All Star Tech Week v Rdečem morju

All Star Liveaboards marca 2025 na krovu svojega luksuznega plovila Scuba Scene v Rdečem morju izvaja specializirani Teden tehnologije, ki bo vseboval večino potopov v razponu globine od 45 m do 60 m.

Potapljaška mesta na itinerarju vključujejo razbitine ladij Aida in Numidia na otokih Brother. Thomasov kanjon v Tiranski ožini, kanjon Eel Garden pri Ras Mohammedu in razbitina Rosalie Moller blizu otoka Gubal.

Poleg potopov med 45 m in 55 m (za zračne potapljače s podaljšanim dosegom) in do 60 m (za normoksične potapljače) bo na voljo tudi nekaj dolgih potopov do 30 m (na nekaterih klasičnih razbitinah Rdečega morja, kot je Thistlegorm in tiste v Sha'ab Abu Nuhas), kot tudi dva ali tri nočne potope (odvisno od gibanja čolna in lokacij za nočni privez). Opomba: Načrt poti je odvisen od vremena in natančna mesta se lahko razlikujejo.

Ahmed Fadel bo vodil Tech Week na All Star Scuba Scene

Priporočena konfiguracija za teden je twinset z eno ali dvema stopnjama z povratnim plinskim zrakom ali normoksičnim trimiksom ter stopnjami s 50 % in 60 % ali 80 % O2. Na krovu so dobrodošli tudi potapljači na rebreather. Cena za apno je 30 $/kg.

Teden tehnike bo vodil direktor tečaja SDI in inštruktor TDI Advanced Trimix Ahmed Fadel. Ahmed se potaplja od leta 1993 in dela na živih deskah od leta 2000. Je avtor The Southern Red Sea Dive Guide in bogatega znanja o potapljanju v Egiptu na splošno in o tehničnem potapljanju.

All Star Scuba Scene je razkošna jadrnica, ki deluje v Rdečem morju od leta 2023 in je bila zelo cenjena zaradi svojih zmogljivosti, posadke in hrane. Prostorna potapljaška paluba lahko udobno sprejme do 22 tehničnih potapljačev z vso opremo ali 28 rekreativnih potapljačev.

Viseči z nazobčanimi morskimi psi v Rdečem morju

Na voljo sta dva zmogljiva in prostorna RIB-a, vsaka pa lahko udobno sprejme do osem tehnoloških potapljačev s svojimi stopnicami. Scuba Scene je opremljen tudi z vsemi mešalnimi orodji, vključno s črpalko za pospeševanje in trimix analizatorji.

Stroški tega posebnega tedna North and Brothers Tech Week, ki poteka od 17. do 24. marca 2025, znašajo 1,232 USD na osebo, kar vključuje namestitev, obroke, potapljanje in lokalne prevoze na dan prihoda in izkrcanja. Ne vključuje DDV (125 USD), piva/vina, potapljaških navodil, napitnine in potapljaškega zavarovanja (obvezno).

Kontakt: info@allstarliveaboards.com za več informacij ali obiščite spletna stran da potrdite svoje mesto na tem potovanju.