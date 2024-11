Aggressor Adventures doda nov načrt poti za čoln po Rdečem morju in Elba Reef

Egiptovski globoki jug je neokrnjen, nedotaknjen in oddaljen, in zdaj Agresorske pustolovščine je svoji floti dodal nov čoln, ki bo od marca 2025 dostopal do te neizkoriščene divjine, vključno s slavnim grebenom Elba.

Rdeče morje Aggressor V bo odplulo iz Port Berenice, objekta, ki ga upravlja egiptovska mornarica, približno 220 km južno od Port Ghaliba, od koder se večina jadrnic odpravi na safari v južnem Rdečem morju. Ta nova izhodiščna točka daleč južneje pomeni, da sta vroči točki Rocky Island in Zabargad veliko bližje, bolj oddaljene lokacije, kot je greben Elba, pa so na dosegu križarjenja.

Agresor Rdečega morja V

Red Sea Aggressor V je 40-metrsko plovilo z jeklenim trupom in nič manj kot petimi krovi. Sprejme lahko 26 gostov v 13 klimatiziranih kabinah in ima dva notranja salona, ​​dva bivalna prostora na prostem, teraso za sončenje na prostem, veliko restavracijo in masažno kad. Služita ji dva prostorna RIB-a z motorji s 85 KM.

Želva pozira fotografom

Ladja bo vodila dve različni poti – ena se bo peljala v Abu Galawa, Ras Banas, Zabargad in Rocky Island, na poti nazaj do pristanišča udarila v Habily Gaffar in Dangerous Reef, druga pa bo plula južneje, desno do meje s Sudanom, do grebena Elba, razbitina Levanzo in nato Abu Fandira na poti nazaj. Ti načrti potovanj se bodo zamenjali tedensko, kar pomeni, da lahko gostje ostanejo na ladji za dvotedensko potovanje in se odpravijo na dve različni poti.

Na poti grebena Elba bo v sezoni 2025 eden od dni, ko se bo plovilo vračalo proti severu, namenjen štirim raziskovalnim potopom. Gostje lahko podajo svoje povratne informacije o teh potopih na grebene na daljavo, štiri najboljša potapljaška mesta, za katera so glasovali, pa bodo imenovana in dodana načrtu poti za leto 2026.