovanje povezanosti, spoštovanja in globoke vezi med človeštvom in morjem.

Datumi in lokacije turneje:

AVSTRALSKO KAPITALSKO OBMOČJE

Canberra

Kraj: National Film & Sound Archives, McCoy Circuit, Acton

Torek, 4 marca 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Sreda, 5 marec 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Četrtek, 6 marec 2025: 7 – 00

NOVI JUŽNI WALES

Plaža Avalon

Kraj: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Petek, 14 marec 2025: 6 – 30

Plaža Avoca

Kraj: Avoca Beach Picture Theatre, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Četrtek, 13 marec 2025: 7 – 00

Brunswick Heads

Kraj: Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Četrtek, 6 marec 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Petek, 7 marec 2025: 7 – 00

Coffs Harbour

Kraj: Jetty Memorial Theatre, 337 Harbour Drive, Coffs Harbor

Sobota, 1. marec 2025: 7 – 00

Forster/Tuncurry

Kraj: Great Lakes Cinema 3, 108 Manning Street, Tuncurry

Petek, 14 marec 2025: 7 – 00

Newcastle Kotara

Kraj: Event Cinemas, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara

Sreda, 5 marec 2025: 7 – 00

mesto Sydney

Kraj: Event Cinemas, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Sreda, 19 marec 2025: 6 – 15 (Dodeljeni sedeži)

Sydney East

Kraj: Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick

Sreda, 12 marec 2025: 7 – 00

Severni Sydney

Kraj: Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Cremorne

Četrtek, 6 marec 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Petek, 7 marec 2025: 7 – 00

Wollongong

Kraj: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Četrtek, 20 marec 2025: 7 – 00

SEVERNO OBMOČJE

Darwin

Kraj: Ležalnik Cinema, Jervois Rd, Darwin

Torek, 17 junij 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Sreda, 18 junij 2025: 7 – 00

KRALJICA

Brisbane

Kraj: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, Nova kmetija

Sreda, 2 April 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Četrtek, 3. aprila 2025: 7 – 00 ● Petek, april 4 2025: 7 – 00 ● Sobota, 5 april 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Cairns

Kraj: Cairns Performing Arts Center, 9-11 Florence St, Cairns City

Sobota, 8. marec 2025: 7 – 00

Gold Coast

Kraj: Home of the Arts, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Torek, 18 marca 2025: 7 – 00

Noosa

Kraj: The J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Sreda, 12 marec 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Četrtek, 13 marec 2025: 7 – 00

Townsville

Kraj: Townsville Civic Theatre, 41 Boundary St, South Townsville

Četrtek, 13 marec 2025: 7 – 00

JUŽNA AVSTRALIJA

Adelaide

Kraj: The Capri Theatre, 141 Goodwood Rd, Goodwood

Sobota, 22. marec 2025: 7 – 00

Victor pristanišče

Kraj: Kino Victa, 37-41 Ocean St, Victor Harbour

Sobota, 21 junij 2025: 7 – 00

TASMANIJA

Hobart

Kraj: igralnica Wrest Point, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Četrtek, 27 marec 2025: 7 – 00

Launceston

Kraj: Star Theatre, 217b Invermay Rd, Invermay

Petek, 28 marec 2025: 7 – 00

VICTORIA

Geelong

Kraj: Village Cinemas, 194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

Sreda, 5 marec 2025: 6 – 30

Melbourne Astor

Kraj: Astor Theatre, 1 Chapel St, St Kilda

Petek, 7 marec 2025: 7 – 00

Melbourne RMIT Capitol

Kraj: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Melbourne

Četrtek, 6 marec 2025: 7 – 00

Rosebud

Kraj: Peninsula Cinemas, 30 Rosebud Parade, Rosebud

Sreda, 19 marec 2025: 7 – 00

Otok Phillip

Kraj: Berninneit Theatre, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Petek-nedelja, 11.–13. julij 2025: 6 – 30

Warrnambool

Kraj: Capitol Cinema, 54 Kepler St, Warrnambool

Četrtek, 27 marec 2025: 7 – 00

ZAHODNA AVSTRALIJA

Albany

Kraj: Zabaviščni center Albany, 2 Toll Pl, Albany

Petek, 21 marec 2025: 7 – 00

Broome

Kraj: Sun Pictures, Carnarvon St, Broome

Sobota, 15. marec 2025: 7 – 00

Bunbury

Kraj: Regionalni zabaviščni center Bunbury, 2 Blair St, Bunbury

Sreda, 19 marec 2025: 7 – 00

Geraldton

Kraj: Gledališče Queens Park, Cathedral Ave, Geraldton WA 6531

Sobota, 8. marec 2025: 7 – 00

Reka Margareta

Kraj: Margaret River HEART, 47 Wallcliffe Road, Margaret River

Četrtek, 20 marec 2025: 7 – 00

Perth

Kraj: Državni gledališki center WA, 174-176 William St, Perth

Sreda, 2 April 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Četrtek, 3. aprila 2025: 7 – 00 ● Petek, april 4 2025: 7 – 00 ● Sobota, 5 april 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm