Novo poglavje za HMAS Brisbane

Novo poglavje za HMAS Brisbane, potem ko ga je spremenil ciklon Alfred.



Znano avstralsko potapljaško mesto, HMAS Brisbane, je preoblikovalo močno valovanje ciklona Alfred, ki je odtrgal prednjo nadgradnjo razbitine. Zanimivo je, da del zdaj stoji popolnoma pokonci poleg glavnega trupa. Ta naključna poravnava je ustvarila dve različni strukturi, ki jih potapljači raziskujejo, skupaj z naravnim žlebom, ki ustvarja privlačno zatočišče za morsko življenje.



Ta dramatična rekonfiguracija ne le ohranja slavno preteklost nekdanje vojne ladje mornarice, ampak dodaja novo poglavje njeni zapuščini. Potapljači bodo zdaj izkusili vznemirjenje navigacije med glavno razbitino in njenim ločenim spremljevalcem ter odkrivali skrite kotičke in cvetoče habitate, ki so hitro postali zatočišče morske biotske raznovrstnosti. Novonastali žleb že privablja živahne jate rib in drugih morskih bitij ter ponuja živ eksponat odpornosti in lepote narave.

Novo poglavje za HMAS Brisbane 2



"Ciklon Alfred je dodal že tako vznemirljivo in radovedno pripoved HMAS Brisbane," je dejal Jonny iz Sunreefa. "Pravkar smo navdušeni nad močjo oceana in kolikšen del razbitine je bil prestavljen, to je res neverjetno in zdaj je ta vremenski dogodek ovekovečen v zgodbi te že znane razbitine."



Steve Hoseck, glavni nadzornik južnih morskih parkov, parkov Queensland in službe za divje živali, je dejal, da so nadzorniki čez vikend izvedli prvi pregled po ciklonu priljubljenega potapljaškega mesta, ki se nahaja ob Mooloolabi.



"Medtem ko je večina razbitine še vedno v odličnem stanju in se zdi, da Alfred nanjo ni vplival, je bil velik sprednji del ladje podvržen veliki preobrazbi," je dejal gospod Hoseck.



"Celoten del pod sprednjim lijakom se je ločil in bil premaknjen na levo stran ladje - to je neverjeten prikaz moči valov in vodnih tokov, ki so bili v igri med ciklonom."



G. Hoseck je dejal, da imajo redarji prednostno varovanje ločenih območij, da se lahko potapljanje nadaljuje čim prej.



»Ko bodo ta dela zaključena, bomo odprli lokacijo za vodene zunanje potope, ki jih vodita dva lokalna potapljaška operaterja.



»Naslednja prednostna naloga je popoln notranji pregled razbitine, da ocenimo, ali je potrebno dodatno delo, preden se oceni, da je vstop potapljača v razbitino varen.



"Ta notranja ocena je kompleksno delo, ki zahteva dobre razmere na morju in lahko traja več mesecev. Dostop bo v tem času omejen na vodene potope samo zaradi varnosti.



»Aprilska raziskava z več žarki nam bo pokazala poškodbe zunanjih površin in jo bomo primerjali s prejšnjimi raziskavami, da ugotovimo, ali je prišlo do nadaljnjega zvijanja ali zvijanja.



»Zavedamo se, kako pomembna je nekdanjaHMAS Brisbane spletno mesto je namenjeno lokalni potapljaški skupnosti in turistični industriji, zato se zavzemamo, da bo spletno mesto varno in ponovno odprto, da bodo lahko obiskovalci čim prej izkusili njegove nove ustvarjalne izraze.



"Prosimo, da se ljudje izogibajo spletnemu mestu, dokler ni ocenjeno kot varno."



"Ko je veljal za varnega, je bivšiHMAS Brisbane bo neverjeten potop z novimi preobrati in edinstvenimi perspektivami zahvaljujoč tropskemu ciklonu Alfred.”



Več informacij o Ex-HMAS Brisbane in ohranitveni park je na voljo na: nekdanji ohranitveni park HMAS Brisbane.