Aggressor Adventures dodaja drugo desko v živo na Bahamih

Bahami bodo 2. maja 2025 dobili novo jadrnico svetovnega razreda, ko bo luksuzna ladja za 20 potnikov Bahamski agresor II križarjenja v Nassau.

Bahamski agresor II (prej BVI Aggressor) bo še naprej deloval iz Tortole, BVI, njeno zadnje potovanje pa bo od 15. do 22. marca 2025, preden bo odpotovala na Bahame. Za tiste, ki želijo izkusiti potapljanje na BVI; še ni prepozno za rezervacijo, preden odide.

Ta 33-metrska jahta s štirimi palubami je plavajoče letovišče, zasnovano po meri za potapljanje z masko, potapljanje in križarjenje po neokrnjenih grebenih jugozahodne Eleuthere, Little San Sal in Exuma Cays.

Mike Mesgleski poučuje a fotografija skupina v prostornem salonu

Poleg zakupov v Exuma Cays, Bahamas Aggressor II ponuja dogodivščine z morskimi psi Tiger Beach od aprila do julija (opomba: načrt poti Tiger Beach se bo začel leta 2026) z odhodom iz Freeporta, Grand Bahama.

»Kot navdušencu nad morskimi psi so Bahami ena mojih najljubših destinacij. Tiger Beach je eno redkih krajev na svetu, kjer lahko doživite vrhunski potop v plitvi vodi skupaj s tigrastimi morskimi psi,« pravi Wayne Brown, predsednik in izvršni direktor družbe Aggressor Adventures.

»V Exuma Cays lahko vidite različne morske pse, vključno z morskimi psi biki in kladivci, pa tudi izjemne razbitine in čudovite grebene. Z veseljem ponujamo našim gostom edinstvene potapljaške izkušnje v majhnih skupinah na dveh deskah na Bahamih – Bahamas Aggressor II za 20 potnikov in že dolgo uveljavljeni deski za 14 potnikov. Bahamski agresor"

Ena izmed udobnih kabin na ladji Bahamas Aggressor II

Zaradi velikega povpraševanja popotnikov na krovu bo Bahamas Aggressor še naprej deloval skupaj z Bahamas Aggressor II.

Čarterji Bahamas Aggressor II s sedmimi nočitvami potekajo od sobote do sobote in vključujejo lokalno navdahnjene obroke in prigrizke, ki jih pripravijo kuharski mojstri, 27-urno pozornost strokovnega osebja in do XNUMX priložnosti na teden za čudovito potapljanje z masko in potapljanjem. Z razkošno opremo na ladji lahko gostje uživajo v masažni kadi, prostrani sončni terasi, restavraciji, salonu na prostem, jutranji strežbi kave v sobi in desetih zasebnih kabinah z lastno kopalnico. Dva apartmaja z balkonom na zgornji etaži na Bahamas Aggressor II nudita panoramski pogled na karibske sončne vzhode in zahode.