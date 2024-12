Potapljači so nameravali prodati 448 starodavnih artefaktov

Dva potapljača, domnevno egipčanska državljana, naj bi nezakonito pobrala veliko število grških in rimskih zakladov v sredozemskem egiptovskem zalivu Aboukir, preden so ju prijeli in njune najdbe vrnili.

Po navedbah državnega notranjega ministrstva je izvlek potapljačev obsegal nič manj kot 448 artefaktov, sestavljenih iz 305 kovancev, 53 nedotaknjenih kipov in treh glav, 20 bronastih 'kosov' in 14 bronastih skodelic, 41 sekir in 12 sulic. Vsi predmeti segajo v antično dobo, med okoli 500 pr. n. št. in 400 n.

Fotografije predmetov, odstranjenih iz morske vode, so pokazale, da so močno oksidirani.

Eden od kipcev (Ministrstvo za notranje zadeve)

Ministrstvo za notranje zadeve je za enega od potapljačev opisalo, da že ima kazensko evidenco, v kateri je navedeno, da sta priznala namero trgovanja s predmeti. "Sproženi so bili pravni ukrepi," je dejal, ne da bi navedel kakršne koli podrobnosti, čeprav se zdi, da komentarji na njegovih straneh v družbenih omrežjih odražajo visoko stopnjo naklonjenosti v Egiptu do dveh potapljačev zaradi tega, kar je veljalo za njuno pobudo.

Kipi, sekire, noži in pravokotni kovanci (Ministrstvo za notranje zadeve)

Zaliv Aboukir leži blizu mesta Aleksandrija in je že desetletja predmet obsežnih arheoloških izkopavanj, ki jih vodi francoski potapljač Franck Goddio z Evropskega inštituta za podvodno arheologijo (IEASM) v sodelovanju z Egiptom Vrhovni svet za starine.

Goddio si je prvotno zadal nalogo poiskati vsa možna arheološka najdišča v zahodnem delu delte Nila, območje, ki zajema približno 110 kvadratnih kilometrov brez mejnikov, na katere bi se lahko sklicevali, in velike količine mulja, ki skriva ostanke in zmanjšuje podvodno vidljivost.

Njegovi ekipi je leta 7 uspelo odkriti mesto Thonis-Heracleion 2000 km od obale, nato pa je odkrila in delala na potopljenih mestih Canopus in Menouthis ter pristanišču v Aleksandriji. Arheološki potapljači nadaljujejo z izkopavanjem nedavno odkritih ladijskih razbitin, templjev in pristanišč v zalivu Aboukir.

