Wayne B Brown iz Aggressor Adventures izda prvo knjigo

Zelo uspešen podjetnik Wayne B Brown je napovedal izid svoje prve knjige, Od krp do obogatitve: Kako definiram uspeh v poslu in življenju. Knjiga ponuja praktične poslovne nasvete in osebne anekdote iz avtorjeve kariere nekdanjega zdravnika letalskih sil in lastnika franšize Taco Bell na več lokacijah, do njegovega trenutnega podviga kot lastnika/izvršnega direktorja Agresorske pustolovščine, eden vodilnih svetovnih ponudnikov najemov luksuznih potapljaških jaht s petimi zvezdicami, rečnih križarjenj, plavajočih letovišč in znanih lodž.

Wayne B Brown je še vedno navdušen potapljač in podvodni fotograf

O knjigi

Povzetek iz predgovora: »Ta knjiga je zelo osebna pripoved o tem, kako opredeljujem uspeh, kaj me motivira k uspehu in zakaj. Čeprav bi si želel, da bi bil vodnik po korakih do zanesljivega uspeha, ni. Namesto tega gre za zbirko esejev, za katere upam, da bodo omogočili vpogled v to, kako so odločitve, ki sem jih sprejel v zasebnem in poslovnem življenju, pripomogle k temu, kar imenujem obogatitev. Ne predstavljam si, da bi to knjigo prebral naenkrat. Upam, da ga boste obdržali na mizi in ga boste posegli, ko boste imeli nekaj minut časa, in bi vam prav prišel nov pogled ali morda kakšna spodbuda.«

Od krp do obogatitve: Kako definiram uspeh v poslu in življenju

Knjiga na 210 straneh, Od krp do obogatitve: Kako definiram uspeh v poslu in življenju, vključuje povezavo s kodo QR do razdelka z bonusi, ki vključuje fotografije, videoposnetke in intervjuje z avtorjem Waynom B Brownom.

Omejene izdaje, podpisane in oštevilčene knjige s trdimi platnicami bodo na voljo neposredno pri avtorju. Del izkupička od prodaje izvodov s trdimi platnicami v omejeni izdaji bo namenjen Sea of ​​Change, neprofitni organizaciji, ki jo je ustanovil Wayne B Brown za podporo svetovnim naravovarstvenim in raziskovalnim pobudam. Mehka različica je na voljo pri izbranih knjigarnah. Mehke in digitalne različice so na voljo na Amazon.com

Dodatne informacije so na voljo tukaj.