Aggressor Signature Lodges se širi na Tajsko

at 10: 13 am

Potopite se v čudeže Tajske in prihranite 25 %, ko rezervirate bivanje v Aggressor Signature Lodges – Chiang Mai, Tajska; Najnovejša luksuzna koča Aggressor Adventures.

Gostje bodo uživali v spokojnosti, naravni lepoti in očarljivi kulturi province Chiang Mai v Aggressorjevi luksuzni hiši Thailand Signature Lodge, ki bo odprta 1. novembra 2025.

Obiski Tajske so se pričakuje, da se bo znatno povečalo letos, deloma zaradi priljubljenosti HBO-jeve dramske serije The White Lotus, katere tretja sezona je bila posneta v državi jugovzhodne Azije.

Z rezervacijo avanture Aggressor bo do 16 gostov raziskovalo tajsko kulturo in uživalo v ugodnostih in storitvah s petimi zvezdicami. Mirna posest s petimi hektarji vključuje glavno sprejemno dvorano, jedilnico, prostor za zabavo, osem klimatiziranih Luxury Hill Tribe koče, bazen in čudovita zemljišča. Vsaka pol-zunanja brunarica ima veliko zakonsko posteljo ali dve ločeni enojni postelji, dve zasebni kopalnici, dve masažni postelji na balkonu in čudovito tajsko pohištvo.

Vila Chiang Mai

Poti, ki trajajo sedem noči, od sobote do sobote, se vsak dan začnejo z okusnim zajtrkom, ki vas bo pripravil na vrsto dejavnosti. Med njimi boste obiskali lokalno zavetišče za slone, kjer se lahko sprehajate, hranite, okopate in igrate s temi čudovitimi bitji v njihovem naravnem okolju. Naravni park in muzej v bližini bosta razkrila, kako domačini izdelujejo svetovno znane papirnate izdelke iz vlaken slonjih iztrebkov. Spletno mesto Aggressor zdaj ponuja a nova stran z načrtom poti s podrobnim opisom in video posnetkom aktivnosti vsakega dne.

Opazovalci ptic bodo raziskovali naravoslovno pot Angka, katere dvignjena promenada se vije skozi deževni gozd, kjer živijo vrste, kot so zelenorepa sončna ptica, rdečevrata jerebica, snežnobrvna muharica in mnoge druge.

Raziskovali boste Wat Umong, spokojen, 700 let star gozdnat tempeljski kompleks, postavljen ob gorah, znan po nizu z umetninami obrobljenih tunelov in stolpov v obliki zvonov, imenovanih 'chedi'.

Klubska hiša je idealen kraj za sprostitev po celodnevnih avanturah

Drugi postanki vključujejo vrata Tha Phae, starodavni vhod v Chiang Mai, ki sega v 13.th stoletja ustanovitev; Doi Pui Mong Village, vasica na hribu znotraj bujnega nacionalnega parka in dom pripadnikov plemena Hmong; in Pha Chor, katerega visoke pečine so v tisočletjih izklesali reka, veter in dež, včasih pa ga imenujejo tudi manjša različica Velikega kanjona.

Uvodna posebna ponudba s 25 % popustom, ki je na voljo od 30. januarja 2025 do 31. marca 2025, velja za tedenska bivanja med 1. novembrom 2025 in 3. januarjem 2026.