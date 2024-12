Hidrogel lahko zaustavi razpadanje lesa brodolomcev

Raziskovalci na Kitajskem so poročali o tem, za kar menijo, da je velik preboj pri ohranjanju ladijskih razbitin, potem ko so razvili hidrogel, ki lahko hitro nevtralizira škodljive kisline in stabilizira prepojen les – tudi če je bil vzorčen iz potopljenega srednjeveškega plovila.

Leseni artefakti na razbitinah ladij so namočeni v morsko vodo, kar omogoča razvoj bakterij, ki proizvajajo kisline, in gliv, ki jedo les. Da bi preprečili poškodbe kisline in mikrobov, konzervatorji vodo običajno ekstrahirajo z liofilizacijo ali jo nadomestijo z ogljikovim dioksidom pod visokim pritiskom ali viskoznim polimerom.

Ti procesi pa lahko trajajo mesece in povečajo krhkost lesa ali deformirajo artefakte, pravijo znanstveniki. Z novo alternativo je moker, zgodovinski les prevlečen z gelom, ki deluje kot obrazna maska ​​in ga prepoji s spojinami za nevtralizacijo kisline ali protimikrobnimi spojinami.

Odstranitev maske

Pri tem pristopu je ostala ena težava: če bi pozneje odluščili masko, bi lahko poškodovali površino predmeta.

Tako sta se Xiaohang Sun in Qiang Chen s šole za kemijsko inženirstvo in tehnologijo na Univerzi Sun Yat-Sen v Guangdongu odločila razviti hidrogel, ki bi premagal tveganje površinskih poškodb tako, da bi spojine razpršil skozi les in se nato sčasoma postopoma raztopil.

Znanstveniki so zmešali dva polimera s kalijevim bikarbonatom, spojino, ki nevtralizira kislino, in srebrovim nitratom, ki tvori protimikrobne nanodelce, ki povezujejo polimere v gel.

Enostavno s prilagoditvijo količine srebrovega nitrata so lahko ustvarili hidrogele z različnimi stopnjami obstojnosti. Geli z manj srebra so se po 3-5 dneh utekočinili, tisti z več srebra pa so ostali »gnjecava trdna snov«.

Manj srebra je več

Ekipa je nato prilepila hidrogele z različnimi količinami srebra na kose lesa, vzetega iz 800 let stare razbitine ladje Nanhai One, ki je bila odkrita ob južni obali Kitajske.

Ugotovili so, da je vsak gel po 1 dneh nevtraliziral kislino do globine 10 cm, toda geli za raztapljanje, ki so vsebovali manj srebra, so svoje delo opravili hitreje – že po enem dnevu.

Ugotovili so tudi, da so artefakti, obdelani z utekočinjenimi geli, bolje ohranili svojo celično strukturo in so bili manj krhki kot tisti, obdelani s trdnimi geli.

Pravijo, da bi novi hidrogel lahko uporabili za ohranitev in krepitev lesa iz ladijskih razbitin, ne da bi povzročili dodatno škodo, s čimer bi povečali sposobnost razvozlavanja skrivnosti preteklosti.

Financiranje sta zagotovili Nacionalna naravoslovna fundacija Kitajske in Guangdong Basic & Applied Basic Research Foundation ter študij je mogoče najti v Ameriško kemijsko združenje (ACS) Trajnostna kemija in inženiring 2024.

