AMTECS začenja globalni program članstva, namenjen spodbujanju vključevanja skupnosti

AMTECS je lansiral globalni program članstva v potapljanju katerega cilj je podpirati okoljske pobude in prizadevanja za recikliranje ter spodbujati vključevanje skupnosti.

Chantelle Newman iz AMTECS je pojasnila: »Ustvarjanje globalnega potapljaškega članstva ni le ponujanje storitve – gre za izgradnjo skupnosti in spodbujanje globlje povezave z oceanom.«

Članarina znaša 6.99 USD na mesec – oziroma 75 USD letno – in za svoj denar boste prejemali najnovejše novice prek mesečnih glasil, posebne popuste na dogodke in partnerske izdelke, zgodnji dostop do projektov ohranjanja narave in prostovoljnih priložnosti, dostop do usposabljanj in spletnih seminarjev, priložnosti za mreženje in izobraževanje ter še veliko, veliko več.

Chantelle je nadaljevala: »Ko se pridružite našemu Premium članstvu, ne pridobite le ekskluzivnih ugodnosti; s tem oprijemljivo vplivate na naše okolje in podpirate naslednjo generacijo potapljačev.«

»To članstvo pomaga pri okoljskih pobudah, kot so sajenje dreves in obnova morja – kot so korale, morska trava in alge –, pa tudi pri recikliranju neoprenskih oblek in vključevanju skupnosti s čiščenjem plaž, štipendijami za bodoče potapljače in programi recikliranja opreme.«